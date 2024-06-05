Володина назвала самый уязвимый женский возраст

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале обсудила период в жизни женщин, который она считает особенно уязвимым – возраст между 37 и 42 годами. Она объяснила, что в этот период женщины часто сталкиваются с реализацией того, что молодость и ее возможности начинают ускользать. Это время, когда иллюзии и оптимизм уменьшаются, а осознание упущенных возможностей становится более ощутимым.

Однако Володина подчеркнула, что несмотря на эти сложности, это также время, когда женщины обладают значительными ресурсами. К этому возрасту многие накопили профессиональный опыт, умения и знания, а также часто имеют финансовую стабильность и недвижимость. Она отмечает, что это делает данный период не только временем вызовов, но и возможностей.

Василиса Володина утверждает, что несмотря на страхи, которые могут сопровождать эти годы, всегда существует выход, который ближе, чем может казаться. Она призвала к принятию и смирению в отдельных аспектах жизни, подчеркнув, что "поезд" еще не ушел и пока не собирается уходить. То есть возможности для роста и развития остаются открытыми даже в период, кажущийся критическим.