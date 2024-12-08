День радио 2025: история праздника и интересные факты

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни современного человека. Отрасль связи продолжает оставаться крайне важной и на сегодняшний день, и чтобы почтить людей, работающих в данной сфере, был учрежден День радио, который в 2025 году будут праздновать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как возник данный праздник и приведет примеры интересных фактов о радио и связи.

Когда отмечается День радио в 2025 году

Людям, недавно узнавшим об этом празднике, будет интересно знать, когда день радио. Его отмечают 7 мая, при этом дата является четко установленной и не меняется из года в год. Праздник могут отметить все сотрудники, задействованные в данной сфере, а также преподаватели и студенты радиотехнических вузов.





История праздника

Заслуга в появлении такого праздника как День радио, который отмечают 7 мая, принадлежит выдающемуся изобретателю и физику, Александру Попову. Именно в этот день по настоящему стилю или 25 апреля по старому, в 1895 году ученый выступил на заседании кафедры и предъявил радиосистему, обеспечивающую передачу информационных сигналов.

Данное событие можно назвать знаковым, поскольку именно его можно считать отправной точкой отсчета для появления радиосвязи. Отмечать День радио стало принято с 1945 года, когда 2 мая было подписано постановление Совета Народных Комиссаров об учреждении данного праздника. Датой для него было выбрано 7 мая – день, когда Попов продемонстрировал свое уникальное изобретение.





Интересные факты о радио и связи

За многолетнюю историю существования радио накопилось множество интересных фактов, касающихся его и связи. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Первое событие общемирового масштаба, о котором объявили по радио – большевистский переворот в России, состоявшийся в октябре 1917 года.

В 1938 году в Америке произошел необычный факт, связанный с радио. На станции состоялась трансляция фантастического спектакля по книге Г. Уэллса. Жители, услышавшие рассказ, решили, что речь идет о реальных новостях о вторжении на Землю инопланетян. Многие люди при этом в панике выбежали из своих квартир.

Во время противостояния США и Японии в период Второй мировой войны японцы регулярно перехватывали радиосигналы противника. Американцы были вынуждены просить помощи у индейцев навахо, язык которых является очень редким. Это делалось с целью, чтобы японские военные не могли понять, о чем идет речь во время передачи радиосигнала.

В 1940 году в состоянии войны находились и такие страны как Англия и Германия. В один из дней состоялся футбольный матч между двумя английскими клубами, который транслировался по радио. В какой-то момент погода стала туманной, поэтому обзор для комментатора стал затруднен. При этом он не мог сказать о тумане, чтобы немцы не воспользовались этим фактом и не начали бомбежку. Комментатор вышел из положения, ориентируясь на крики болельщиков, и обсуждая ситуацию на поле, полагаясь на них.





В свое время радио спасло Эйфелеву башню – знаменитый символ Парижа. Строение возвели для Всемирной выставки, но после хотели снести. Однако потом решили, что башню можно применять для приема радиосигнала, и тем самым она была спасена.

18 апреля 1930 года – день, когда на британских радиостанциях целый день звучала только музыка. Этому способствовало то, что день был скучным и не наполненным событиями, поэтому редакторы приняли решение не транслировать новости.

Во времена СССР самым знаменитым диктором на радио был Юрий Левитан. Именно он сообщал о ситуации на фронте в период ВОВ и объявил о победе в 1945 году.

Первая радиостанция на планете, ставшая вещать в режиме онлайн – вашингтонское "Internet Talk Radio". Знаменательное событие состоялось в 1993 году. В настоящее время радио слушают онлайн, именно поэтому оно вновь обрело популярность, хотя ему предрекали прекращение существования в связи с утратой актуальности радиоприемников.

На рубеже XIX-XX столетий люди впервые были спасены благодаря радиосвязи. Это произошло во время кораблекрушения корабля "Масенс".

Французские микробиологи сделали интересное открытие, заключающееся в том, что бактерии наделены способностью к генерации радиоволн.





Подведем итог

День радио в 2025 году – это дополнительный повод вспомнить о том, что наша жизнь немыслима без связи, и отдать дань уважения людям, задействованным в этой отрасли. Если такие знакомые имеются в вашем окружении, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником, ведь услышать теплые слова в этот день им будет вдвойне приятно.