День окрошки 2026: история праздника и интересные факты

С наступлением жарких летних дней холодный суп становится особенно актуальным. В его честь даже был учрежден особый праздник – День окрошки, который в 2026 году смогут отметить все любители данного блюда. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, об интересных фактах, а также предложит вашему вниманию классический рецепт окрошки.

Когда отмечают День окрошки в 2026 году

Праздник, посвященный этому вкусному и сытному блюду, отмечают в четко фиксированную дату – 30 мая. В этот день любой может освоить новые рецепты, будь то окрошка на квасе, на кефире, на сыворотке.

История окрошки

С наступлением жаркого сезона все чаще звучит вопрос о том, какого числа День окрошки, – это праздник, который объединяет любителей этого блюда и заставляет вспомнить его удивительную историю. Достоверной информации об этом нет, но существует версия, что холодный суп придумали именно в России. Упоминание о нем содержится в древних летописях. Принято считать, что крестьяне готовили основу для этого блюда, используя еду, оставшуюся со вчерашнего дня. После этого к продуктам вливали жидкость, создавая холодный суп, освежающий в летнюю жару. Периодом возникновения окрошки в России считают XVIII столетие.

Также существует и другая теория, согласно которой окрошка имеет татарское происхождение и появилась от блюда "дограма". В его состав включали мелко нарезанное мясо, зелень, овощи, и заливали продукты квасом. Некоторые считают, что окрошка похода на персидское блюдо "абгушт", представляющее собой густой холодный суп, заправленный мясом, травами и овощами.

С чем точно не поспоришь, так это с тем, что окрошка завоевала невероятную популярность как в России, так и в других странах. Праздник, посвященный данном у блюду, стали отмечать в России в начале 2000-х годов. Торжество сопровождается особыми традициями, заключающимися в организации мастер-классов, проведению кулинарных соревнований, дегустаций, совместном проведении времени в приятной компании в домашних условиях или на природе.





Классический рецепт окрошки

Невероятно вкусное и полезное блюдо удастся приготовить, если взять на вооружение классический рецепт окрошки на айране. Наверняка вы оцените такой вариант летом, когда на улице стоит летняя жара и хочется свежести и прохлады.

Ингредиенты:

тан айран – 500 мл;

картофель, яйца, свежие огурцы – по 2 шт.;

вареная колбаса– 200 г;

редис – 4 шт.;

укроп, зеленый лук;

горчица, молотый черный перец, соль.

Приготовление

Отварить и очистить картошку и яйца, порезать кубиками. Аналогично измельчить огурцы, редис и колбасу.

Мелко порубить зеленый лук и укроп.

Смешать все компоненты, посолить, поперчить, заправить горчицей.

Влить к продуктам айран, отправить блюдо в холодильник на полчаса.





Интересные факты об окрошке

Существует множество интересных фактов, связанных с освежающим холодным супом. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В разных регионах России встречаются разные варианты приготовления данного блюда. В основном предпочитают готовить окрошку на кефире или на квасе. Однако продукты в супе могут заправлять и другими, даже весьма необычными вариантами жидкости, к примеру, пивом.

Современные интерпретации рецептов окрошки допускают разнообразные кулинарные эксперименты. Так, встречаются вариации с включением в состав блюда винограда, клубники, шампанского.

Предшественницей окрошки считают ботвинью. Она представляет собой суп, включающий квас, овощи и красную рыбу.

В 2019 году в Москве приготовили окрошку, которую включили в Книгу рекордов России. Для ее создания понадобилось целых 1,5 тонны кваса и 1 тонна разных ингредиентов.





Итог

День окрошки в 2026 году – это интересный праздник, который порадует любителей этого блюда. Приготовьте в этот день холодный суп по новому рецепту, пригласите близких людей и приятно проведите в их компании за дегустацией.