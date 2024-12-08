Международный день врача 2025: история и традиции праздника

Врач – это одна из самых почитаемых в обществе профессий, что неудивительно, учитывая тот факт, что эти люди имеют непосредственное отношение к сохранению здоровья и жизни человека. Чтобы отдать им дань уважения, был учрежден особый праздник – Международный день врача, который в 2025 году смогут отметить специалисты, работающие в разных медицинских направлениях. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения данного торжества, традициях его празднования и мероприятиях, которые проводятся в разных странах.

Когда отмечается Международный день врача 2025

Если в вашей семье или окружении есть медики, наверняка вы захотите поздравить их с профессиональным праздником. Для этого нужно знать, какого числа Международный день врача. Дата праздника является плавающей, во многих странах его отмечают в первое воскресенье октября, что приходится в этом году на 6 число месяца.





История праздника

Всемирный день врача был учрежден в 1971 году. Считается, что заслуга в основании данного торжества принадлежит Всемирной организации здравоохранения. Однако есть версии, согласно которым инициатива исходила и от других медорганизаций: Красного Креста, "Врачей без границ". Стоит отметить, что на сайтах данных организаций не существует упоминания о профессиональном празднике, который отмечают в октябре. Вместо него значится День доктора, который празднуют в Америке 30 марта. Он был провозглашен в 1933 году 30 марта в штате Джорджия. Дата была приурочена к годовщине первого использования общей анестезии в хирургии. В 1990 году данное торжество в США закрепили на национальном уровне.





Традиции и мероприятия в разных странах

Во всем мире этого праздник сопровождается всевозможными просветительскими мероприятиями. Они заключаются в организации тематических симпозиумов, семинаров, проведении мастер-классов. Врачи делятся опытом и уделяют внимание обсуждению важных проблем в сфере медицины.

Празднование данного торжества в России характеризуется вручением наград специалистам, особо отличившимся в том или ином медицинском направлении. С 2013 года с этой целью была учреждена премия "Признание".





Интересные факты о врачах

С профессией врача связаны многочисленные интересные факты:

В настоящее время клятву Гиппократа в среде врачей принято произносить не оригинальном виде, а в современной версии. Ее суть заключается в том, что медики берут на себя обязательство помогать людям вне зависимости от того, какое происхождение они имеют, какого они пола, и к какому вероисповеданию относятся. В России текст данной клятвы закреплен в законе, и его зачитывают при получении диплома выпускники высших медицинских учреждений.

Одним из основных символов профессии врача является белый халат. Он появился в XIX столетии. Существует две версии относительно того, кому принадлежит заслуга в появлении этого атрибута. Одна из них говорит о том, что это Николай Пирогов, российский хирург, а другая о том, что это Джозеф Листер, врач из Англии. Последний прославился тем, что впервые ввел антисептики в хирургии.

Чтобы получить специальность врача в России, нужно продолжать обучение минимум шесть лет. По прошествии этого срока выпускник вуза сможет работать участковым терапевтом или педиатром в поликлинике. Если пройти дополнительное обучение, можно получить более узкую специализацию. Окончание аспирантуры дает возможность стать научным сотрудником. Стоматологи-хирурги проходят обучение по специальности в течение пяти лет и в ординатуре на протяжении двух лет.

Покровителем врачей в православной религии считается великомученик Пантелеймон. Праздник, посвященный этому святому, отмечают 9 августа.

Интересным фактом является то, что врачи по всему миру имеют неразборчивый почерк. Об этом говорит исследование, проведенное в 1996 году. Оно заключалось в том, что сравнению подвергся почерк людей, имеющих отношение к различным профессиям. Мнения исследователей сошлись в том, что почерк врачей выглядит хуже всего. Это объясняется тем, что медикам приходится в быстром режиме заполнять множество документов.





Подведем итог

Международный день врача в 2025 году – значимый профессиональный праздник для специалистов, работающих в разных направлениях медицины. Если они есть в вашем близком окружении, обязательно порадуйте их теплыми поздравлениями и подчеркните, насколько важен их труд для людей.