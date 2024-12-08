Ореховый Спас 2025: история, традиции и обряды праздника

Некоторые праздники в православии имеют тесную связь между собой. Примером тому служат Медовый, Яблочный и Ореховый Спас, последний в 2025 году, как и предыдущие годы, является завершающим и отмечается в самом конце августа. В этой статье Клео.ру расскажет об истории, значении и особенностях данного праздника, о его традициях, обычаях и народных приметах.

Когда отмечается Ореховый Спас в 2025 году

Для верующих важно знать, какого числа Ореховый Спас в 2025 году. Праздник отмечают в конце последнего летнего месяца. Дата Орехового Спаса является четко фиксированной и ежегодно припадает на 29 августа. В этом году таким днем станет пятница.





История праздника

Праздник имеет сразу несколько названий, в церковных традициях он известен как Спас Нерукотворный. Это обусловлено тем, что история Орехового Спаса связана с Библейским преданием, которое говорит о событии, положившем начало появлению нерукотворного образа Христа. К Иисусу обратился царь Эдессы, страдавший от проказы и безуспешно пытавшийся вылечить эту болезнь. Когда правитель прознал о чудесах, которые творил Христос, он отправил к нему подданных с просьбой о помощи. Прочитав письмо царя, Иисус умылся водой и вытер лицо полотенцем, на котором появился отпечаток его лика. Полотенце было доставлено царю, после чего правитель приложился к нему и мгновенно получил исцеление. После этого в землях Эдессы стало массово распространяться православие.

Полотно с отпечатавшимся на нем ликом Христа стали применять для создания первых икон Спаса Нерукотворного. Дата для праздника была выбрана по той причине, что в 944 году 29 августа состоялось перенесение нерукотворного образа Иисуса из Эдессы в Константинополь.

Кроме того, Спас получил название "Ореховый" согласно народным традициям. По утверждению наших предков, в этот день орехи становились дозревшими, поэтому дату можно считать началом их сбора. Урожай было принято освящать в храме.

Третье название Спаса – Хлебный, связано с традицией выпекать хлеб из свежесобранного урожая. Данный обычай сопровождался народной приметой, согласно которой в один и тот же год не могут быть одинаково богатыми урожаи и пшеницы, и орехов. Если зерновая культура хорошо уродилась, то в следующий год можно ожидать сбора множества орехов.

Существует и такое название праздника как "Холщовый Спас". Это обусловлено тем, что в этот день крестьяне было принято организовывать ярмарки, продавая на них помимо прочих товаров полотна и холсты.





Традиции и обычаи

Отмечание праздника издавна сопровождалось определенными традициями, свойственными для Орехового Спаса. Первоначальной задачей в этот день был сбор урожая не только орехов, но и зерновых культур: пшеницы и ржи. Из зерна хозяйки выпекали хлеб, который было принято освящать в храме, так же, как и орехи. Верующие в этот день обращались с молитвой к мученику Диомиду.

Кроме того, крестьяне активно занимались подготовкой к осеннему и зимнему периоду: чистили колодцы и подземные источники, запасали продукты. Интерьер дома было принято украшать ветками орешника с плодами. После завершения дел приступали к трапезе. На столе неизменно присутствовали пироги, свежеиспеченный хлеб, а также настойка, сделанная на основе грецких орехов. Окончанием дня было мытье в бане с вениками, изготовленными из орешника. Считалось, что такой атрибут обеспечивал защиту от сглаза и разных болезней.





Народные приметы

С Ореховым Спасом связаны определенные народные приметы:

Червивый орех, попавшийся среди других плодов при сборе урожая, может обещать неприятности.

Если в этот день прошел дождь с грозой, стоит ожидать теплую осень.

Для отведения от себя порчи стоило воспользоваться такой приметой: первый орех съесть самому, а второй плод отдать первому человеку, встретившемуся на пути.

Также первый орех нужно было как следует распробовать на вкус. Спелый плод сулил любовь и процветание, неспелый обещал важные новости в скором времени, гнилой – беду, горький – появление проблем.





Что нельзя делать в Ореховый Спас

Как и другие православные праздники, Ореховый Спас подразумевает некие запреты, заключающиеся в следующем:

нельзя заниматься такими домашними делами как стирка, уборка, шитье, следует избегать тяжелого физического труда;

запрещены ссоры, бранные слова, пожелания зла другим людям;

не стоит выбрасывать ореховую скорлупу, ее следует отдать птицам либо животным;

нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

хотя перед праздником и заканчивается Успенский пост, за столом лучше избегать переедания;

нежелательно ходить в лес одному, поскольку можно привлечь к себе нечистую силу.





Итог

Ореховый Спас в 2025 году – это важный церковный и народный праздник, сопровождающийся многочисленными традициями. Уделите в этот день не только сбору урожая в саду, но и посещению храма, после чего проведите время в кругу семьи за праздничным столом.