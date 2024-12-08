Рождество – это отличная возможность провести время вместе с близким. И что может быть лучше, чем заняться изготовление праздничных поделок вместе с детьми. Совместные занятия наполнят дом особой атмосферой уюта и оставят теплые воспоминания в виде уникальных украшений. Клео.ру предлагает несколько идей рождественских поделок, которые можно сделать своими руками вместе с детьми.

Простые поделки для детей

Чтобы украсить дом на Рождество, можно купить уже готовые игрушки и украшения в магазине. Однако далеко не всегда они соответствуют желаниям. В таком случае можно попробовать сделать рождественские поделки своими руками вместе с детьми. Такое занятие не только поможет бюджетно украсить дом в преддверии праздников, но и подарит много приятных эмоций и воспоминаний о проведенном вместе времени.

Предлагаем несколько идей для поделок, которые можно будет улучшить и доработать по собственному усмотрению, если в этом будет необходимость.

Елка из ниток

Такое украшение будет неплохой альтернативой обычной новогодней елке, если нет возможности поставить. Например, когда в доме есть маленькие дети или домашние питомцы, способные подвалить дерево или поранить себя. Размер такого украшения может быть разным и зависит только от наличия материалов для основы.

Чтобы изготовить рождественскую елку из ниток потребуется:

лист бумаги для основания;

пищевая пленка;

нитки – рекомендуется выбирать зеленый цвет;

канцелярские принадлежности – ножницы, клей ПВА;

булавки или кнопки;

украшения для елки;





Пошаговая инструкция по изготовлению украшения:

Лист бумаги сворачивают в конус. С его помощью будет проще задать форму для будущей поделки. На бумажный конус наматывают пищевую пленку. Это необходимо для того, чтобы рождественское украшение не прилипло к бумаге и его было проще снимать. Нитки обмазывают клеем ПВА, а затем ими обматывают конус. Чем больше слоев будет намотано, тем более прочным будет готовое украшение. Но старайтесь не перегружать конструкцию. При необходимости можно фиксировать нитки булавками или кнопками. После завершения намотки клею дают достаточно времени, чтобы высохнуть. Елку из ниток снимают с бумажного конуса и осторожно освобождают от пищевой пленки, чтобы не повредить конструкцию. На готовую елочку клеят украшения. Для этого можно вырезать из бумаги или текстиля, сделать имитацию снега из небольших кусочков ваты, использовать декор для шитья.

Елочные игрушки

В качестве украшений для елки могут использоваться любые подручные средства – шишки, ореховая скорлупа, кофейные зерна, макароны, крупы, части веток дерева. Праздничный вид им придадут краски, швейный декор, пуговицы, банты из упаковочной ленты, бусины и другие принадлежности, которые можно найти дома. Главным преимуществом таких украшений является простота изготовления. Поделки на Рождество 2025 можно легко сделать вместе с детьми младшего возраста.





Елочные шишки уже являются удобным самостоятельным украшением, которое нужно лишь слегка украсить. На них наносят краску и приклеивают декор и банты. Из нити делают петлю и приклеивают ее к основанию шишки.

По аналогии с шишками используют ореховую скорлупу. Для этого нужно брать только целые половинки. Заготовки красят в понравившийся цвет. В основании ореха пропускают петлю и завязывают ее узлом внутри так, чтобы она не выпадала, если закрыть половинки. После этого обе части скорлупы склеивают между собой.

Для создания поделок их кофейных зерен, круп или макарон используют заготовку. Ею может быть картон, из которого вырезают форму для рождественского украшения. На основание наносят клей ПВА, а затем высыпают материал и дают время высохнуть. В верхней части украшения проделывают небольшое отверстие и крепят петлю для подвеса на елку.

При изготовлении поделок из веток выбирают одинаковые по размеру заготовки и склеивают или связывают их между собой в форме снежинки. Чтобы замаскировать место соединения, на него можно приклеить дополнительный декор в виде пуговиц, бумажных или текстильных снежинок, небольших кусочков ваты в качестве имитации снега.

Подсвечники из банок

Для создания уютной праздничной атмосферы подойдут подсвечники из банок, сделанные своими руками. Однако для этого необходимо заранее сделать такие заготовки. Используются небольшие стеклянные банки без крышек.





Чтобы придать им праздничный вид, следует украсить их в рождественском стиле снаружи и внутри. Сделать это можно красками, нитками, лентами из ткани. Внутреннее пространство можно заполнить природными материалами: небольшими камнями, гречневой или рисовой крупой, песком или любыми другими подручными средствами.

Очень важно учитывать, что в процессе использования банка может нагреваться, поэтому нельзя использовать легкоплавкие материалы. По этой же причине не рекомендуется оформлять горловину банки из горючих материалов.

Рождественские открытки

Такие поделки на Рождество 2025 года считаются самым доступным и простым украшением, их можно делать даже с детьми младшего возраста. Предлагаем воспользоваться такими идеями:

Бумажные аппликации. Воспользуйтесь цветной бумагой для изготовления рождественских символов – елочки, звезд, снежинок. Заготовки приклеивают на открытку, создавая праздничную композицию.

Изображения из ниток. С помощью ниток разных цветов на основу наметывается праздничное изображение. Можно создавать узоры в виде рождественских деревьев, звезд или других атрибутов. Концы нитей закрепляются на обратной стороне.

Трехмерные открытки. Для создания объемной композиции следует использовать войлок, фетр, украшения в виде подарков, снеговиков, елочек и пр.

Открытки с использованием фотографий. Такая открытка будет памятной, если использовать семейные снимки. Свободное пространство можно оформить рождественскими украшениями или поздравлением с Рождеством.





В качестве основы рекомендуется брать цветной картон или плотную бумагу, чтобы поделка хорошо держала форму.

Подведем итог

Рождественские поделки, сделанные своими руками, будут не только доступным способом оформить интерьер в праздничном стиле, но и оставят приятные воспоминания о совместном времяпровождении с детьми. Большинство идей удастся воплотить в жизнь, если не бояться экспериментировать с материалами и техниками изготовления.