Всемирный день доброты в 2025 году: история праздника и как сделать мир лучше

Никто не поспорит с тем, что доброта – одно из важнейших качеств человека. При этом поступки, являющиеся ее воплощением, значат гораздо больше, чем намерения. Вы сможете приобщиться к тому, чтобы сделать этот мир лучше, приняв участие в праздновании Всемирного дня доброты в 2025 году. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, а также предложит идеи для совершения добрых дел.

История праздника

Многие задаются вопросом, какого числа во всем мире отмечается День доброты, ведь этот праздник напоминает о важности простых человеческих поступков. Его ежегодно отмечают в одну и ту же дату, которая установлена 13 ноября. В этот день праздник отмечают во всем мире, уделяя внимание милосердию, которое подтверждается конкретными поступками.

История возникновения праздника берет начало в 1997 году и связано с основанием волонтерами "Всемирного движения за доброту", которое не носило ни религиозный, ни политический характер. В его состав вошли государства, относящиеся к тихоокеанскому региону, однако впоследствии движение распространилось по всему миру.

Учреждение торжества произошло на первой конференции, которая состоялось в Токио. День ее проведения – 13 ноября, и был выбран для того, чтобы точно обозначить, когда День доброты. Россия приобщилась к этой дате в 2009 году. Символом торжества было выбрано открытое сердце, которое изобразил художник Орель из Франции.

Как заявляют активисты движения, суть праздника заключается во всем известном утверждении о том, что доброта спасет мир. При этом такое свойство присуще каждому человеку, и любой желающий в мире может приобщиться к добрым делам.





Идеи для совершения добрых дел

Этот необычный праздник предназначен, чтобы сделать счастливее окружающих людей, проявив к ним доброту. Самый простой способ – порадовать их улыбкой и выразив благодарность за действия, которые мы видим ежедневно и воспринимаем как должное. Теплые слова можно сказать продавщице в магазине, уборщице в офисном помещении, официанту в кафе, гардеробщице в театре или кинотеатре. В качестве примеров добрых поступков можно привести следующие:

уступить место в общественном транспорте;

подвезти на автомобиле человека, с которым вам по пути;

оказать помощь пожилым людям с покупками или молодой маме с подъемом детской коляски на лестницу;

оставить положительный отзыв о супермаркете, кафе или другом заведении;

уделить внимание одинокому человеку, поговорив с ним;

сделать искренний комплимент своему коллеге или знакомому;

помочь родителям с приготовлением еды, уборкой или другими делами по дому;

порадовать друзей небольшими символическими подарками;

отнести прочитанную книгу в ближайшую библиотеку.

При желании можно совершать и более глобальные поступки, приняв участие в волонтерстве:

посетить дома престарелых или детские дома, оставив там нужные вещи;

купить корм в приют для животных или взять питомца к себе домой;

оставить пожертвование в благотворительном фонде;

стать донором и сдать кровь.





Культура доброты в мире

Число стран, которые отмечают праздник 13 ноября, достигает 28, торжество проходит на всех континентах. В этот день каждый желающий может проявить доброту разными способами. Так, в Сингапуре участники волонтерского движения встречают прохожих улыбками и презентуют им букетики цветов – гербер и маргариток. В Австралии принято поздравлять отдыхающих на пляже объятиями. В Британии активисты движения однажды провели грандиозную акцию: вручили в метро пассажирам шоколадки, количество которых составило порядка десяти тысяч.

Кроме того, традициями данного торжества, которые характерны для разных стран, являются такие мероприятия:

организация в библиотеках лекций, посвященных гуманизму;

волонтерство, заключающееся во вручении подарков в интернатах, детских домах и домах престарелых;

проведение концертов, показов картин в кинотеатрах, спектаклей, которые можно посетить бесплатно.

Россия также имеет собственные традиции празднования Всемирного дня доброты. Так, в 2009 году на Манежной площади устроили оригинальный флешмоб. Участники мероприятия взялись за руки и создали "кольцо солидарности", образовав его вокруг Глобуса Часов Мира.





Подведем итог

Всемирный день доброты в 2025 году – это необычный праздник, когда каждый может проявить милосердие и сделать этот мир лучше. Это отличный повод, чтобы совершить хорошие поступки, ведь, согласно исследованиям, доброта улучшает наше самочувствие и делает нашу жизнь гармоничнее и счастливее.