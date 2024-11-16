Новогодние подарки: как сделать их по-настоящему особенными

Новый год – время чудес и подарков. Но как сделать так, чтобы подарок стал настоящим выражением любви и внимания к близкому человеку? Семейный психолог-консультант Анастасия Трофимова поделилась с читателями "Клео.ру" секретами выбора идеального подарка, который принесет радость и сблизит людей.





Кто из нас не любит получать подарки? Я уверена, что нет таких людей на этой планете. А есть те, кто не очень любит их дарить? Такие точно есть, и причина далеко не всегда в жадности или нехватке времени. Очень часто выбор подарка – это мучительное сумбурное действие, которое если и радует вас, то только осознанием, что вы пришли не с пустыми руками. Я молчу про счастливые улыбки одариваемых вами людей, у которых появляются новые вазы и статуэтки. А еще лучше – пазлы с лесными пейзажами. Если вы не фанат пазлов (ни в коем случае не хочу задеть чувства истинных пазломанов), то вы, получив такой подарок, наверняка вежливо улыбнетесь и закинете эту коробку куда-нибудь на шкаф, где она пролежит ни один год перед тем, как ваши дети или дети ваших друзей доберутся до них и растеряют.

Сегодня перед новогодними праздниками я хочу поговорить о том, как дарить людям радость, а заодно и самим себе. Ведь дарение может быть радостью для обеих сторон!





Итак, начну с того, что такое подарок. В первую очередь, это выражение вашего отношения к человеку. Это – язык любви. Кто-то скажет: "Ну я и так говорю своей второй половинке о любви". И это замечательно! Однако слова – это не единственный способ выразить любовь. Есть огромное количество ее проявлений: взгляд, прикосновение, поступок, забота, защита, время, проведенное вместе, иногда даже просто молчание. У каждого из нас – свой язык любви. И подарки – это один из простых и универсальных способов выразить это чувство. Подарок – это ваша волшебная палочка, которая поможет погрузить любимого человека в осознание, как глубоко и сильно его любят и как он на самом деле для вас важен. Вот почему к этому процессу надо подходить очень внимательно.

С чего же начать? Представьте себя влюбленным ученым, проведите исследование: если вы вместе не так давно, то узнайте, чем интересуется ваш любимый человек? О чем мечтает? На что тратит свободное время? Что его беспокоит? Поговорите с ним и узнайте, какие подарки он получал в детстве, отчего был невероятно счастлив. Поинтересуйтесь, какие его мечты так и не сбылись. Узнайте, какие мгновения жизни были для него самыми счастливыми (по сути, такое изучение вопроса станет для вас моментом сближения, подобные разговоры всегда углубляют связь между людьми). Поинтересуйтесь у его друзей, родственников, что он любит, что ему было бы приятно получить в подарок?





Если же вы уже давно вместе, то наверняка все это вы уже знаете (если нет, то вы знаете, что делать), и здесь в ход идут неожиданные решения, которые могут быть связаны с той частью жизни, которую вы провели вместе. Это и посещение места, где произошло первое свидание, знакомство или первый поцелуй (знаковых мест может быть очень много), и уже в этом антураже любой подарок (не поверите, даже носки!) заиграет иначе. Еще совет: выбирайте подарки не с мыслью "это подороже – значит понравится", а с мыслью "как он/она отреагирует". Цена вообще не имеет значения, если речь идет об эмоциях, а именно их вы в конечном итоге и дарите любимому. Люди больше всего на свете ценят внимание, и если подарок "кричит" о том, что вы потратили на него свое время, энергию, заморочились по-серьезному – это обязательно принесет вашему любимому человеку радость. Он почувствует себя единственным и особенным для вас. И дальше уже можете добавлять к подарку и другие проявления любви: слова, прикосновения, взгляд, защиту, тепло и комфорт. Подарок станет символом вашего отношения. Это, кстати, касается не только романтических партнеров. По сути, все отношения в нашей жизни – любовные, просто качество и степень любви отличаются.

Еще хочу вас предостеречь от одной серьезной ошибки. Подарок должен отражать вашего партнера, а не вас. Особенно это важно, если вы решили подарить что-то экстраординарное. То есть если вы любите прыгать с парашюта в новогоднюю ночь или погружаться в прорубь, это не значит, что сегодня ваш избранник или избранница должны разделить с вами эту "радость". Глубокое знание партнера, его страхов и желаний, его тревог и "безопасных мест" – это прекрасный дар для вас, а для него/нее даром пусть станет ваша забота и внимание.

Согласитесь, что может быть приятнее, чем быть волшебником и творцом настоящего новогоднего чуда?