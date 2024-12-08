День блондинок 2025: когда отмечается и как празднуется

Наверняка, каждый из нас хоть раз в жизни слышал анекдот, героиней которого выступала блондинка. Светловолосые красавиц неизменно ассоциируются с легкомысленным образом и злоупотреблением перекисью водорода. Вероятно, чтобы развенчать многочисленные мифы, и был создан День блондинок, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях этого праздника, а также покажет интересные факты.

Когда отмечается День блондинок

Праздник отмечают каждый год 31 мая, при этом дата является четко фиксированной и не меняется. В этот день обладательницы светлых волос могут почувствовать себя по-настоящему особенными и получить дополнительную порцию комплиментов их прическе и внешности.





История праздника

Существует две версии относительно того, как возник Международный день блондинок. Первая из них говорит о том, что изначально праздник был проведен в Америке 9 июня 2002 года. Инициатива в его создании принадлежала группе женщин-адвокатов, являющихся обладательницами блондинистых волос. Тем самым представительницы прекрасного пола решили показать мужчинам-коллегам, что они разбираются в юриспруденции не хуже них, а цвет волос и пол нисколько не влияет на интеллект.

Согласно второй версии первое празднование Дня блондинок состоялось в 2006 году во время проведения церемонии по вручению премии "Бриллиантовая шпилька". Блондинки, принимающие участие в мероприятии, решили вознаградить сами себя, а также доказать другим, что способны быть не только героинями анекдотов и обладательницами гиперженской логики, но и весьма успешными женщинами. В номинации по награждению выступали знаменитые актрисы, певицы, бизнес-вумен и спортсменки.





Интересные факты о блондинистых волосах

С обладательницами светлых блондинистых волос связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Ученые утверждают, что встретить женщину с натуральными светлыми волосами, данными ей природой, можно довольно редко. Они провели подсчеты, согласно которым блондинки могут и вовсе исчезнуть к 2202 году. Впрочем, ВОЗ заявила, что окончательно ген светлых волос не может исчезнуть полностью.

На протяжении последних 50 лет количество обладательниц блондинистых волос сократилось практически втрое. В процентном соотношении это уменьшение составляет с 49 до 14%. Это обусловлено определенными причинами. Чтобы в семьи появился натуральный блондин или блондинка, светлые волосы должны быть у обоих родителей. Кроме того, в последнее время значительно возросло число населения в странах, где проживают жители с темным цветом волос. Вместе с тем в европейских государствах, где гораздо чаще можно встретить обладателей "белокурого гена", предпочитают ограничиваться одним ребенком.

Ученые заявляют, что последний человек, обладающий светлыми волосами, родится в Финляндии. В этой стране проживает самое большее количество блондинов.





Итог

День блондинок в 2025 году – это дополнительный повод, чтобы отметить уникальность и красоту обладательниц светлых волос. Наверняка в вашем окружении есть такие женщины, поэтому не забудьте поздравить их с праздником и дать им почувствовать себя по-настоящему особенными и неповторимыми.