Страстная пятница 2025 — дата, смысл и как правильно провести день

Страстная неделя знаменует завершение Великого поста, при этом каждый ее день связан с определенными традициями в христианстве. Одним из самых важных дней является Страстная пятница, которая в 2025 году, как и в предыдущие годы, пройдет непосредственно перед Пасхой. Этот день ассоциируется с трауром и скорбью и требует соблюдения особо строгих правил. В данной статье Клео.ру расскажет о дате, особенностях и традициях Страстной пятницы.

Какого числа Страстная пятница в 2025 году

Дата Великой пятницы в 2025 году по традиции приурочена к дате Пасхи, она проходит непосредственно перед Светлым Христовым Воскресеньем. В этом году Страстная пятница будет 18 апреля. Стоит отметить, что празднование Пасхи в 2025 году совпадает и для католиков, и для православных, это касается и других дат, связанных с данным праздником.





Смысл и значение дня в христианстве

Страстная пятница – день, который имеет величайшее значение в христианстве, что отражено в Евангелии, согласно которому Иисус предстал перед судом, обвиняемый в подстрекательстве. Этому предшествовало предательство Христа его учеником, Иудой. Приговор огласил Понтий Пилат, который осознавал невиновность обвиняемого, но, тем не менее, присудил ему казнь. Приговор должен был осуществляться через распятие на кресте.

Местом для исполнения приговора и казни была выбрана гора Голгофа. Иисус самостоятельно нес на себе крест, на котором его должны были распять, он совершал свой путь по улицам Иерусалима. Рядом с Христом казнили двух разбойников, один из которых признал свои грехи. На третий день после казни, в воскресенье, состоялось воскрешение Иисуса. Этот день стал Пасхой – главным христианским праздником.





Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Традиции Страстной пятницы очень строги и связаны преимущественно с запретами. В этот день принято вспоминать о муках Христа и посвятить время молитвам. Верующие, придерживающиеся христианских традиций, должны воздержаться от приема пищи вплоть до проведения службы в этот день, когда из алтаря выносят плащаницу. Однако и после этого разрешено употреблять лишь хлеб и воду. Очень рекомендуется посетить службу, проходящую в храме.

В этот день не принято уделять внимание мирским заботам. Существует лишь одно исключение – выпекание пасхальных куличей и покраска яиц. Считается, что хлеб, приготовленный в этот день, не будет плесневеть и не испортится. Красивые румяные куличи – символ благополучия, но подгоревшая выпечка знаменует скорые неприятности.

Также с днем Страстной пятницы в христианстве связаны такие запреты:

Хозяйственные работы по дому: стирка, уборка и прочие заботы. Порядок в доме следует наводить в предыдущий день – Чистый четверг.

Огородные работы и посадка растений. Считается, что дерево, посаженное в этот день, обязательно погибнет.

Нарушение правил Великого поста. Соблюдение строгих ограничений в еде в этот день – знак почитания великой жертвы, принесенной Иисусом.

Веселье и употребление алкоголя в Страстную пятницу находятся под строгим запретом. Этот день рекомендуется провести в уединении и воздержаться от приема гостей и празднований каких-либо событий.

Интимная связь в этот день крайне нежелательна. Это правила коснётся даже законных супругов. Народное поверье гласит, что зачатый в этот день ребенок будет болеть или станет преступником.





Итог

Вы узнали, когда будет Страстная пятница в 2025 году, а также каких традиций следует придерживаться в этот день, и что находится под запретом. Уделите это время молитве, уединению, спокойному времяпровождению или подготовке пасхального стола. Так вы сможете достойно встретить Пасху – главный христианский праздник.