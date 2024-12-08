Международный день чая 2025 — история и интересные факты о любимом напитке

Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. В некоторых странах он даже является частью местной культуры, у него есть собственная дата в календаре и интересные традиции. Предлагаем узнать, когда отмечается Международный день чая в 2025 году, и чем интересен этот праздник в разных уголках мира.

Когда отмечается Международный день чая в 2025 году

Международный день чая – это негосударственный праздник с фиксированной датой. В 2025 году его будут отмечать 21 мая. Инициатива о праздновании на мировом уровне принадлежит Организации Объединенных наций. "Чайный" праздник считается очень молодым: декларация ООН была принята 21 декабря 2019 года.

До установления официальной даты праздничное событие отмечалось 15 декабря в основном в странах, где чай выращивается в производственных масштабах – в Индии, Шри-Ланке, Непале, Вьетнаме, Кении и других государствах.





История праздника

Согласно легендам, чай был открыт еще в XXVIII веке до нашей эры древнекитайским правителем Шэнь-нуном. Мифы гласят, что лист дикого чайного дерева случайно упал в кипящую воду, насытив ее своим неповторимым вкусом и ароматом. К тому же этот напиток обострил внимание и взбодрил мифического императора.

В Китае чайные листья изначально использовались в качестве лечебного средства, а уже с III века нашей эры входит в число повседневных напитков. В VIII-IX веках растение было завезено в Японию, где вокруг него были сформированы уникальные традиции и выстроена целая культура. Первые данные об использовании чая в Индии датированы XII веком. Растение активно использовалось местными племенами в знахарстве и кулинарии. Но массовое культивирование началось только в колониальный период.

В европейскую часть чай завезли в XVI-XVII веках португальские и голландские торговцы, наладившие устойчивое сообщение с Азией. Особую популярность он обрел в Англии. В Индии массовое потребление чая стало возможным благодаря внедрению технологических инноваций для обработки листьев, сильно удешевившее производство готового продукта. Один из самых популярных напитков стал доступным для широких масс по всему миру.

Идею учредить общий день чая обсуждали на протяжении многих лет. Согласно декларации ООН, главными целями праздника являются повышение осведомленности и об истории выращивания растения, его культурном и экономическом значении, содействие в производстве и правильном потреблении, поддержка работников чайной отрасли и борьба с голодом и бедностью в странах-производителях чая.

Этот день служит напоминанием, как чай может объединять людей самых разных культур и мировоззрений, играет важную роль в истории многих народов.





Традиции праздника в разных странах

Традиции, связанные с днем чая, присутствую в основном в странах, где производство растения стало частью культуры. Его массово отмечают в Индии, Шри-Ланке, Непале, Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Кении, Малави, Малайзии, Уганде и Танзании. В праздничный день принято проводить экскурсии и знакомить желающих с технологией производства и историческими фактами.

Помимо повышения осведомленности, такие мероприятия являются отличной рекламой продукции. Производители чая получают возможность повысить объемы продаж. В "чайные" праздники в магазинах можно приобрести любимый многими напиток по хорошим скидкам. Поэтому многие любители ароматного напитка специально ждут, когда будет день чая, чтобы пополнить свою коллекцию новинками.

Но не стоит забывать о традициях употребления чая. Во многих странах существуют уникальные способы заваривания и распития напитка:

В Индии традиционным напитком считается масала ча – черный чай с добавлением пряностей (кардамон, корица, гвоздика, черный перец), молока и сахара.

Чайные церемонии в Японии – это целое искусство. Специальные мастера готовят матч (маття) – напиток из порошкового зеленого чая. Его взбивают в чаше бамбуковой кисточкой и подают с местными сладостями.

В Марокко популярным является атай – мятный напиток. Его готовят на основе зеленого чая с добавлением листьев свежей мяты и большого количества сахара. Атай символизирует гостеприимство и дружбу.

Чай в Турции является неотъемлемой частью повседневной жизни. Его подают в стаканах в форме тюльпана. Очень часто чай распивается при игре в настольные игры в чайных садах.

Популярным напитком Малайзии является те тарик – крепкий чай с добавлением сгущенного молока. Его переливают из одной посуды в другую, чтобы охладить и создать устойчивую пенку. Этот процесс является частью местной уличной культуры.

В Азербайджане принято подавать чай в особых стаканах грушевидной формы. Напиток дополняют сладостями, вареньем и лимоном. Он является символом местного гостеприимства – гость не может уйти, не выпив чая.

В Великобритании чай является неотъемлемой частью культуры. Традиционно в напиток добавляют молоко и сахар, подают вместе с сэндвичами, пирожными и выпечкой. Влияние чая на английскую культуру было таким, что ему отвели собственный Национальный день – 21 апреля. В это время проводятся различные мероприятия и акции, посвященные знаменитому напитку.

Китай имеет самую древнюю чайную культуру. Тут наиболее распространены зеленый и белый чай, улун, пуэр. Подается в специальных чайниках и чашках, а распитие может быть повседневным или церемониальным, в зависимости от ситуации.

В Тайване широкое распространение получил холодный чай с молоком и тапиокой – боба. Напиток быстро разлетелся по миру и сейчас имеет множество вариаций.





Итог

Международный день чая в 2025 году будет отмечаться 21 мая. Этот праздник призван повысить осведомленность о культуре выращивания и использовании этого растения, а также обратить внимание общественности на существующие проблемы чайной отрасли. Чай считается одним из самых популярных напитков, а в некоторых странах существуют уникальные обычаи и церемонии.