Международный день медсестры 2025 — история и интересные факты

Спасение человеческих жизней бесценно, и это не понаслышке знают люди, которые работают в сфере медицины. Чтобы почтить определенную категорию этих работников и отдать им дань уважения, был учрежден Международный день медицинской сестры, который в 2025 году имеет такое же важное значение, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории этого праздника, а также приведет интересные факты, связанные с профессией медсестры.

Когда отмечается Международный день медицинской сестры в 2025 году

Праздник отмечают 12 мая, его дата является четко фиксированной. В этот день делается акцент на важности данной профессии, ведь она не утратила своей актуальности со временем, в отличие от многих других сфер, в которых людей заменила техника. Медсестры, ухаживающие за больными и принимающие непосредственное участие в спасении человеческих жизней, остаются все так же востребованы.





История праздника

По мнению исследователей, появлению праздника предшествовали события, происходившие в 1853 году в период Крымской войны. Они тесно связаны с основательницей сестринского дела – Флоренс Найнтингейл родом из Англии. Именно по ее инициативе в период военных действий был создан штаб сестер милосердия. Вступить в него могли все желающие женщины, вне зависимости от их социального статуса. Их миссией был уход за ранеными солдатами и помощь при осуществлении операций. На тот момент женщины не имели медицинского образования.

Стоит отметить, что родители Флоренс не приветствовали ее выбор стать сестрой милосердия. Девушка родилась в аристократической семье, имела отличное образование, но решила посвятить себя этому благородному делу. Она захотела стать медсестрой еще в 20-летнем возрасте, но ее мечта осуществилась лишь спустя 15 лет. Во времена Крымской войны Флоренс активно занималась нововведениями, заключающиеся во внедрении определенных санитарных норм и правил ухода за больными. Благодаря этому, согласно статистическим данным, смертность в военных госпиталях сократилась с 42,7% до 2,2%.





В России заслуга в появлении сестринского дела принадлежит Петру I, издавшему указ, согласно которому монахини должны были оказывать помощь больным в госпиталях. Впоследствии указ был отменен Екатериной II, но по прошествии нескольких десятилетий врачи обратились к властям с просьбой вернуть сестер милосердия.

К началу Первой мировой войны в сестринском деле были задействованы не только монахини, но представители знати. На полях сражений, в том числе, оказывали помощь императрица Александра Федоровна вместе с дочерьми, княгиня Елизавета Федоровна.

В 1930-х годах в СССР учредили единую систему подготовки медсестер. Профессии стали обучать в специализированных учреждениях, количество которых насчитывало порядка тысячи.

Профессиональный праздник был основан в 1974 году на совете, в котором приняли участие сестры милосердия из 141 стран. Его датой стало 12 мая – день рождения основательницы сестринского дела Флоренс Найнтингейл. В России данный праздник отмечают, начиная с 1993 года.

Главным событием и традицией праздника является вручение высшей награды международного уровня – медали в честь Флоренс Найтингейл. Она присуждается раз в два года, награждены могут быть 50 лучших работников данной сферы. В День медсестры в 2025 году, как и в предыдущие годы, лучшие сотрудники могут быть награждены денежными премиями. Также им традиционно дарят многочисленные подарки и сувениры. В этот день принято проводить мастер-классы и круглые столы, темой которых являются вопросы, связанные с этой профессией.





Интересные факты о профессии медсестры

Теперь вы знаете, когда день медсестры. Давайте рассмотрим интересные факты, связанные с этой профессией. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Согласно данным Минздрава, статистика за 2024 год говорит о том, что процентное количество медсестер и медбратьев в России распределяется в соотношении 95 к 5. Женщин, задействованных в данной профессии, гораздо больше, чем мужчин.

Доля медсестер в Финляндии на количество населения самая высокая и составляет 2162 на 100 тыс. человек. Наименьший показатель наблюдается в Гаити, где на 100 тыс. жителей приходится лишь 5 специалистов.

Среднее расстояние, которое медсестры проходят за день, составляет 6 км. Исследование провели в Южной Корее.

Среди медсестер самая высокая доля людей, считающих себя счастливыми. Об этом говорит исследование, проведенное в 480 населенных пунктах России.

В Японии активное занялись внедрением роботов-медсестр, функцией которых является измерение жизненных показателей больных и напоминание о приеме лекарственных средств.





Подведем итог

Международный день медицинской сестры в 2025 году –это значимый праздник, призванный отдать дань уважение представителям этой профессии. Если в вашем окружении есть медсестры, не забудьте поздравить их теплыми словами или вручить памятный подарок. Получить знаки внимания в этот день им будет вдвойне приятно.