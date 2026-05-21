Международный день картофеля 2026: история праздника и интересные факты

Картофель – это признанный король нашего стола, без которого невозможно представить ни повседневный обед, ни праздничный ужин. Чтобы отдать дань уважения этому универсальному овощу, был создан Международный день картофеля. В 2026 году он станет идеальным поводом приготовить любимое блюдо и узнать несколько любопытных фактов о "втором хлебе".

Когда отмечают Международный день картофеля в 2026 году

Для празднования дня картофеля установлена четко фиксированная дата – 30 мая. Дата станет поводом, чтобы узнать интересную информацию об этой ценной продовольственной культуре и освоить новые рецепты блюд, в состав которых входит картофель.

Праздник, посвященный вкусному корнеплоду, был учрежден по инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций. Его утвердили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2023 года. Тогда же определились с тем, какого числа отмечать День картофеля, выбрав для этого дату 30 мая.





Почему картофель так популярен

Картофель особенно ценен в сельской местности благодаря своей доступности, питательным свойствам, а также универсальности и неприхотливости в выращивании. Картошка входит в состав пяти основных продовольственных культур, которые активно употребляют во всем мире, и как следствие, обеспечивают продовольственную безопасность.

В настоящее время картофель не утрачивает своей актуальности. Его выращивание играет крайне важную роль для экономики, позволяя преодолевать кризисы даже во время военных конфликтов. Овощ по праву можно назвать одним из самых массовых и любимых среди населения продуктов питания. Выращиванием корнеплода занимаются в 159 странах мира, ежегодно количество этого овоща достигает порядка 374 млн. тонн. Значение картофеля для всей планеты колоссально, поскольку овощ является действенным инструментом для борьбы с голодом.





Польза и вред картофеля

В праздник, посвященный вкусному корнеплоду, будет не лишним узнать о пользе картофеля. Это выражается в его положительном воздействии на такие органы:

снижает риск сердечных заболеваний, что обусловлено наличием в овоще клетчатки, способствующей активизации метаболизма и снижению уровня холестерина в крови;

поддержка для костной ткани, благодаря наличию в картофеле железа и цинк, способствующих производству коллагена, который имеет важное значение для здоровья суставов и хрящевых тканей;

благотворное влияние на нервную систему, благодаря наличию в овоще витаминов группы В;

активизация работы мозга, что обусловлено наличием в картошке кальция, глюкозы и калия;

свежий картофельный сок помогает при повышенной кислотности и при язве желудка и двенадцатиперстной кишки;

поддержка памяти и здорового сна, благодаря холину, входящему в состав корнеплода;

в картофеле содержится фолиевая кислота, которую рекомендуют включать в рацион во время беременности;

польза для пищеварительной системы, поскольку овощ наполнен клетчаткой. Однако блюда стоит готовить без сала, масла, бекона.

Стоит отметить, что картофель обладает не только полезными, но и вредными свойствами. К числу последних относятся следующие:

овощ может вызывать аллергическую реакцию у людей, обладающих индивидуальной повышенной чувствительностью к нему;

благодаря наличию простых углеводов картофель противопоказан людям, страдающим от ожирения или сахарного диабета;

еще одно противопоказания – гастрит с пониженной кислотностью. При его наличии картофель способен стать раздражающим фактором;

гиперкалиемия – условие, при которых корнеплод употреблять нельзя, поскольку в нем содержится значительное количество калия;

вероятность образования соланина в клубнях при прорастании побегов или попадании света. Данное вещество способно вызвать отравление;

повышенная калорийность картошки, приготовленной на сале, масле, по рецепту "фри".





Интересные факты о картофеле

С популярным корнеплодом связаны определенные интересные факты. Клео.ру предлагает вашему вниманию некоторые из них:

Картошка – это корнеплод с тысячелетней историей, который не утрачивает популярности на протяжении всего своего существования. Местом его происхождения является регион южноамериканских Анд, где овощ стали выращивать еще 9–7 тысяч лет назад. В 16 столетии корнеплод проник в Англию, а после распространился и в другие страны.

В 18 веке Антуан Парматье, французский агроном, предоставил доказательства по поводу того, что данный корнеплод наделен высокими питательными и вкусовыми качествами, благодаря чему представилась возможность уменьшить зависимость европейского населения от зерновых.

В 19 столетии в России под выращивание овоща стали выделять большие площади, а в начале 20 века он стал считаться "вторым хлебом".





Итог

Международный день картофеля в 2026 году – это важный праздник, напоминающий о значимости этого корнеплода для экономики и о его полезных свойствах. Обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы насладиться любимыми блюдами или освоить новые рецепты.