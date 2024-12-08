День окрошки 2025: когда отмечается

Традиционное русское блюдо ценится не только в России, но и в других странах. Речь идет об окрошке, которая станет настоящим спасением в жаркий летний день. Блюдо имеет массу преимуществ – простые ингредиенты, необходимые для его создания, и потрясающий вкус. В честь этого замечательного холодного супа основан такой гастрономический праздник как День окрошки, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории и приведет интересные факты, связанные с окрошкой.

Когда отмечается День окрошки в 2025 году

Людей, которые впервые узнали о данном празднике, интересует, когда день окрошки. Его отмечают 30 мая, дата является четко фиксированной и не меняется из года в год. В этот день любители холодного супа могут приготовить его с самым разным набором ингредиентов: на квасе, свекольном отваре, кефире либо айране, на минеральной воде. Наполнение окрошки тоже может быть разным, для ее приготовления можно использовать курицу или говядину, колбасу и даже рыбу.





История праздника

Когда и как появился праздник окрошки, достоверно неизвестно. Одна из версий говорит, что он возник в начале 2000-х годов в России. После традиции празднования переняли во многих славянских странах, где ценят и любят данное блюдо.

Холодный суп появился еще с давних времен. Об этом говорят русские летописи, в которых содержатся первые упоминания о нем. распространено мнение, что блюдо начали готовить крестьяне, используя для этого еду, оставшуюся со вчерашнего дня. В окрошку добавляли жидкость, создавая из нее холодный суп с освежающим эффектом. На сегодняшний день окрошка продолжает оставаться одним из самых популярных блюд в России.

Традиции празднования Дня окрошки заключаются в приготовлении этого блюда, которое едят за семейным столом. Некоторые предпочитают проводить праздник на природе, где холодная освежающая окрошка будет особенно вкусной. Также в городских ресторанах устраивают мастер-классы по приготовлению холодного супа, применяя для этого фирменные рецепты. Оригинальной традицией в последние годы стало выкладывание фотографий собственноручно приготовленного блюда в социальные сети.





Интересные факты об окрошке

С освежающим холодным супом связаны определенные интересные факты. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Считается, что блюдо начали готовить в XVIII столетии в России. Заслуга в его создании принадлежала крестьянам, которые хотели освежиться после тяжелого рабочего дня в летнюю жару.

Окрошку можно приготовить с весьма необычными ингредиентами. Современные вариации блюда включают такие компоненты как виноград, персики, клубнику, прочие фрукты и ягоды. Также можно экспериментировать и с жидкостью, которой разбавляют продукты. Одним из оригинальных кулинарных решений является приготовление окрошки на шампанском.

Мировой рекорд по созданию самой большой окрошки был поставлен в Москве в 2019 году. Для создания этого блюда было использовано больше 1 тонны компонентов.

Первые сведения об окрошке в литературных изданиях появились в 1790 году. Рецепт блюда привел писатель Осипов, изложив его в книге, известной под названием "Старинной русской хозяйке, ключнице, стряпухе".

Название окрошка имеет интересное происхождение. Оно произошло от слова "крошево", подразумевающего, что для создания блюда нужно накрошить определенный набор продуктов.

Раньше одним из ингредиентов окрошки был уксус. Обоснование этому дал историк Павел Сюткин, объясняющий, что данный компонент применяли, чтобы снизить риск проблем с желудком, которые могли возникнуть из-за добавления в блюдо несвежего мяса. В летнюю жару его невозможно было долго хранить. В XIX столетии уксус перестали использовать как обязательный компонент, поскольку достать свежее мясо стало легче.

Диетологи сходятся во мнении, что самая полезная вариация блюда – на кефире благодаря содержанию в нем пробиотиков. Также хорошим альтернативным вариантом является окрошка на сыворотке.





Итог

День окрошки в 2025 году – это отличный повод насладиться этим освежающим супом. Вы можете провести этот праздник по собственному усмотрению: в теплой атмосфере за семейным столом или приняв участие в мастер-классе, где можно узнать новый оригинальный рецепт блюда.