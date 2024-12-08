День Чарли Чаплина: дата праздника, биография и известные фильмы артиста

Праздники, посвященные выдающимся личностям в мире культуры – это повод приобщиться к искусству и больше узнать о людях, сделавших значимый вклад в его развитие. Одним из них является День Чарли Чаплина, разносторонне талантливого человека, успевшем проявить себя как кинорежиссер, артист, композитор. В этой статье Клео.ру предлагает узнать о его достижениях и вспомнить известные фильмы с его участием.

Когда отмечается День Чарли Чаплина

Людей, впервые узнавших об этом празднике, интересует, когда День Чарли Чаплина? Дата приурочена ко дню рождения гения немого кино и установлена 16 апреля. В этот день любой желающий может вспомнить о творчестве талантливого артиста и пересмотреть фильмы, в которых он снимался.





Кто такой Чарли Чаплин

Наверняка каждому из нас известен образ бродяги Чарли с тросточкой и котелком на голове. Биография Чарли Чаплина, гения немого кино, началась с его появления на свет 16 апреля 1889 года. Уже с детства у него появилась предрасположенность играть на сцене, впервые он появился на ней в мюзик-холле в Великобритании. Карьеру артиста Чаплин продолжал практически до самой смерти, до 88 лет.

В образе бродяги, завоевавшем популярность по всему миру, Чарли стал появляться в комедиях-короткометражках, которые начали ставить на поток на киностудии "Кистоун" в 1910-е годы. Характерная особенность Чаплина – применение пантомим, через которые он мог доносить свое особое восприятие жизни. Чего только стоит фильм в юмористическом жанре, в котором он предстал в образе Гитлера. С помощью юмора Чарли пытался донести до людей важные вещи, порой отражавшие весьма трагические события.

С 1914 года Чаплин стал проявлять себя не только как актер, но и как режиссер, большинство сценариев для своих фильмов он создавал сам. С 1916 года он также стал выступать в качестве продюсера, а с 1918 года занялся написанием музыки. В 1919 году Чарли основал киностудию United Artists. Чаплин был удостоен "Оскара" за свое творчество, вручение наград состоялось в 1929 и 1972 годах.





С личностью Чарли Чаплина были связаны такие интересные факты:

артист был левшой, и даже для игры на скрипке он задействовал левую руку;

мало кому известно, что у Чарли были голубые глаза;

заработок Чаплина на кинокартинах составлял порядка 10,5 млн долларов;

до 1922 года у артиста не было своего дома, и он проживал в клубе, гостиницах и домах, сдававшихся в аренду. Собственный дом в Беверли-Хиллс появился у Чарли в 1922 году, он включал 40 комнат и кинозал;

гроб с телом Чаплина похищали с целью выкупа, его выкопали 2 марта 1978 года. Преступников нашли, и перезахоронение состоялось 17 мая 1978 года.





Известные фильмы Чаплина

Фильмы с участием Чарли Чаплина являются классикой кинематографа, их было снято огромное количество. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку самых известных картин:

"Малыш", 1921 год, семейная комедия. Сюжет повествует о ребенке, которого родители подбросили в дорогое авто с целью сделать его жизнь более счастливой. Однако машину угоняют, а малыша выбрасывают на помойку. Там его и находит бродяга, который занялся его воспитанием.





"Пилигрим", 1923 год, комедия. В этой картине Чарли сыграл преступника, сбежавшего из тюрьмы. Ему удается переодеться в одежду пастора, после он попадает в небольшой городок и притворяется священником. Главный герой понимает, что это шанс, чтобы начать новую жизнь.

"Золотая лихорадка", 1925 год, приключенческая комедия. В центре сюжета оказывается бродяга, который решил попытать счастье и отправился на Аляску для поиска золота. Там его сводит судьба с Черным Ларсеном, преступником, с которым он вступает в тандем для достижения общей цели. После пути героев расходятся, но впоследствии им суждено встретиться вновь.





"Цирк", 1928 год, мелодрама и комедия. Бродяга, убегающий от полиции, прячется в цирке и волей судьбы попадает на арену. Публика воспринимает его "на ура", но карьера циркача оказывается не столь легкой. Герою приходится работать под руководством деспотичного человека, и волей судьбы он влюбляется в его дочь.

"Огни большого города", 1931 год, мелодрама. Главный герой встречается с красивой девушкой, которая слепа и думает, что перед ней богач. На протяжении всего общения бродяга не решается рассказать ей правду о себе. После того, как он узнает, что вернуть зрение поможет операция, герой хочет добыть деньги любыми путями.

"Великий диктатор", 1940 год, сатира – фильм, высмеивающий Адольфа Гитлера. По сюжету, на диктатора, желающего завоевать весь мир, очень похож цирюльник, потерявший память.

"Месье Верду", 1947 год, комедия, криминал. В этой картине Чаплин предстает в необычном для себя образе. Он исполнил роль мужчины, потерявшего свои сбережения и превратившегося в мошенника. Герой-ловелас охотится за деньгами богатых дам, но делает это, чтобы обеспечить свою жену-инвалида и сына.

"Огни рампы", 1952 год, музыкальная мелодрама. В этом фильме Чарли сыграл немолодого клоуна, которому суждено спасти от самоубийства танцовщицу. Чтобы вернуть ее к жизни, он способствует ее возвращению на сцену, но при этом у него самого дела с выступлениями становятся все хуже и хуже.





Итог

День Чарли Чаплина – это отличный повод, чтобы вспомнить работы выдающегося кинорежиссера и артиста, и отдать дань уважения его творчеству. Обязательно посмотрите фильмы с его участием, ведь даже спустя много времени они продолжают оставаться настоящими шедеврами.