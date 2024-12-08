Как выбрать искусственную елку на Новый год 2025

Наступающий Новый год – это прекрасный повод обновить праздничный интерьер. Искусственная новогодняя елка будет удачным выбором для людей, которые ценят практичность, стиль и природу. Но для того, чтобы это украшение служило долго, необходимо серьезно и основательно подойти к выбору. Клео.ру предлагает разобраться, как выбрать искусственную елку для дома на Новый год 2025 и на что нужно обращать внимание при покупке.

Почему стоит выбрать искусственную елку

В преддверии новогодних праздников многие семьи решают, какое украшение поставить у себя дома – искусственную или натуральную ель. И этот выбор имеет важное значение, ведь от него может зависеть атмосфера праздника.

Искусственная елка имеет ряд преимуществ:

Чистота в доме . После среза настоящее дерево не может долго сохранять свой природный внешний вид и со временем начинает терять иголки. Искусственный аналог при правильном уходе не осыпается и не доставляет хозяевам дополнительных хлопот.

. После среза настоящее дерево не может долго сохранять свой природный внешний вид и со временем начинает терять иголки. Искусственный аналог при правильном уходе не осыпается и не доставляет хозяевам дополнительных хлопот. Сохранение деревьев . Ежегодно для празднования Нового года вырубается больше деревьев, чем высаживается. Смещение интереса в пользу искусственных альтернатив поможет если не изменить ситуацию на противоположную, то хотя бы немного уменьшить нагрузку на природу и приблизиться к восстановлению баланса.

. Ежегодно для празднования Нового года вырубается больше деревьев, чем высаживается. Смещение интереса в пользу искусственных альтернатив поможет если не изменить ситуацию на противоположную, то хотя бы немного уменьшить нагрузку на природу и приблизиться к восстановлению баланса. Экономия денег . Приобретение искусственной елки обойдется значительно дешевле. К тому же, нет необходимости покупать новое украшение каждый год, ведь оно сохраняет свой внешний вид.

. Приобретение искусственной елки обойдется значительно дешевле. К тому же, нет необходимости покупать новое украшение каждый год, ведь оно сохраняет свой внешний вид. Удобство использования . При желании можно украсить свой дом в новогоднем стиле хоть за несколько месяцев до наступления праздника. Или вообще летом. С натуральными деревьями так поступить не получится – их жизненный цикл после вырубки сильно ограничен.

. При желании можно украсить свой дом в новогоднем стиле хоть за несколько месяцев до наступления праздника. Или вообще летом. С натуральными деревьями так поступить не получится – их жизненный цикл после вырубки сильно ограничен. Практичность . Украшение легко разбирается и транспортируется. Не будет больших проблем с тем, чтобы убрать его до следующего праздника или перевезти на новое место.

. Украшение легко разбирается и транспортируется. Не будет больших проблем с тем, чтобы убрать его до следующего праздника или перевезти на новое место. Безопасность . Современные искусственные ели изготавливаются из мягких и относительно безопасных материалов. Они не такие травмоопасные, как иглы натуральных деревьев. По этой причине такие украшения будут оптимальным вариантом для семей с маленькими детьми или домашними питомцами.

. Современные искусственные ели изготавливаются из мягких и относительно безопасных материалов. Они не такие травмоопасные, как иглы натуральных деревьев. По этой причине такие украшения будут оптимальным вариантом для семей с маленькими детьми или домашними питомцами. Разнообразие выбора . Новогодние елки выпускаются в самых разных вариантах расцветки – от натуральных до полностью белых, синих, оранжевых и других необычных оттенков.

. Новогодние елки выпускаются в самых разных вариантах расцветки – от натуральных до полностью белых, синих, оранжевых и других необычных оттенков. Доступность. Купить искусственную елку можно во многих магазинах, где продаются новогодние украшения. Причем, сделать это можно в любое время года. Высокая конкуренция также благоприятно сказывается и на стоимости, и на качестве товара.





Виды искусственных елок

Выбор новогоднего украшения для дома начинается с понимания его разновидностей. От того, из чего изготовлена ель, будет зависеть и внешний вид, и срок службы, и другие особенности.

Сегодня можно приобрести такие виды искусственных елок:

Литая елка ( PE) . Самые красивые, но при этом и самые дорогие виды искусственных новогодних деревьев. Они имеют однородный цвет, а использование одного материала позволяет добиться респектабельного дизайна, максимально похожего на природный оригинал. При этом ветви не такие пышные, как у моделей из поливинилхлорида, поэтому местами видны просветы.

. Самые красивые, но при этом и самые дорогие виды искусственных новогодних деревьев. Они имеют однородный цвет, а использование одного материала позволяет добиться респектабельного дизайна, максимально похожего на природный оригинал. При этом ветви не такие пышные, как у моделей из поливинилхлорида, поэтому местами видны просветы. Елка из мягкого ПВХ ( PVC) . Украшения сделаны из недорогого, но при этом долговечного материала. Хвоя делается из тонких и длинных полосок. При длительном хранении ветки могут слеживаться, но после установки быстро возвращаются в нормальное состояние.

. Украшения сделаны из недорогого, но при этом долговечного материала. Хвоя делается из тонких и длинных полосок. При длительном хранении ветки могут слеживаться, но после установки быстро возвращаются в нормальное состояние. Елка из жесткого ПВХ (леска) . Структура такого украшения из поливинилхлорида более плотная. На ощупь иголки более жесткие и упругие, напоминают леску. Внешне ветки похожи на сосновые. Начали терять свою актуальность после прихода литых елок, которые более реалистичные по внешнему виду и приятны на ощупь.

. Структура такого украшения из поливинилхлорида более плотная. На ощупь иголки более жесткие и упругие, напоминают леску. Внешне ветки похожи на сосновые. Начали терять свою актуальность после прихода литых елок, которые более реалистичные по внешнему виду и приятны на ощупь. Комбинированные модели (PE + PVC). Сочетание ПВХ и литой хвои позволило создать пушистые елки, вобравшие сильные стороны обоих материалов. В ценовой категории находятся между PE и PVC.





Критерии выбора искусственной елки

Выбирая новогоднюю елку, следует обращать внимание на такие критерии:

Страна-производитель . Елки китайского производства более доступны по цене, но не отличаются высоким качеством. А вот отечественные и европейские производители более ответственно относятся к процессу и часто имеют необходимые документы.

. Елки китайского производства более доступны по цене, но не отличаются высоким качеством. А вот отечественные и европейские производители более ответственно относятся к процессу и часто имеют необходимые документы. Материал . В зависимости от предпочтений и средств, стоит выбирать между литыми и комбинированными PE+PVC моделями.

. В зависимости от предпочтений и средств, стоит выбирать между литыми и комбинированными PE+PVC моделями. Размер . Для просторных залов и торговых помещений подойдут деревья высотой до 5 метров. А вот для дома или квартиры стоит ограничиться высотой 2-2,5 метра.

. Для просторных залов и торговых помещений подойдут деревья высотой до 5 метров. А вот для дома или квартиры стоит ограничиться высотой 2-2,5 метра. Цвет . Тут все зависит от личных предпочтений. Современный рынок предлагает как натуральные оттенки, так и совершенно необычные. Выбирайте то, что больше нравится.

. Тут все зависит от личных предпочтений. Современный рынок предлагает как натуральные оттенки, так и совершенно необычные. Выбирайте то, что больше нравится. Наличие встроенных светодиодов . Наличие собственной системы освещения полностью снимает вопрос такого типа украшений. Впрочем, если вы планировали вешать свою гирлянду, то во встроенных светодиодах нет особой пользы. Украшение без самостоятельного освещения будет дешевле.

. Наличие собственной системы освещения полностью снимает вопрос такого типа украшений. Впрочем, если вы планировали вешать свою гирлянду, то во встроенных светодиодах нет особой пользы. Украшение без самостоятельного освещения будет дешевле. Наличие сертификата, гарантия. Специалисты рекомендуют обращать внимание на документы. Минимальный срок службы елок из ПВХ составляет 10 лет, а на литые модели производители часто дают гарантии до 50 лет.





Хранение елки после праздников

Новогодние праздники прошли, и настала пора снимать украшения. Искусственные ели при правильном использовании и уходе могут сохранять свой внешний вид десятки лет. Но для этого необходимо обеспечить им правильное хранение.

Сначала нужно снять все елочные игрушки и гирлянды, а затем разобрать конструкцию. Порядок разборки – снизу вверх. Сборку производят в обратном порядке – сверху вниз.

После этого все элементы конструкции упаковываются в картонную коробку. При этом не рекомендуется использовать полиэтиленовые пакеты, пленку и другие похожие материалы. Упакованное украшение ставят в сухое помещение без доступа прямых солнечных лучей, подальше от обогревателей. В таком состоянии следует хранить елку до следующих праздников.





Подведем итог

Зная, как выбрать искусственную елку для дома, удастся выбрать лучшее украшение для дома для празднования Нового года 2025. От выбора будет зависеть не только внешний вид, но и то, как долго сможет прослужить это украшение.