Всемирный день пчел 2025: история праздника и интересные факты

Пчелы являются важной частью экологической системы и своей деятельностью приносят пользу здоровью человека. Им посвящен Всемирный день пчел, который в 2025 году отметят во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, а также приведет интересные факты, связанные с насекомыми, занимающимися опылением цветов и сбором нектара.

Дата Всемирного дня пчел в 2025 году

Дата праздника – 20 мая, она является четко фиксированной и не меняется из года в год. Заслуга в его основании принадлежит Антону Янше, художнику из Словении, который увлекался пчеловодством и посвящал этому занятию много времени. Именно благодаря его деятельности и решили учредить День пчел, чтобы отдать дань уважения этим трудолюбивым насекомым и подчеркнуть их ценность.





История праздника

Пчелы появились очень давно, данная разновидность насекомых существует уже более 50 млн лет. Ученые пришли к выводу, что предшественниками медоносных пчел были осы, которые подверглись эволюции. В результате этого процесса насекомые стали использовать для кормления своего потомства не животную пищу, а заменили ее растительной. В качестве последней стала выступать цветочная пыльца и нектар. Это повлияло на изменение внешнего вида насекомых.

Изначально сбор нектара осуществлялся хаотично, однако в результате эволюции была выработана схема, согласно которой пчелы стали посещать цветы одной разновидности. Отличительными характеристиками стали выступать форма, цвет и аромат растений. Систематическое опыление непосредственно повлияло на то, что пчелы способствовали развитию флоры. Этим обусловлена важность данных насекомых для нашей планеты.





Насекомые стали собираться в сообщества, что способствовало их быстрому размножению. Пчелы начали осваивать новые территории и создавать собственный "семейный уклад", подразумевающий разделение обязанностей внутри сообщества. В настоящее время уровень их эволюции считается высшим среди всех разновидностей насекомых.

Пчелы стали объектом для изучения человеком. Люди занялись пчеловодством, а результатом этой деятельности пользуются миллионы. Антон Янша, словенский художник, посвятил этому занятию все свое основное время и сделал множество полезных открытий в данной области. Его наработки взяли на вооружение пчеловоды по всему миру. Также это повлияло на создание праздника, посвященного насекомым – Дня пчел, который Республика Словения учредила в 2017 году. Дата была приурочена ко дню рождения Антона Янши – 20 мая. Традиции празднования заключаются в проведении многочисленных выставок и ярмарок, на которых собираются пчеловоды и делятся своим опытом.





Интересные факты о пчелах

С трудолюбивыми насекомыми связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Изучению подверглись больше чем 15 тыс. разновидностей этих насекомых.

Чтобы создать 1 килограмм меда, пчелам нужно обработать порядка 8 млн цветков.

Один пчелиный улей дает возможность получить порядка 150 килограммов меда.

Насекомые способны услышать запах нектара за один километр.

Мед служит источником пропитания для пчел в зимний период. В это время насекомые употребляют его в количестве около 30 килограмм.

Пчела, набившая свое брюшко нектаром, не может ужалить.

Насекомое может поднять вес, который будет в 30 раз больше ее собственного.

Мало кто знает, что у пчелы целых пять глаз.

Насекомые обитают только в своих ульях, если они залетят в соседний домик, то будут подвергнуты атаке местных жителей.

Пчелиная матка каждый день откладывает до одной тысячи яиц.

Если пчела выпустит жало, то мгновенно умрет. В этом заключается ее отличие от осы.

Когда пчела видит пищу, то оповещает об этом своих сородичей с помощью специального танца, вертясь вокруг своей оси.

Если случается пожар, насекомые начинают запасать мед с особым усердием. Этому способствует их инстинкт самосохранения. Данный факт взяли на вооружение пчеловоды, применяющие с этой целью дым. Однако при этом важно помнить о соблюдении меры, поскольку пчел может разозлить чрезмерное количество дыма.

Даже если насекомое окажется на значительном расстоянии от улея, оно найдет дорогу домой.

Пчела может развить скорость до 65 км/ч, неся при этом на себе груз.





Итог

Всемирный день пчел в 2025 году – это праздник, призывающий обратить внимание на важность этих насекомых для человечества. Его проведение – отличный повод для людей, занимающихся пчеловодством, обменяться опытом со своими коллегами. Не забудьте в этот день отметить праздник, приобретя баночку ароматного меда.