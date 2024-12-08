Всемирный день без алкоголя 2025: история и значение даты

Для многих людей спиртные напитки служат средством для снятия стресса, расслабления и веселого времяпровождения. Однако их чрезмерное употребление влечет весьма серьезные последствия как для здоровья, так и в социальных сферах жизни.

Чтобы обратить внимание на подобные проблемы, был учрежден особый праздник – Всемирный день без алкоголя, который в 2025 году будет иметь цель привлечь внимание как можно большего количества людей к проблемам, вызванным злоупотреблением спиртного. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, традициях его празднования, а также приведет интересные факты о вреде алкоголя.

Когда отмечается Всемирный день без алкоголя 2025

Дата праздника является четко фиксированной и отмечается каждый год 2 октября. Это число было выбрано не случайно, поскольку оно приурочено ко дню рождения такой знаменитой личности как Махатма Ганди. Он прославился не только как общественный и государственный индийский деятель, но и как активный борец со злоупотреблением алкоголем.





История появления праздника

Предложение о праздновании Всемирного дня без алкоголя было выдвинуто в 2008 году, а инициатором об учреждении данного торжества выступила Индия. Это состоялось в Женеве во время проведения Всемирной ассамблеи здравоохранения. Страна, выдвинувшая предложение о празднике, инициировала и выбор даты для его отмечания – день рождения Махатмы Ганди.

Идея нашла поддержку среди одиннадцати стран Юго-Восточной Азии. Подпись под соответствующей резолюцией поставили 193 члена ВОЗ. Стоит отметить, что традиции отмечания этого торжества существуют среди многих организаций, к примеру, их придерживается Международный совет медсестер.

В этот день принято говорить о негативных последствиях для здоровья человека, вызванных злоупотреблением спиртными напитками. С этой целью проводятся многочисленные просветительские мероприятия: мастер-классы, семинары, вебинары. Любой небезразличный к данной проблеме человек сможет в эту дату уделить вниманию разговорам на подобные темы со своими знакомыми и близкими людьми. Традицией последних лет стало распространение информации о вреде алкоголя в социальных сетях, выбрав для этого соответствующий хэштег: #WorldNoAlcoholDay.





Интересные факты о вреде алкоголя

Многочисленные факты говорят о вреде спиртных напитков. Некоторые такие данные приводятся таким авторитетным источником как Всемирная организация здравоохранения. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых интересных фактов:

Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что каждый год злоупотребление алкоголем становится причиной порядка 2,6 миллионов смертей. В процентном соотношении количество таких умерших людей составляет 4,7 процента.

Около 200 различных болезней и травм возникают из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. В их число входят заболевания печени, гипертония, инсульт, онкологические заболевания.

В научной среде имеются доказательства, говорящие о том, что люди, активно занимающиеся спортом и обладающие развитой мускулатурой, подвержены гораздо более медленному опьянению по сравнению с неспортивными. Это обусловлено тем, что мышечные ткани наделены активной способностью поглощения спиртного на его пути к головному мозгу.

Продолжительность жизни людей, регулярно употребляющих спиртное, меньше по сравнению с непьющими на 10-15 лет.

Порядка половины аварий во время дорожно-транспортных происшествий и примерно третья часть самоубийств происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Продукты распада алкогольных напитков сохраняются в организме на протяжении целых 20 дней.

При планировании беременности и рождения ребенка стоит учитывать тот факт, что шанс на здоровое зачатие у непьющей пары выше в 15 раз по сравнению с употребляющей алкоголь.

Дети алкоголиков подвержены различным заболеваниям в 3,5 раза чаще по сравнению с теми, которые родились в непьющих семьях.





Итог

Всемирный день без алкоголя в 2025 году – это праздник, который предназначен заставить каждого человека задуматься об образе жизни, который он ведет, и о негативных последствиях злоупотребления спиртными напитками. Воспользуйтесь этой датой, чтобы получить для себя важную информацию и сделать правильные выводы.