Нужно время на печаль: техники и поддержка для переживания и преодоления горя

Горе – это очень непростая эмоция для проработки: освободиться от ее влияния достаточно трудно. Особенно остро переживают это чувство женщины — хранительницы жизни и любви на планете. Именно через них приходят в мир новые люди. Поэтому все, что разрушает жизнь, воспринимается как горе и негативно сказывается на их душевном состоянии. О том, почему возникают отрицательные эмоции, к чему они приводят и как с ними справиться, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.





Как организм реагирует на горе?

Посмотрите на пожилых женщин: многие из них говорят на изломе голоса. Почему? Потому что когда-то, возможно, очень давно, они пережили тяжелые события. Это горе и создало в их теле энергетический блок.

Сильные негативные эмоции чаще всего приводят к определенным физиологическим реакциям, самое заметное из которых – зажим в горле. Несложно понять, что другими центрами, которые поражает горе, являются матка и сердце. Физически это означает, что женщина практически полностью теряет чувствительность ниже диафрагмы, как будто там ничего нет, а в ее груди возникает ощущение комка.

Поскольку горе не было проявлено, не получилось принять породившую его ситуацию и высвободить энергию, то такой же комок формируется и в центре самовыражения – в горле. В итоге у женщины блокируются три важнейших участка тела, и она живет неполноценной жизнью.

Чем опасно чувство жалости?

Невыраженное горе – одна из сильнейших разрушительных эмоций, с которыми сталкиваются люди. Поэтому важно тщательно проработать все центры горя, высвободить застоявшуюся энергию и привести себя в нормальное состояние. Техники, которые помогают преодолеть тяжелые переживания, трудно передать текстом, но можно обратить внимание на такой важный аспект, как переход горя в жалость.

Реакции тела на негатив – это возвращение к прошлому. Получается, что память о давно минувших временах начинает формировать будущее, лишая человека права на счастливую, радостную, красивую жизнь! Так бывает, когда горе формирует в душе токсичную эмоцию – жалость к себе.

По сути, это чувство выстраивает вокруг женщины барьер, отделяющий ее от мира любви и удовольствий. Внутренний голос жалости находит причину, почему у нее нет права на радость – из-за полученного в прошлом негативного опыта. Просто чудовищно, как женщины могут блокировать для себя возможность жить счастливо, причем делают это совершенно добровольно!

Самое интересное, что жалость к себе очень часто ведет к болезням и физическим изменениям в теле, например, к набору веса. Она приводит человека в такое физиологическое состояние, когда отсутствие радости в жизни еще легче оправдать. В результате женщина говорит, что она никому не нужна, потому что толстая и больная.

Важные вопросы самой себе

Первое, что надо сделать – понять, попали ли вы в эту ловушку.

1. Загляните в свою голову, честно оцените ее содержимое и задайте себе следующие вопросы:

"Люблю ли я сейчас?";

"Счастлива ли я сейчас?";

"Довольна ли я своей жизнью?".

Придумайте еще несколько похожих вопросов, ответьте на них и запишите на листочке результаты. Каждое ваше «нет» может стать ценным сигналом. Любовь и счастье – нормальное состояние женщины, для него не нужен другой человек. Классно, если рядом есть любимый мужчина, но он – отражение, а не причина любви, этого естественного ощущения открытого сердца.

2. Далее – еще более важный этап. Допустим, у вас много ответов «нет». Это не проблема, просто в данный момент вы так воспринимаете жизнь. А теперь посмотрите на свой образ будущего. Спросите себя: достойны ли вы любви, счастья, радости, изобилия. Отрицательные ответы говорят о том, что вы живете из жалости к себе. То есть именно вы сами и являетесь причиной своей тяжелой жизни. И дальше будет только хуже.

Эффективная техника для преодоления негатива

Признание реальности – важнейший шаг к ее изменению в лучшую сторону. Сделать это не так уж и сложно, имея в руках достойный инструментарий. Занявшись своим внутренним миром, вы освободитесь от бремени, которое делает вашу поступь по планете отнюдь не танцем. Начните с простой практики, выполнив ее прямо сейчас:

1. С усилием потрите ладони одна о другую, чтобы они стали горячими.

2. Положите правую руку в центр груди, а на нее – левую.

3. Сделайте максимально глубокий вдох, чтобы ладони вытолкнулись вперед, почувствуйте пульс вашего сердца под ними.

4. Скажите: "Здравствуй, мое сердце, я люблю тебя!" и еще раз вдохните.

5. На выдохе надо мягко произнести звук "Хаааа", ощущая, как тяжесть выходит из вас вместе с воздухом.

6. Повторите упражнение со звуком три-четыре раза и произнесите: "Я достойна любви, я достойна счастья, я достойна радости. Я все отпускаю и принимаю любовь".

Сделав так, вы почувствуете чуть больше легкости и пространства внутри. Это наполнит вас новой энергией, постепенно избавляя от застоев прошлого. Данная практика станет первым шагом на пути к формированию прекрасного образа будущего, в котором вы счастливы, любите и любимы.