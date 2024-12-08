День полиции в 2025 году: история, традиции праздника и интересные факты о профессии

Каждый из нас знает о важности труда людей, обеспечивающих правопорядок и становящихся на защиту граждан. В их честь отметят особый праздник – День полиции в 2025 году, который имеет богатую историю и призван отдать дань уважения представителям этой профессии. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появилось данное торжество, какие традиции оно имеет, а также интересные факты об этой профессии.

Когда отмечается День полиции в 2025 году

Если вы хотите поздравить своих знакомых, являющихся сотрудниками органов внутренних дел, вам следует знать, какого числа День полиции в 2025 году. Для праздника предусмотрена четко фиксированная дата – 10 ноября. Она установлена еще с 1917 года и ранее была известна как День милиции. Хотя это и значимое профессиональное торжество, для него не предусмотрен выходной день.





История Дня полиции

В России становление органов внутренних дел началось еще в период правления Петра I, когда были проведены соответствующие реформы. Это произошло в 1718 году, с которого и можно вести отсчет основания российских органов внутренних дел. Уже в 1733 году подразделения полиции появились в 23 крупных населенных пунктах России, а в 1744 году полицейских из круга крестьян стали выбирать и в деревнях. Основание Министерства внутренних дел состоялось в 1802 году, о чем был принят императорский указ Александра I.

С приходом революции 1917 года было решено учредить милицию на государственном уровне. Праздник, посвященный этой профессии, был основан 10 ноября 1962 года. Число и месяц этой даты для отмечания торжества сохранились и по сей день. С 1980 года ему был присвоен статус государственного праздника. После распада СССР в 90-х годах МВД продолжило функционировать уже в составе Российской Федерации. Переименование полицию состоялось в 2011 году.





Традиции празднования

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в 2025 году будет сопровождаться масштабными мероприятиями, которые имеют давние традиции. Многие из них сохранились с советских времен, например, торжественные концерты, которые начали организовывать еще с 1966 года. На них выступали эстрадные звезды. Подобное мероприятие в истории празднования было отменено лишь один раз – когда ушел из жизни Леонид Брежнев в 1982 году. В наши дни концерт, посвященный Дню полиции, проводится в Москве и транслируется по телевидению. Мероприятие сопровождается вручением наград особо отличившимся сотрудникам. Также в этот день устраивают парады, возлагают цветы к памятным местам. Распространены и традиции проведения всевозможных спортивных мероприятий, организации благотворительных акций.





Интересные факты

С работой полицейских связано множество интересных фактов. Предлагаем ознакомится с некоторыми из них:

В XVIII столетии на полицейских в России возлагались функции не только следить за правопорядком, но и обеспечивать благоустройство населенных пунктов: уборку, мощение улиц, установку фонарей.

Как известно, в советском кинематографе самые знаменитые милиционеры – Жеглов и Шарапов. Сценарий этого фильма был основан на книге "Эра милосердия", написанной братьями Вайнерами. В этом произведении у Шарапова был настоящий прототип. Также для съемок этой картины были задействованы материалы реальных уголовных дел.

Происхождение названия "полиция" имеет польские корни (policja). В свою очередь это слово было позаимствовано от немецкого polizei, а изначально имеет латинское происхождение (politia) и означает государственное устройство.

В Германии однажды произошел интересный случай: полицейские поймали сову, употребившую две бутылки шнапса и затрудняющую дорожное движение.

В Бразилии самая жестокая полиция, что связано с существованием сильной наркомафии в этой стране. Для борьбы с ней сотрудникам правоохранительных органов зачастую приходится прибегать к методам, которые не отличаются от преступных.





Итог

День полиции в 2025 году – это праздник, призванный подчеркнуть важность работы людей, обеспечивающих защиту правопорядка и выразить признательность за их труд. Если среди ваших членов семьи или друзей есть полицейские, не забудьте поздравить их в эту значимую для них дату.