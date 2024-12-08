Международный день защиты детей 2025 — когда отмечают, традиции и значение

Всем известно выражение "дети – цветы жизни", и каждый родитель согласится с тем, что ребенок в семье – это радость и ответственность одновременно. Чтобы привлечь внимание к тому, насколько важно защищать права маленьких граждан и привлекать внимание к их проблемам, был учрежден специальный праздник – Международный день защиты детей, который в 2025 году предлагаем отметить, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, а также о традициях празднования в России и других странах мира.

Когда отмечается День защиты детей в 2025 году

Праздник отмечают 1 июня, эта дата является фиксированной и применяется из года в год. Для детей-школьников повод для радости является двойным, поскольку в этот день начинаются летние каникулы, которых они с нетерпением ожидают. Взрослые же стремятся приложить все усилия, чтобы порадовать маленьких виновников торжества и сделать для них данный праздник незабываемым.





История и традиции праздника

День защиты детей начали официально праздновать, начиная с 1950 года. Событие, которое способствовало принятию решения о его учреждении – сессия Международной демократической федерации женщин, прошедшая в Париже и состоявшаяся в ноябре месяце 1949 года. Именно на ней и выдвинули предложение о создании данного праздника. К его отмечанию уже в 1950 году подошли масштабно, мероприятия были проведены в 51 стране мира.

Вопрос о защите прав детей в 1949 году был поднят не случайно. После Второй мировой войны положение маленьких граждан во многих государствах было плачевным, многие из них остались без дома и без родителей, поэтому были вынуждены скитаться и прибегали к воровству. Смертность среди детей была чрезвычайно высокой из-за разных болезней и плохих условий жизни.

Примечательно то, что датой праздника было выбрано 1 июня, а не какой-либо день ноября, когда прошла вышеупомянутая сессия. Одна из версий говорит о том, что идея об его учреждении возникла не в 1949 году, а гораздо раньше, 1 июня 1925 года. История связана с генеральным консулом КНР, который в эту дату находился в Сан-Франциско и решил найти сирот, прибывших в этот город из Китая. Генконсул захотел доставить детям радостные эмоции и организовал для них торжественное мероприятие – отмечание китайского праздника Дуаньу, известного и под другим названием – Фестиваль лодок-драконов и являющегося символом начала лета. Мировое сообщество по достоинство оценило идею дипломата, и это положило начало созданию праздника, посвященного детям.





Кроме того, 1 июня 1925 года приурочено и к другому событию, которое также можно назвать знаковым. В Женеве в этот день состоялась международная конференция, посвященная обсуждению проблем детей. Подобное событие произошло впервые.

Традиции празднования Дня защиты детей в 2025 году будут такими же, как и в предыдущие годы. Как следует из самого названия праздника, он должен стать веселым и радостным для каждого ребенка. С этой целью в городских парках, детских образовательных учреждениях, на площадках организовывают концерты, конкурсы и прочие мероприятия, где дети могут проявить свои творческие способности. Также ребята могут бесплатно покататься на аттракционах и посмотреть фильмы и мультфильмы. На всех мероприятиях активно работают аниматоры, изображающие из себя любимых сказочных персонажей.





Как празднуют в России и мире

Праздник отмечают во всех странах мира. Примечательно, что дата 1 июня выбрана не всеми государствами, в 1949 году она была утверждена в таких странах как Польша, Чехословакия, ГДР. Также в этот день проходит торжество и в России. В этой стране устраивают всевозможные развлекательные мероприятия, проходящие в парках и детских образовательных учреждениях.

Кроме того, этот день посвящен благотворительности, проводятся концерты и всевозможные акции, направленные на сборы средств. Деньги отдают в больницы, где лечатся несовершеннолетние, и в детские дома. Огромное значение данному направлению уделяет Российский детский фонд, функционирующий во всех регионах страны. К сиротам и детям-инвалидам совершают выезды волонтеры и вручают им подарки. Во многих странах организовывают "круглые столы", где поднимают вопросы о проблемах обездоленных и больных детей, в частности, страдающих от онкозаболеваний.





В Японии для праздника выбран особый девиз, который звучит как "Уважение к детям". Для девочек выбрана дата 3 марта, а для мальчиков 5 мая. Торжество посвящено тому, чтобы отдать дань традиции, берущей начало в VIII столетии. Девочки вместе с родителями изготавливают кукол в традиционных нарядах, посещают театры и фестивали бумажных кукол. Мальчикам в их день уделяют особое внимание отцы, мастеря вместе с ними шлемы самураев и традиционные знамена, содержащие изображения карпов, количество которых должно соответствовать числу членов семьи.

В Индии датой празднования выбрано 14 ноября, она приурочена ко дню рождения Джавахарлала Неру, первого премьер-министра это страны. Именно ему принадлежит заслуга в учреждении Дня защиты детей в Индии. Ребята могут заменить школьную форму нарядной одеждой, а малышам прикрепляют розу, которую они могут преподнести кому-либо в качестве подарка. Стоит отметить, что Индия – страна, в которой используется труд детей, не достигших 14-летнего возраста, в количестве порядка 100 млн. Полное среднее образование получают лишь 15% детей, а высшее – около 7%.

В Швеции для празднования Дня защиты детей применяется особый подход. Ребятам не принято дарить подарки, зато активно поднимаются вопросы, посвященные различным проблемам – правам детей и их образованию.





Итог

Международный день защиты детей в 2025 году – это значимое событие, поднимающее глобальные вопросы и просто предназначенное доставить ребятам радость и положительные эмоции. Обязательно уделите внимание этому дню и постарайтесь сделать праздник для вашего ребенка незабываемым.