День фрилансера 2025 — когда отмечают и кто такие фрилансеры

В наше время интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, и все большую популярность завоевывают определенные профессии, при которых можно осуществлять свою деятельность, не выходя из дома. Им посвящен такой праздник как День фрилансера, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет, как появился данный праздник, какая идея с ним связана, а также приведет примеры профессий, относящихся к фрилансу.

Когда отмечается День фрилансера 2025

В России день фрилансера отмечают каждый год в четко установленную дату – 14 мая. День был выбран не случайно и связан с открытием первой российской биржи фриланса в 2005 году. Это стало отличной возможностью для всех желающих воспользоваться представленными там предложениями и найти работу удаленно. После подобные сайты стали создаваться в значительном количестве.





Кто такие фрилансеры

Фриланс – отличная возможность для самореализации людей, решивших по той или иной причине работать из дома. Они могут сами выстраивать свой график и трудиться в удобное для них время. Это позволяет выстроить баланс между работой и семьей наиболее гармонично. Такой человек может сам выбирать для себя заказы и подбирать предложения, которые покажутся ему наиболее интересными, а также работать с несколькими заказчиками в один и тот же период времени. Оплата труда может превышать ту, что предназначена для наемных работников, все будет зависеть от уровня вашего профессионализма.

Вместе с тем, стоит отметить, что человек, работающий на удаленке, должен обладать определенными личностными качествами. Ему приходится полностью контролировать свою дисциплину и организовывать себя, а также обладать должным уровнем профессионализма. Заказы для выполнения работы придется искать самостоятельно, что не исключает риск нарваться на мошенника. При этом стабильность работы и, как следствие, оплаты за нее будет зависеть от вас и от умения находить заказы. Также придется самостоятельно вести бухгалтерский учет и думать об уплате налогов.

В настоящее время к числу наиболее популярных фриланс-профессий относятся копирайтеры, маркетологи и таргетологи, блогеры, веб-дизайнеры, администраторы онлайн-школ, SMM-специалисты, репетиторы, видеомонтажеры и фотографы.





История и идея праздника

Идея, заключающаяся в том, что можно работать удаленно, берет свои истоки в США и возникла в 70-годы прошлого века. Название "фрилансер" (Freelancer) имеет английские корни и в переводе означает "свободный художник". Интересным фактом является то, что впервые этот термин был упомянут в 1819 году в известном романе "Айвенго". Понятие было использовано автором для обозначения "вольного копьеносца" – воина, действующего наемно в период Средневековья.

В число первых фрилансеров вошли журналисты, делающие предложения издательствам с целью получения внештатной работы. После данное направление стали использовать учащиеся, желающие получить подработку. В настоящий момент доля фриланса на рынке труда стала осень существенной, многие люди предпочитают трудиться удаленно, не выходя из дома. Это стало отличной возможностью для самореализации мам в декретном отпуске, студентов и просто талантливых людей.

День фрилансера – великолепная возможность для всех желающих побольше узнать о той или иной профессии, на которой можно работать удаленно. В этот день можно воспользоваться скидками и акциями, которые делают коучи и блогеры, приобрести продукцию в интернет-магазинах по сниженным ценам. Не обходится и без торжественных мероприятий, в которых задействованы фрилансеры.





Подведем итог

День фрилансера в 2025 году – это дополнительный повод для людей, работающих удаленно, отметить свои достижения, а для всех желающих побольше узнать о той или иной профессии. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы приобщиться к понравившемуся вам направлению, а также не забудьте поздравить фрилансеров, которые есть в вашем окружении.