Международный день бокса 2025: история и традиции праздника

Бокс относится к числу самых популярных разновидностей спорта и имеет множество поклонников по всему миру. Что неудивительно, учитывая его зрелищность и демонстрацию силы. Ему даже посвящен особый праздник – Международный день бокса, который в 2025 году отметят во многих странах. В этой статье Клео.ру рассказывает о его истории и особенностях, о традициях и мероприятиях, а также приводит интересные факты, связанные с этим спортом.

Дата празднования всемирного дня бокса в 2025 году

Если вы раньше не сталкивались с этим праздником, то наверняка интересно знать, какого числа Международный день бокса. Он является относительно молодым торжеством, поскольку отмечать его стали, начиная с 2018 года, установив для этого дату 22 июля. Впоследствии она была перенесена на 27 августа, что произошло в 2021 году по инициативе Международной ассоциации бокса. Это было обусловлено тем, что День бокса решили праздновать в дату, когда состоялся первый чемпионате мира по этому спорту в Гаване в 1974 году.





История праздника

Считается, что бокс относится к числу древнейших единоборств, поскольку, чтобы выяснить, кто сильнее, мужчины издавна прибегали к кулачным боям. Подобные состязания впервые упоминаются еще в 3-м тыс. до н. э. Также исторические источники говорят, что бокс был включен в программу античных Олимпийских игр в 688 году до н. э., и именно тогда он был возведен в категорию спортивных единоборств.

Что касается возникновения праздника, заслуга в появлении Международного дня бокса принадлежит российским спортсменам, организовавшим необычный флешмоб 22 июля 2017 года. В этот день отмечали Всероссийский день бокса, и его участники устроили самую массовую тренировку, удостоившуюся того, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса благодаря огромному количеству задействованных в ней людей. Руководить мероприятием взялись Алексей Тищенко и Олег Саитов, носившие титул олимпийских чемпионов, а число человек, принимавших участие в тренировке, превышало 3 тысячи. Событие состоялось на Красной площади. После завершения состязаний спортсмены стали выстраиваться так, чтобы образовать слово "Бокс".

За зрелищным мероприятием наблюдал Чинг-Куо Ву, президент Международной ассоциации бокса, который в этот день посетил данный праздник. Событие произвело на него неизгладимое впечатление, поэтому он предложил устраивать подобные мероприятия каждый год.





Традиции и мероприятия

День бокса в 2025 году будет сопровождаться традициями, которые стали уже устоявшимися за годы существования этого праздника. Они заключаются в том, что спортсмены устраивают тренировочные бои и спарринги дружеского характера. Ожесточенные схватки в этот день не приветствуются. Во многих странах принято проводить встречи боксеров с детьми, а также принятие участия спортсменов в различных благотворительных акциях.

К числу распространенных мероприятий относятся открытые тренировки, во время которых известные боксеры и тренеры устраивают мастер-классы. Это отличная возможность для желающих перенять опыт у титулованных спортсменов.

В Москву для празднования торжества приглашаются не только боксеры из России, но и из других стран. Нередко мероприятия сопровождаются зрелищными концертами.





Интересные факты о боксе

С данным видом спорта связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

С боксерами связан стереотип, говорящий о том, что эти спортсмены не блещут умственными способностями. Чтобы развенчать этот миф, была придумана интеллектуальная разновидность бокса – шахбокс, подразумевающий сочетание боя на ринге и шахматной партии. Приняв участие в подобном поединке, спортсмены могут продемонстрировать одновременно и свою силу, и интеллект.

Одним из ярых почитателей бокса был сам Чарли Чаплин, актер, зачастую воплощавший на экране неуклюжие роли. В реальной же жизни артист часто проводил время, участвуя в боях на ринге.

Многие боксеры поражают своими большими кулаками. Так, у спортсмена Сонни Листона из Америки окружность сжатой ладони составляла 38 см. Однако боксер Николай Валуев побил данный рекорд, благодаря обхвату кулака в 43 см.

Абсолютный чемпионом мира, которого никто не сумел победить – это Рокки Марчиано. Число его побед составило 49 раз подряд, из них 43 раза соперники были отправлены в нокаут.

В 1999 году бокс стал спортом, подразумевающим равенство полов. Это произошло, когда в поединке приняли участие мужчина и женщина. Последняя стал победительницей, это Маргарет Макгрегор, достигшая на тот момент 36-летнего возраста.

В истории бокса самым дорогим боем стал поединок с участием Майка Тайсона, получившего гонорара в размере 35 млн долларов.





Итог

Международный день бокса в 2025 году – это значимый профессиональный праздник в среде спортсменов. Этот день – отличная возможность, чтобы посмотреть поединок с участием известных спортсменов на экране или воочию, посетив зрелищные мероприятия.