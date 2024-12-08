Всемирный день одуванчика: когда отмечается и почему этот цветок стал символом солнца

Некоторые растения способны принести настолько положительные эмоции, что даже заслуживают особого, посвященного им праздника. К их числу относится Всемирный день одуванчика, который ассоциируется с весенним настроением и лучами майского солнца. В этой статье Клео.ру расскажет о том, почему этого цветок заслуживает особого внимания и когда отмечается посвященный ему праздник.

Когда отмечается Всемирный день одуванчика

Людям, которые впервые узнали о необычном празднике, интересно знать, когда День одуванчика. Его отмечают каждый год в одну и ту же дату – 13 мая. Этот день имеет особое значение для ботаников, экологов, обычных любителей природы и тех, кто просто любит это растение. День одуванчика в 2025 году – отличный повод, чтобы сплести красивый венок и провести время на природе, отведать интересные блюда и напитки – салат, варенье, вино из одуванчика.





Почему одуванчик заслуживает отдельного дня

Одуванчик – особое растение, именно поэтому он заслужил отдельного, посвященного именно ему праздника. Одна из версий говорит, что идею, заключающуюся в том, чтобы посвятить растению особую дату, придумали в городе Ои, расположенном во Франции. В этом населенном пункте одуванчик используют для приготовления многочисленных блюд, в число которых входят супы, салаты, варенье, десерты и даже хлеб и сыр. Также растение широко применяется в китайской кулинарии.

Вино из одуванчиков очень популярно в Великобритании, как известно, его даже упомянул в своей повести Рэй Брэдбери. Произведение носит аналогичное название – "Вино из одуванчиков". Кроме того, корни растения, подвергающиеся обжариванию, используют для приготовления напитка, являющегося суррогатом кофе. Цветы одуванчика применяют при создании ароматного меда. В Бельгии из одуванчика готовят пиво.





Растение востребовано и в Италии, где его подают в дорогих ресторанах в качестве деликатеса и включают в меню при проведении свадебных церемоний. В этой стране одуванчики культивируют на значительных по размеру площадях, а после продают на рынках и в магазинах.

Одуванчик известен своими полезными свойствами, его широко применяют в народной медицине. Растение способно улучшить пищеварение, нормализовать аппетит и обмен веществ, эффективно при авитаминозе, анемии и сахарном диабете. Также его используют для профилактики атеросклероза, применяют в качестве отхаркивающего средства при кашле, как жаропонижающее, слабительное, успокаивающее. В составе всех его частей содержатся многочисленные микроэлементы. Заготовка корней растения в лечебных целях осуществляется весной и осенью.





Интересные факты об одуванчике

С удивительным растением связаны интересные факты. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Разновидностей этого растения в мире насчитывается более тысячи.

Мало кому известно, что содержание бета-каротина в одуванчике превышает количество, содержащееся в моркови.

Растение настолько пунктуально, что по нем можно сверять часы. Раскрытие одуванчиков происходит ровно в шесть утра, а закрытие – в три часа дня.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда Всемирный день одуванчика, и как можно отметить этот праздник. Все зависит от вашего желания и настроения: этот день можно провести на природе, наслаждаясь красотой растений, или провести смелые кулинарные эксперименты, включив одуванчик в состав оригинальных блюд.