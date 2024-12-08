Как красиво покрасить яйца на Пасху: натуральные и современные способы окрашивания

Подготовка к главному христианскому празднику – важный момент, которому уделяют особое внимание все верующие. Одни из традиций – приготовление куличей и покраска яиц. Сегодня узнаем, как покрасить яйца на Пасху, чтобы получить один из традиционных атрибутов праздничного стола. Для этого существует множество способов с применением луковой шелухи или других натуральных либо пищевых красителей. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию оригинальные рецепты и дает полезные советы.

Традиционные способы покраски яиц

Традиционные способы покраски яиц к пасхе пользуются особой популярностью. Самые распространенные из них – с использованием натуральных продуктов – луковой шелухи или свеклы. В результате яйца приобретают красивый оттенок, который в зависимости от времени выдерживания в красителе может получиться как бледным, так и темным насыщенным. Далее Клео.ру предлагает рассмотреть данные способы более подробно.





Покраска яиц луковой шелухой

Доступный и натуральный краситель пользуется особой популярностью среди хозяек, занимающихся приготовлением к Пасхе. Давайте разберемся, как красить яйца луковой шелухой. Это можно сделать различными способами в зависимости от желаемого эффекта: получения равномерного цвета или оригинальных узоров и разводов. Чтобы яйца приобрели равномерный окрас, следует придерживаться следующих действий:

Подготовьте продукты. Если вы берете десяток яиц, то потребуется луковая шелуха в объеме около одной банки объемом 0,5 л. Чем больше возьмете шелухи, тем насыщеннее получится цвет. Яйца предварительно достаньте из холодильника и дайте им приобрести комнатную температуру. Залейте луковую шелуху водой и варите около 40 минут на сильном огне. Аккуратно добавьте яйца и 1 столовую ложку соли, варите около 10-30 минут в зависимости от степени насыщенности цвета, который вы хотите получить.





При окрашивании яиц в луковой шелухе можно создавать оригинальные причудливые узоры. Это делается с помощью таких приемов:

Перед погружением яиц в луковый раствор оберните их канцелярскими резинками или обычными белыми нитками. В результате в процессе окрашивания на их поверхности образуются полоски.

Красивый мраморный рисунок удастся получить, если обвалять яйца, предварительно смоченные водой, в кусочках луковой шелухи, после чего обернуть их марлей. Заготовки погружают в воду с добавлением соли и отваривают до готовности.





Покраска яиц свеклой

Интересный бордовый оттенок удастся придать, если воспользоваться окрашиванием яиц в свекольном отваре. Чтобы цвет вышел более ярким и насыщенным, рекомендуется брать свежие овощи, а яйца использовать белые. И свеклу, и яйца отваривают до готового состояния и остужают. После яйца погружают в отвар и настаивают в нем до желаемого оттенка. После завершения процесса заготовки вынимают, выкладывают на бумажные полотенца для высыхания.





Натуральные красители для пасхальных яиц

Кроме луковой шелухи и свеклы существует множество других натуральных красителей. Все они способны придать яйцам красивые оттенки, при желании можно подобрать вариант и способ для создания оригинальных узоров. К числу распространенных натуральных красителей относятся следующие:

Молотая куркума придает яркий золотистый оттенок. Ее количество может варьироваться от 1 до 5 столовых ложек на 1 л воды в зависимости от того, какую степень насыщенности цвета вы хотите получить. Куркуму разводят в воде, дожидаются кипения смеси и проваривают ее 10 минут на медленном огне. Отвар остужают до комнатной температуры, для лучшей фиксации цвета можно добавить немного уксуса. Яйца в уже отваренном виде погружают в смесь и настаивают до желаемого оттенка.





Каркаде дает возможность придать яйцам цвет, варьирующийся от светло-сиреневого до темно-фиолетового. Сушеные цветки травяного напитка заливают водой (берется 2-3 столовые ложки каркаде на 1 стакан воды). Смесь проваривают 10-15 минут после закипания на небольшом огне. После отвар настаивают на протяжении одного часа и процеживают. Затем в него погружают варенные яйца и оставляют от нескольких часов до ночи.





Красное вино, которое разводят с небольшим количеством уксуса и воды. В результате есть вероятность получить красивый мраморный узор. В раствор кладут отваренные вкрутую яйца и оставляют до желаемого цвета.





Полезные советы

Чтобы пасхальные яйца, сделанные своими руками получились особенно красивыми, следует придерживаться определенных советов. Клео.ру рекомендует хозяйкам обратить внимание на следующие рекомендации:

При варке яиц стоит добавить в воду поваренную соль. Такой прием поможет избежать растрескивания при варке и окрашивании.

Если вы хотите придать яйцам перламутровый блеск, сперва остудите их, выложив на бумажные полотенца, а после натрите кусочком марли, смоченным в растительном масле.

Чтобы цвет при окрашивании натуральными красителями лучше закреплялся и получался более ярким, можно добавить в раствор около 3 столовых ложек уксуса.





Подведем итог

Вот вы вместе с Клео.ру и узнали, как покрасить яйца на Пасху с помощью различных натуральных красителей. Вы сможете подобрать для себя подходящий вариант в зависимости от желаемого цвета и степени его насыщенности. Увлекательный процесс создания заготовок и полученный результат порадуют и помогут сделать праздник незабываемым.