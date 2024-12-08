Международный день кофе 2025: когда отмечается и как празднуют во всём мире

Большинство людей привыкли начинать свое утро с употребления бодрящего ароматного напитка. В честь последнего в свое время и был учрежден Международный день кофе, который в 2025 году будут отмечать в разных странах. Примечательно то, что праздник имеет несколько дат, а традиции употребления напитка отличаются в зависимости от культуры той или иной страны. Обо всех этих особенностях Клео.ру расскажет в этой статье.

Когда отмечается Международный день кофе

Официальная дата дня кофе установлена Международной кофейной организацией, на 1 октября. Это приурочено к сбору урожая кофейных зерен, который осуществляется в это время во многих странах, являющихся производителями кофе.

Однако в определенных странах существуют свои национальные дни, когда и принято проводить празднование. Так, в Италии День кофе празднуют 17 апреля, в Бразилии – 24 мая, в коста-Рике – 12 сентября, в Колумбии – 27 июня. В таких странах как Швеция, Венгрия, Норвегия, Канада, США дата установлена 29 сентября. В Швейцарии праздник принято отмечать 16 мая. В Японии и Австрии дата совпадает с международной – 1 октября.

Существуют страны, где дата колеблется. Так, в Ирландии празднование происходит дважды – 25 января и 19 сентября. В Перу дата и вовсе изменяется из года в год и приурочена к четвертой по счету субботе в августе.





История праздника

История кофе тесно связана с происхождением данного напитка. Его родиной признана Эфиопия, где, согласно легенде, местный пастух выявил энергетическое свойство кофейных зерен в IX столетии. При этом исторические источники говорят о том, что употреблять напиток начали в XVI столетии. Из Эфиопии кофе постепенно распространилось на восток, а после, в XIX веке, напиток проник в Италию, Америку, Индонезию. Со временем кофе завоевал популярность по всему миру.

Впервые праздник в честь кофе отметили в Японии в 1983 году. Идея пришлась по душе и другим государствам, и День кофе стали активно отмечать. При этому единой даты для праздника не существовало. Так продолжалось до 2014 года, пока Международная кофейная организация не установила дату 1 октября. Однако, хотя она и признана международной, но в разных странах продолжают существовать свои национальные дни. На сегодняшний день праздновать День кофе принято в 75 странах.





Кофейная культура в мире

Для употребления ароматного горячего напитка в определенных странах существуют свои традиции. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор таких особенностей кофейной культуры в определенных государствах:

Большая порция или "американо". Одним из классических кофейных напитков считается "эспрессо", характеризующийся насыщенным вкусом и повышенной крепостью. Разбавленный и более деликатный "американо", подающийся в большой кружке, был придуман в период Второй мировой войны специально для солдат.

Кофе по-шведски. В этой стране существует своя традиция – фика или перерыв на кофе, который разрешается делать каждые 2-3 часа на протяжении рабочего дня. При этом особенностью употребления напитка является то, что во время таких перерывов не обсуждают деловые вопросы, а посвящают время моменту. Не исключено, сто именно это и приводит к повышенной продуктивности шведов.

"Кафе де олла" по-мексикански или кофе в горшке. В этой стране приготовление напитка осуществляется в специальной посуде из глины. К кофе добавляют тростниковой сахар и корицу либо прочие пряности. Для подачи напитка также используют глиняную чашку. Считается, что именно такой материал посуды способен в полной мере раскрыть кофейный аромат.

Турецкий кофе. Его варят из свежемолотых зерен в специальной посуде – джезве. При этом напиток не фильтруют и оставляют с осадком. Перед тем, как сделать первый глоток, выжидают, пока осадок осядет на дне. Подают кофе зачастую вместе с холодной водой в отдельном стакане и с восточными сладостями.





Итальянский кофе. В этой стране существуют собственные правила для употребления напитка. Так, утром в него принято добавлять молоко, а в течение дня предпочтение отдается эспрессо, которое обязательно идет в тандеме с ломтиком лимона.

Кофе в Саудовской Аравии. Для употребления напитка в данной стране разработан специальный этикет. При приеме гостей приготовление кофе осуществляется исключительно в их присутствии. При подаче напиток приправляют кардамоном или корицей, первую чашку предлагают человеку наиболее старшего возраста. Пьют напиток медленно, что является демонстрацией уважения к хозяевам.

Кофе "по-ирландски". Это напиток, который наделен отличными согревающими свойствами за счет добавления в его состав виски. Другими компонентами являются взбитые сливки и коричневый сахар.

Кофе "по-вьетнамски". Это сладкий напиток, больше похожий на десерт, который заваривают в пресс-фильтре, а перед его подачей на дно чашки наливают сгущенку.

Кофе "по-аргентински". Многие люди предпочитают пить кофе, добавляя в него молоко. Однако в Аргентине делают наоборот: сперва подогревают молоко, а уже после вливают в него небольшое количество крепкого кофе.

Кофе "по-эфиопски". В этой стране принято проводить целые церемонии. Заваривают напиток только женщины в джебене – кувшине из глины. В состав напитка добавляют мед, соль, сливочное масло. Право отведать первую порцию принадлежит мужчинам, а сама кофейная церемония может длиться около двух часов.





Интересные факты о кофе

С употреблением ароматного напитка связаны определенные интересные факты, которые предлагает вашему вниманию Клео.ру:

В России открытие первого кофейного дома произошло в 1740 году при императрице Анне Иоанновне.

Музей кофе функционирует в Санкт-Петербурге с 2008 года. В нем можно не только узнать об истории напитка, но и принять участие в его приготовлении и дегустации.

Вольтер, философ из Франции, употреблял около 50 чашек напитка в день. При этом продолжительность его жизни составила 83 года

На протяжении многих лет сбор кофейных зерен осуществляется вручную. Это постоянно является поводом для привлечения внимания к условиям труда представителей данной профессии.

В рейтинге самых продаваемых товаров кофе завоевало второе место.

Робуста и арабика – два основных сорта кофейных зерен. Зачастую производители прибегают к смешиванию этих двух разновидностей.





Итог

Вот вы и узнали, когда будет Международный день кофе в 2025 году, и какие традиции употребления данного напитка существуют в разных странах. Данный праздник – это дополнительный повод порадовать себя ароматным напитком и узнать интересные факты и исторические сведения, связанные с ним.