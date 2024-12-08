День крепкой дружбы: история праздника и интересные факты

Наверное, любой человек знает, что верный и надежный друг может оказать своевременную поддержку, с ним можно весело провести время и поделиться проблемами, у вас всегда найдутся общие темы для обсуждения. Чтобы отдать дань уважения таким отношениям, был придуман День крепкой дружбы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, а также приведет интересные факты о дружбе.

Когда отмечается День крепкой дружбы

Данный праздник отмечают во многих странах мира и для него установлена четко зафиксированная дата – 20 мая. Этот день – отличный повод, чтобы вспомнить о дорогих вам людям и отлично провести время вместе с ними. Вы могли встретить близких вам по духу людей на любом отрезке жизненного пути – в школе, институте, на работе. Праздник дружбы – дополнительный повод, чтобы уделить внимание человеку, с которым у вас сложились особенно доверительные отношения.





История праздника

О том, как и когда появился День крепкой дружбы, достоверно неизвестно. Неоспоримо одно – идею праздника поддержали во многих странах, его неизменно отмечают из года в год. Как вы решите провести этот день с одним другом или несколькими друзьями, зависит исключительно от вас. Можно устроить домашние посиделки или отправиться на пикник, отметить праздник в любимом заведении, где вы совместно проводите время. Можно подарить другу тематическую открытку или поздравить его сообщением с теплыми словами. Интересная идея – изготовление одинаковых "браслетов дружбы".





Интересные факты о дружбе

С дружбой связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Исследование, проведенное генетиками из США, говорит о весьма необычном явлении. Оказывается, близкие друзья имеют ДНК, которые настолько схожи, что их вполне можно посчитать родственниками. Вывод был сделан на основе исследования, в котором было задействовано порядка 2 тысяч человек.

Интересен и вывод ученых из Вирджинии, согласно которому настоящие друзья способны чувствовать боль друг друга как свою собственную. В исследовании приняли участие больше 20 людей, мозг которых был отсканирован.

Женщинам дружба нужна больше, чем мужчинам. Вывод был сделан на основе исследования, проведенного в 2012 году лондонскими учеными. В результате была получена информация, согласно которой у мужчин психическое здоровье существенно улучшается в браке. В то же время женщины, утратившие связь с подругами после замужества, могут испытывать серьезные эмоциональные проблемы.

Мужчины проявляют гораздо большую требовательность к своим друзьям и менее терпимы к ним. Возможно, именно поэтому настоящая мужская дружба считается более крепкой, чем женская.





Оказывается, что выбор друзей может осуществляться уже в возрасте девяти месяцев. К такому выводу пришли ученые, утверждающие, что такие младенцы могут определять сверстников, с которыми у них велика вероятность схожих интересов.

Наличие друзей непосредственным образом влияет на состояние человека. Чем их больше, тем менее вероятен риск хронической усталости и бессонницы.

Всем известно такое выражение, как "закадычный друг", но все знают о том, какой смысл был в него заложен изначально. Дословно оно обозначает "залить за кадык", что значит напиться. Это выражение ранее применялось к собутыльникам.

Ученые из Франции пришли к выводу, что дружить умеют не только люди, но и животные. Согласно их утверждению подобное явление можно наблюдать в стаях акул. Некоторые особи там держатся вместе ближе, чем другие, при этом речь не идет о "семейных парах".

Психологи из Дартмутского колледжа провели исследование, согласно которому мнение о том, что "противоположности притягиваются" опровергается. Вывод ученых заключается в том, что интроверты и экстраверты выбирают себе друзей, похожих на них самих.





Подведем итог

День крепкой дружбы – это отличный повод, чтобы вспомнить о тех людях, с которыми у вас сложились по-настоящему доверительные отношения. Обязательно поздравьте их с праздником, а еще лучше – проведите время вместе.