Всемирный день без табака 2025: история праздника и факты о курении

Все знают о том, насколько важно уделять внимание здоровому образу жизни для улучшения своего самочувствия и общего состояния организма. Одним из самых главных вопросов в этом является борьба с курением, чему даже посвящен особый праздник – Всемирный день без табака, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. Это дополнительный повод для того, чтобы задуматься об отказе от вредной привычки. В этой статье Клео.ру расскажет об истории данного праздника, а также приведет статистические данные и факты, связанные с табакокурением.

Когда отмечается Всемирный день без табака

Людям, впервые узнавшим о данном празднике, интересно знать, когда День без табака? Его ежегодно отмечают 31 мая, дата является четко фиксированной. Целями данного дня является привлечение внимания людей к проблемам, которые вызывает курение, акцент на том, как можно бороться с вредной привычкой и избавиться от нее.





История праздника

Заслуга в учреждении Дня борьбы с курением принадлежит онкологам из Соединенных Штатов Америки. Они выступили с инициативой создания праздника в 1977 году, идея заключалась в том, чтобы заядлые курильщики провели этот день, отказавшись от вредной привычки. Предложение завоевало широкую поддержку общественности, впоследствии праздник приобрел популярность и стал проводиться ежегодно. Его цель оставалась неизменной – дать понять, что с табакокурением можно и нужно бороться, чтобы увеличить продолжительность своей жизни и улучшить состояние здоровья. В Америке для проведения мероприятия выбрана своя дата – третий четверг ноября.

Впоследствии данная идея распространилась и по другим странам. Спустя 11 лет Всемирная организация здравоохранения приняла постановление, в соответствии с которым решили отмечать День борьбы с курением во всех странах, являющихся членами ООН. Россия также входит в их число.

Примечательно то, что традициями праздника являются не развлекательные, а просветительские мероприятия: всевозможные семинары и лекции. Они направлены на то, чтобы донести до как можно большего числа людей информацию о том, насколько вредно курение. Люди, желающие справиться с проблемой, могут анонимно получить консультацию специалистов. Также подводятся годовые итоги, целью которых является обмен опытом в данной сфере.





Организаторы праздника ежегодно ставят перед собой следующие цели:

инициировать запрет рекламы, пропагандирующей табакокурение;

поднятие цен на табачные изделия и налогов на них;

необходимость создания зон, в которых запрещен табачный дым, в общественных местах;

борьба с незаконной реализацией табачных изделий.

В этот день распространен показ кинокартин, показывающих то, какие непоправимые последствия для организма может нанести табакокурение. На телевидении выступают знаменитости, которые делятся опытом о том, как им удалось справиться с зависимостью. Особое внимание уделяется мероприятиям, целевой аудиторией которых является молодежь.

К празднику приобщаются как специалисты, задействованные в медицинской сфере: онкологи и другие врачи, а также представители общественных организаций и обычные люди, справившиеся с пагубной привычкой или только желающие от нее избавиться.





Статистика и факты

О том, какой вред организму способно принести курение, красноречиво говорят статистические данные и факты. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Организации, занимающиеся исследованием данной проблемы, единогласно заявляют о том, что рак легких и инфаркт имеет прямую связь с табакокурением.

Вредная привычка вызывает осложнения больше чем 25 заболеваний.

Особую опасность курение представляет для развития плода при беременности, и даже может вызвать его смерть. Чрезвычайно опасные последствия табак вызывает для детского организма.

Пагубная привычка приводит к смертности порядка 6 млн человек каждый год. При этом 600 тыс. из них – это пассивные курильщики, которые пребывают рядом с человеком, употребляющим табак, и вдыхают дым.

Россия лидирует среди "курящих" стран, каждый год вредная привычка уносит жизни порядка 600 тыс. человек.





Итог

Всемирный день без табака в 2025 году имеет важное значение, чтобы привлечь внимание к данной проблеме и призвать как можно большее количество людей бороться с пагубной привычкой. Если вы относитесь к числу курильщиков, откажитесь от употребления табака в этот день и задумайтесь о том, какие ужасные последствия он наносит вашему организму.