Уже в кино: лучшие фильмы 2025 года, вышедшие в прокат

Каждый год кино приносит зрителям новые впечатления, и 2025-й не стал исключением. Среди них – зрелищные фантастические истории, трогательные драмы и легкие комедии. Предлагаем список лучших фильмов 2025 года, которые обязательно стоит посмотреть.

F1

Дата премьеры : 23 июня 2025

: 23 июня 2025 Страна : США

: США Жанр : драма, спортивный

: драма, спортивный Рейтинг Кинопоиска : 8,30

: 8,30 Рейтинг IMDb : 7,8

: 7,8 Режиссер : Джозеф Косински

: Джозеф Косински Актерский состав: Брэд Питт, Демсон Идрис, Керри Кондон, Хавьер Бардем, Ким Бодния





Главный герой фильма – Сонни, перспективный пилот соревнования "Формула-1" в начале 90-х годов. Однако авария, произошедшая во время одной из гонок, оборвала его профессиональную карьеру. С тех пор жизнь гонщика пошла под откос: он несколько раз был женат, подсел на азартные игры и еле сводит концы с концами, участвуя в различных соревнованиях низкого уровня. Во время одного из таких мероприятий его замечает старый приятель, который предлагает Сонни стать частью команды и вернуться в "Формулу-1".

Группа крови

Дата премьеры : 8 мая 2025

: 8 мая 2025 Страна : Россия

: Россия Жанр : драма, военный

: драма, военный Рейтинг Кинопоиска : 8,30

: 8,30 Рейтинг IMDb : 5,0

: 5,0 Режиссер : Максим Бриус

: Максим Бриус Актерский состав: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский





В список фильмов 2025 года, которые стоит посмотреть, вошла отечественная военная драма. События киноленты происходят в конце 1943 года. Немецкие оккупанты свозят детей-сирот в бывший пионерский лагерь, на базе которого развернули детский приют. Условия для обитания в лагере самые невыносимые: холод, недостаток еды, обязательный труд и жестокие меры наказания за любые способы неповиновения. А для тех, кто решается на побег, ждет расстрел. Но, кроме этого, над детьми ставят опыты и используют в качестве доноров для раненых солдат.

Кракен

Дата премьеры : 17 апреля 2025

: 17 апреля 2025 Страна : Россия

: Россия Жанр : фантастика, приключения, драма

: фантастика, приключения, драма Рейтинг Кинопоиска : 7,77

: 7,77 Рейтинг IMDb : 5,6

: 5,6 Режиссер : Николай Лебедев

: Николай Лебедев Актерский состав: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская





Российская субмарина проводит секретную миссию в Гренландском море, но внезапно исчезает, не оставляя никаких следов. Для выяснения причин пропажи и защиты секретного оружия отправляется экипаж, а его командиром назначают Виктора Воронина, чей брат командовал пропавшим крейсером. В этот же момент в морских глубинах пробуждается древнее чудовище – Кракен. Моряков ждет новая миссия, которая может оказаться смертельной.

Ночная смена

Дата премьеры : 17 февраля 2025

: 17 февраля 2025 Страна : Швейцария, Германия

: Швейцария, Германия Жанр : триллер, криминал, драма

: триллер, криминал, драма Рейтинг Кинопоиска : 7,40

: 7,40 Рейтинг IMDb : 7,8

: 7,8 Режиссер : Петра Бьондина Вольпе

: Петра Бьондина Вольпе Актерский состав: Леони Бенеш, Соня Ризен, Алиреза Байрам, Урс Билер





Список новых фильмов 2025 года пополнила кинолента совместного производства Швейцарии и Германии. Главная героиня – Флория Линд, преданная своему делу медсестра. Хирургическое отделение, в котором она работает, испытывает постоянный недостаток работников, поэтому медперсоналу часто приходится работать в условиях стресса. Однако в один из дней ночная смена Флории превращается в настоящий кошмар. Медсестре приходится разрываться между пациентами, а работа превращается в гонку со временем.

Охота на воров 2: Пантера

Дата премьеры : 9 января 2025

: 9 января 2025 Страна : США, Канада, Испания

: США, Канада, Испания Жанр : боевик, триллер, криминал, драма

: боевик, триллер, криминал, драма Рейтинг Кинопоиска : 7,26

: 7,26 Рейтинг IMDb : 6,3

: 6,3 Режиссер : Кристиан Гьюдгэст

: Кристиан Гьюдгэст Актерский состав: Джерард Батлер, О’Ши Джексон мл., Джордан Бриджес, Свен Теммел, Эвин Ахмад





Молодой преступник Донни Уилсон, совершив ограбление Федерального резервного банка, перебирается в Европу. Награбленного вполне хватило бы для комфортной жизни, но криминальный гений продолжает браться за все более сложную работу, а вскоре примыкает к преступной банде "Пантера". Группировка планирует совершить налет на хранилище алмазов, как внезапно Уилсона находит его старый враг Ник О’Брайен и делает неожиданное предложение.

Балерина

Дата премьеры : 5 июня 2025

: 5 июня 2025 Страна : США

: США Жанр : боевик, триллер

: боевик, триллер Рейтинг Кинопоиска : 7,11

: 7,11 Рейтинг IMDb : 7,1

: 7,1 Режиссер : Лен Уайзман

: Лен Уайзман Актерский состав: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Каталина Сандино Морено, Анжелика Хьюстон





Одним из фильмов 2025 года, которые уже вышли, стало продолжение франшизы "Джон Уик". Спин-офф рассказывает историю балерины и по совместительству киллера Евы Макарро. Молодая женщина-убийца горит жаждой мести людям, которые лишили ее родителей. Ева отправляется в Европу, где встречает не только старых врагов, но и новых друзей.

Орудия

Дата премьеры : 6 августа 2025

: 6 августа 2025 Страна : США

: США Жанр : ужасы, детектив, триллер

: ужасы, детектив, триллер Рейтинг Кинопоиска : 7,13

: 7,13 Рейтинг IMDb : 7,6

: 7,6 Режиссер : Зак Креггер

: Зак Креггер Актерский состав: Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Бенедикт Вонг





В одном из небольших американских городков несколько учеников начальной школы внезапно исчезают. На следующий день на занятия приходит лишь один мальчик по имени Алекс. Школьник не может объяснить, куда исчезли его одноклассники, а полиция оказывается бессильной в поисках. Родители детей, не получив ответов, считают виновной в произошедшем учительницу Джастин Гэнди, которая лишь недавно возглавила этот класс. Оказавшись в роли изгоя, Джастин обращается за помощью к своему бывшему возлюбленному Полу, чтобы с его помощью докопаться до правды.

Громовержцы

Дата премьеры : 1 июля 2025

: 1 июля 2025 Страна : США

: США Жанр : боевик, приключения, фантастика, драма

: боевик, приключения, фантастика, драма Рейтинг Кинопоиска : 6,80

: 6,80 Рейтинг IMDb : 7,4

: 7,4 Режиссер : Джейк Шрейер

: Джейк Шрейер Актерский состав: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Ольга Куриленко, Дэвид Харбор, Уайатт Рассел





Без супергеройского кино в 2025 году не обошлось. Директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн использует агентов-одиночек с суперспособностями для сокрытия доказательств участия в тайных проектах. На одном из заданий герои встречают друг друга и понимают, что работодательница отправила их устранить друг друга. Оказавшись в непростой ситуации, бывшие противники неохотно объединяются в группу, чтобы противодействовать Валентине, однако и ей на помощь приходит могущественный союзник.

Итог

Мировой кинематограф предлагает зрителям широкий выбор сюжетов и жанров на любой вкус. Подборка лучших фильмов 2025 года поможет найти те картины, которые подарят новые эмоции и впечатления. Стоит помнить, что впереди ожидается еще больше интересных проектов с увлекательными сюжетами и красочным исполнением.