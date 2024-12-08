Всемирный день фармацевта 2025: история и значение праздника

Труд людей, занимающихся изготовлением лекарственных препаратов, а также продающих их в аптеках, имеет огромное значение. В честь таких специалистов существует особый праздник – Всемирный день фармацевта. В 2025 году его отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения этого профессионального торжества и его традициях празднования, а также о роли таких специалистов в системе здравоохранения.

Когда отмечается Всемирный день фармацевта 2025

Для празднования международного торжества установлена четко фиксированная дата, которая ежегодно выпадает на 25 сентября. Для фармацевтов в их профессиональный праздник не предусмотрен выходной, в этом году они выйдут на работу, поскольку дата припадает на четверг.

Стоит отметить, что в России существует еще один день, когда специалисты данной отрасли могут отметить свой праздник. Это 19 мая – дата, приуроченная к открытию в 1581 году по велению Ивана Грозного первой аптеки в стране.





История праздника

Термин "фармацевт" появился в очень давние времена, он был известен уже в III столетии до н. э. во времена Древнего Рима. Слово обозначало людей, занимающихся и изготовлением лекарственных средств, и лечением заболевших.

Средние века ознаменовались возникновением первых учреждений, занимающихся реализацией товаров медицинского назначения. Открытие первого аптечного пункта состоялось в Багдаде в 754 году, в нем продавали лекарства, прибывшие из Африки и Азии.

На протяжении длительного периода времени фармацевты выступали одновременно и целителями. Четкое разграничение этих профессий произошло лишь в XVII столетии, с этого периода врачи перестали заниматься производством лекарственных препаратов для пациентов.

В России появление первых аптек пришлось на XVI столетие. Представители этой профессии считались очень образованными людьми и почитались в обществе. В XIX – начале XX столетия фармацевты не только продавали лекарства, но и давали больным рекомендации.

Международный день фармацевта возник в 2009 году по инициативе фармацевтической организации, известной под названием International Pharmaceutical Federation. Дата была приурочена ко дню основания данной организации. Праздник был создан, чтобы почтить труд людей, которые ежедневно оказывают помощь в безопасном и эффективном подборе лекарств.





Роль фармацевтов в системе здравоохранения

Представители данной профессии имеют крайне важное значение в системе здравоохранения. К их непосредственным обязанностям относятся точный подбор для людей необходимых им лекарственных средств, контроль за пополнением препаратов и за соблюдением их сроков годности. Такой специалист может принимать участие в разработке новых медпрепаратов, обладает навыками изготовления лекарства по рецепту, может определить их дозировку с учетом возраста и других характеристик пациента. Получить специальность фармацевта возможно в медицинских либо специализированных фармацевтических высших учебных заведениях.





Как отмечают праздник

Виновниками торжества в этот день являются все те, кто задействованы в данной сфере: провизоры, работники аптек, ученые и другие специалисты. К традициям праздника относятся вручение особо отличившимся сотрудникам грамот и презентов, выдача премий или присвоение более высокой должности. Распространено проведение акций для посетителей аптек, организация выставок и концертов. Уделяется внимание просветительским мероприятиям (семинарам, научным форумам), направленным на обмен опытом между представителями данной отрасли.





Итог

Всемирный день фармацевта в 2025 году – это особый праздник, предназначенный отдать дань уважения представителям этой профессии. Если такие есть в вашем окружении, порадуйте их теплыми словами и подчеркните, насколько важен и незаменим их труд.