Всемирный день родителей 2025: традиции празднования и идеи для поздравлений

Теме семьи в мировом сообществе уделяется особое внимание. Существуют определенные праздники, посвященные тем или иным ее представителям – детям, Отцу, Матери. Кроме того, во многих странах отмечают Всемирный день родителей, который в 2025 году будут праздновать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как принято проводить этот день в разных странах, а также предложит вашему вниманию оригинальные идеи для поздравления родителей.

Когда отмечается Всемирный день родителей в России

Тем, кто лишь недавно узнал о данном празднике, интересно знать, когда день родителей. Отдать дань уважения старшим членам семьи и поздравить их можно 1 июня. Дата является четко фиксированной и не меняется из года в год. Примечательно то, что она совпадает и с другим семейным праздником – Днем защиты детей.

День родителей был учрежден в сентябре 2012 года. Событие состоялось 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а уже в следующем году его стали массово отмечать. Целью праздника является дать понять людям, что не стоит забывать о той важной роли, которую играют в нашей жизни родители.





Как празднуют День родителей в разных странах

Во многих странах праздник отмечают именно 1 июня. Она же выбрана и для празднования Дня родителей в России. Вместе с тем, в некоторых государствах обозначены иные даты. К примеру, в Индии для ее отмечания отведено 24 июля, в Южной Корее датой выбрано 8 мая, а в Конго – 1 августа. В Америке дата приурочена к четвертому воскресенью июля.

Традиции празднования этого дня в целом являются общими для разных стран и направлены на проведение следующих мероприятий:

Торжества, которые проводятся в общественных местах: фестивали, концерты и прочие развлекательные мероприятия, которые можно посетить всей семьей. Местом их проведения выбирают городские парки, образовательные учреждения, театры и кинотеатры.

Организация всевозможных круглых столов, несущих просветительские цели. При обсуждениях особое внимание уделяется роли родителей в воспитании детей и формировании их личности, а также рассказывается о том, какие права и обязанности имеют старшие члены семьи, рассматриваются способы поддержки, которую члены семьи могут оказывать друг другу в той или иной ситуации.

Традиционно многие предпочитают проводить праздник в тесном семейном кругу в теплой и уютной атмосфере. Это отличный повод, чтобы совместно провести вечер за праздничным столом, пересмотреть старые фотоальбомы и вспомнить интересные семейные истории.





Идеи, как поздравить родителей

В этот трогательный день вы можете поздравить своих родителей, подарив им вещь, о которой они давно мечтали, или сделав фотоколлаж, заполненный семейными снимками. Кроме того, в этот праздник будут особенно уместными теплые слова, которые вы произнесете в адрес своих родителей, собравшись вместе с ними на совместном ужине. Клео.ру предлагает вашему вниманию примеры таких оригинальных поздравлений:

"Наверное, каждый согласится с тем, что родители играют особую роль в жизни каждого человека. Именно благодаря им мы появились на свет, а их поддержка, тепло и готовность всегда прийти на помощь – то, чего невозможно забыть. Быть мамой и папой – уникальный талант, которому не научат нигде. Давайте не забывать о том, что родителям, в свою очередь, также нужна поддержка и понимание от своих детей, и будем всегда выражать им благодарность за то, что они есть в нашей жизни".

"Быть родителями – уникальное умение, поскольку только они могут отдать своему ребенку все, при этом не прося ничего взамен. Казалось бы, проявлять этот талант для них естественно, но в то же время это самое непростое, что может быть. Дорогие мама и папа, поздравляю вас с этим особым днем и желаю всегда иметь повод гордиться нами, своими детьми, и всегда получать своевременную поддержку и благодарность!"

"Быть родителем – значит иметь особый дар, посланный самим Богом. В этот день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, теплых слов и объятий от своих детей и их способности по достоинству оценить тот неоценимый вклад, который вы привнесли в их жизнь!"





Подведем итог

Всемирный день родителей в 2025 году – это дополнительный повод дать понять самым главным людям в нашей жизни, насколько они важны для нас. Не забудьте поздравить с праздником ваших маму и папу теплыми словами и подчеркнуть, что их наличие в вашей жизни – просто бесценно.