Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздника

К числу христианских праздников, символизирующих воскресение для вечной жизни, помимо Пасхи относится еще одно торжество. Это Успение Пресвятой Богородицы, которое в 2025 году будут отмечать, соблюдая православные традиции. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях данного праздника, а также упомянет о церковных традициях, которые его сопровождают.

Когда празднуют Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году

Для всех верующих важно знать, какого числа Успение Пресвятой Богородицы. Это торжество принято отмечать 28 августа. Дата является неизменной, она одна и та же каждый год и применяется в православной вере. У католиков установлена другая дата – 15 августа.





История праздника

Слово "успение" имеет старославянские корни и означает в переводе "мирная кончина". Священники объясняют название праздника тем, что в этот день Пресвятая Богородица ушла в мир иной тихо и спокойно, словно погрузилась в сон. Вместе с тем важно понимать, что верующие в это торжество празднуют не смерть Богородицы, ее воссоединение с Господом, что символизирует собой переход к жизни вечной.

Данный праздник считается одним из самых больших христианских торжеств и относится к категории двунадесятых. Его почитали с давних времен, еще в период существования Древней Руси и Византии.

Стоит отметить, что описание Успения Богоматери не встречается ни в одном четырех Евангелий. Данные сведения можно найти лишь в апокрифах. Они говорят о явлении архангела Гавриила Марии, пришедшего к ней во время молитвы и сообщившего о ее скором представлении перед Господом. Мария ушла в мир иной спустя три дня, попрощавшись перед этим с апостолами, пришедшими проводить ее.

В православной церкви 7 августа также празднуется Успение Анны, матери Пресвятой Богородицы. Она жила в Назарете Галилейском вместе со своим мужем Иоакимом. Супруги до самой старости не имели детей, они очень сожалели об этом, но усердно молились Господу, чтобы он послал им ребенка. В те времена бесплодие считалось позором, и когда Иоаким принес в Иерусалим дары священнику Рувиму, он отказался взять их по этой причине. Иоаким очень опечалился из-за этого, и стал жить в одиночестве. При этом и он, и его жена Анна продолжали горячо молиться Богу о даровании им ребенка, и их молитвы были услышаны. После того, как к ним явился Ангел, сообщивший, что у них родится дочь, произошла встреча супругов в Иерусалиме, где и состоялось появление на свет Марии. Иоаким отошел в мир иной в возрасте 80 лет, спустя несколько лет после того, как его дочь вошла во храм Благословенной. Кончина Святой Анны произошла через два года после смерти мужа, в 79-летнем возрасте, последние свои дни она провела рядом с Марией при храме.





Церковные традиции

Для верующих важно знать не только, когда Успение Пресвятой Богородицы, но и какие традиции сопряжены с этим праздником. В церквях проводятся торжественные богослужения, во время которых священнослужители облачаются в одежды голубого цвета, являющегося символом непорочности и чистоты. Начало службы – это всенощное бдение. Накануне праздника в церквях происходит вынос плащаницы с изображением Богородицы, с которой верующие совершают крестный ход вокруг храма. После этого происходит помазание прихожан елеем. В этот день среди верующих принято ставить свечи за Деву Марию, а также за своих родственников, желая им благополучия.

Праздник припадает на окончание Успенского поста. При этом, если Успение приходится на среду или пятницу, разрешено подавать на стол лишь рыбу, мясные и молочные продукты все равно находятся под запретом.





Что нельзя делать в этот день

Успение Пресвятой Богородицы, как и прочие церковные торжества, связано с некими запретами:

в этот день не разрешается заниматься работой, что касается как домашних, так и офисных дел;

запрещено употреблять бранные слова и ссориться между собой;

нельзя ходить босыми ногами по росе, поскольку она символизирует слезы Марии, покинувшей эту землю;

к числу народных примет относится запрет девушкам стричься, поскольку таким способом они могут отодвинуть предстоящую свадьбу на более поздний срок;

не рекомендуется ходить в этот день в неудобной и тесной обуви, поскольку можно натереть мозоли и навлечь на себя безрадостное существование в ближайшее время.





Итог

Успение Пресвятой Богородицы в 2025 году – это один из основных религиозных торжеств, подразумевающих соблюдение важных традиций и обычаев. Обязательно посетите в этот день храм, уделите время молитве и проведите праздник в тихой спокойной обстановке в кругу семьи и близких людей.