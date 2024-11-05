Что читать в ноябре? От остросюжетных романов до научной фантастики

Жалеть о теплых летних днях можно бесконечно, но истинные ценители литературы понимают, что осень, с ее меланхоличным очарованием и атмосферой перемен, предлагает яркие краски и новые истории, полные глубины и смысла. Совместно с издательством "Эксмо" мы выбрали для вас книги, которые помогут скоротать и украсить длинные ноябрьские вечера. Эти произведения разнообразны, но их объединяет одно – захватывающие сюжеты, наполненные тайнами, страстями и неожиданными поворотами.

Татьяна Корсакова, "Марионеточник"

Остросюжетный любовный роман





Умный и расчетливый Стэф отправляется в опасное путешествие по болотам, не подозревая, какие загадки и опасности ждут его впереди. В его истории смешиваются элементы городской мифологии и древних легенд, когда зловещий персонаж по имени Марионеточник начинает подбираться ближе, угрожая раскрыть темные секреты. Вы готовы рискнуть и выяснить, сможет ли Стэф вернуть к жизни девушку из своего прошлого, или его ждет невероятное горе?

Людмила Мартова, "Одна смертельная тайна"

Русский детектив





Саша Архипова, переживающая разрыв с возлюбленным, уезжает в умирающую деревню для завершения своей диссертации. Неожиданно она сталкивается с ужасной находкой — в разрушенной усадьбе девушка находит тело человека, с которым недавно познакомилась. Природная любознательность и аналитический склад ума не дают ей покоя – она решает разгадать семейную тайну, которая уходит корнями в далекое прошлое.

Макс Максимов, "Небо над моим домом"

Научная фантастика





Действие этого захватывающего романа разворачивается в период после разрушения Солнечной системы Сферой. Юрий Гречкин со своей командой отправляется в космическое путешествие в поисках нового дома. Межгалактический перелет займет десятки тысяч лет, а «путь домой» будет сложным и опасным. Вместе с героями мы погрузимся в атмосферу межзвездного странствия и посетим необычные локации в далеких галактиках.

Анна и Сергей Литвиновы, "Ветер из рая"

Русский детектив





Частный детектив Павел Синичкин спустя сорок лет встречает своего отца. Но радость от воссоединения оказывается недолгой: родитель вскоре исчезает, и обстоятельства его пропажи заставляют Пашу и его верную помощницу Римму насторожиться. Действие разворачивается в приморском курортном городке, где отец работал под прикрытием во времена Советского Союза. Здесь переплетаются криминальные и любовные истории, затягивающие с головой и вызывающие множество вопросов: почему отец вернулся спустя столько лет? И куда он пропал сейчас?

Татьяна Полякова, Анна Полякова; "Три с половиной оборота"

Русский детектив





Полина, счастливо получившая предложение руки и сердца от Владана, неожиданно оказывается в центре преступления: убийство одной из звезд фигурного катания оставляет следы, указывающие на ее соперницу. Несмотря на кажущуюся хрупкость, фигуристки – это настоящие бойцы, готовые бороться не только за медали, но и за свою жизнь. Расследование заводит Полину и Владана в мир тайн ледового дворца, и помогает им справиться с неожиданным возвращением ее бывшего мужа.

Катя Качур, "Желчный Ангел"

Современный русский роман





Жизнь хирурга Вадима Казаченко меняется, когда он находит в теле пациента удивительный бриллиант с фигуркой ангела. Чтобы избежать насмешек, он оставляет камень у себя, и вскоре его жизнь наполняется удачей: карьерный рост, любовь соседки и финансовое благополучие. В то же время его пациент, писатель Сергей Греков, сталкивается с трудностями, и его жизнь рушится. Артефакт, имеющий глубокую историю, заставляет своих обладателей делать сложные выборы, цена за которые оказывается очень высокой.

Маша Трауб, "Тропа желаний"

Русский любовный роман





Мать с сыном находят укрытие в доме, считавшемся заброшенным, и пытаются скрыться от своего прошлого. Неравнодушные соседки, одинокие и добросердечные женщины, решают помочь им, раскрывая загадки и приводя к счастливому финалу. Роман наполнен тонким юмором и надеждой на то, что в трудные моменты помощь может прийти оттуда, откуда ее совсем не ждешь.

Лена Сокол, "Пожар"

Русский любовный роман





Лера неожиданно получает приглашение провести уикенд с родителями, но радость уходит, когда она узнает, что в гостях будет ее бывший парень с новой девушкой. Чтобы скрыть свои чувства, она обманывает родных, заявляя, что ее жизнь в порядке. Ей на помощь приходит пожарный Кирилл, который должен сыграть роль ее нового парня, чтобы вызвать ревность. Смогут ли они убедить семью в своей любви, и что произойдет, когда маски упадут?

Маркос Буэно, Лайя Лопес; "Тейлор Свифт. Дневник свифти"

Вдохновляющий роман





Вдохновляющее путешествие по музыкальной карьере и личной жизни одной из самых влиятельных певиц современности – Тейлор Свифт. Каждая Эра певицы сопровождается потрясающими иллюстрациями от известной художницы Лайи Лопес. Эта книга – не только история о карьере, но и о том, как песни Тейлор стали терапией, которая магическим образом помогает слушателям преодолевать трудные времена.

Сьюзен Эйшейд, "Госпожа Смерть. История Марии Мандель, самой жестокой надзирательницы Аушвица"

Серия "Злодеи истории. Прошлое, о котором мы не знали"





Книга для тех, кто интересуется психологией злодейства. Она служит предупреждением о том, как опасна безнаказанность. Мария Мандель ― главная надзирательница Аушвица, которая достигла небывалых карьерных высот в Третьем рейхе. В историю Мандель вошла как одна из самых жестоких женщин.

Клэр Дуглас, "А затем она исчезла"

Драматичный семейный триллер





Захватывающая история о сестрах, дружбе и жестоком убийстве, которая понравится любителям маленьких городков, семейных тайн и глубокой психологии. Книга уже завоевала признание и стала бестселлером по версии Sunday Times.

Ребекка Торн, "Карта убийцы"

Таро-триллер





Блюбелл Форд, бывшая таролог, однажды допустила смертельную ошибку, неверно истолковав карты Таро, и теперь пытается начать жизнь заново. В поисках душевного покоя она отправляется в пансионат, где сталкивается с необъяснимыми явлениями и исчезновением одного из постояльцев. Окруженная тайнами и призраками прошлого, Блю начинает подозревать, что за мирной обстановкой ретрита скрывается мрачная и опасная загадка. Сможет ли она выбраться домой целой и невредимой?