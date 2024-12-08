Всемирный день почты в 2025 году: история и традиции праздника

В современном мире интернет приобретает все большую популярность, однако и традиционные почтовые услуги продолжают оставаться востребованными. В честь этой разновидности связи даже был учрежден особый праздник – Всемирный день почты, который в 2025 году отметят во многих странах мира. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения и особенностях данного торжества, а также о традициях и мероприятиях, которые связаны с ним.

Какого числа Всемирный день почты в 2025 году

Для отмечания торжества установлена четко фиксированная дата. Всемирный день почты празднуют 9 октября каждый год во многих странах мира, в число которых входит и Россия. Стоит отметить, что в этой стране имеется и свой национальный праздник – День российской почты, для которого обозначена собственная дата, выпадающая на второе воскресенье июля.





История праздника

Всемирный день почты появился в 1969 году, его провозглашение в качестве международного праздника состоялось в Токио на Конгрессе Всемирного союза почтовиков. Он относится к торжествам, которые празднуют в системе ООН. Стоит отметить, что возникновение праздника и выбор даты для его отмечания тесно связаны с определенной организацией – Всемирным почтовым союзом. Именно по его решению и состоялось учреждение данного торжества, дата была приурочена ко дню основания этого союза в 1874 году. Событие произошло 9 октября в швейцарском городе Бьерн, в нем принимали участие 22 государства, в том числе и Россия. О создании союза был подписан Бернский договор. В настоящее время в состав этой организации входит 192 страны.

Значение почты состоит в обеспечении экономически выгодной и надежной перевозки различных товаров и писем. Многочисленные компании благодаря такому способу связи наделены возможностью удовлетворять потребности своих клиентов. Данные Всемирного почтового союза говорят о том, что международная почта является наиболее протяженной в мире сетью доставки. Она обеспечивает связь на 6800 языках. Численность отделений почты, представленных по всему миру, достигает 650 тысяч, а количество сотрудников, задействованных в ее работе, составляет 5,3 млн. Российская сеть состоит из 38 тысяч отделений, обеспечивающих охват услугами 99% территории этого государства.

В современном мире почта работает в разных секторах, включая логистику, прямую почтовую рассылку, банковские услуги и другие сферы. В данной области происходит активное развитие информационных технологий. Благодаря почтовым услугам порядка 1,5 млрд. человек могут иметь доступ к денежным переводам и платежам.





Традиции и мероприятия

Всемирный день почты ежегодно сопровождается традиционными мероприятиями, которые заключаются в организации выставок открыток и марок, относящихся к категории раритетных, конкурсов рисунков, посвященных почтовой марке, проведению просветительских конференций. Во многих государствах в этот день клиентам предлагается ознакомиться с новыми почтовыми услугами и продуктами. В некоторых ведомствах предусмотрены награждения сотрудников, показавших особо хорошие результаты в данной сфере.

Оригинальной традицией праздника стало проведение Международного конкурса на лучшее письмо, который устраивают каждый год. В мероприятии имеют возможность принять участие дети со всего мира, возраст которых составляет от 9 до 15 лет. Для написания письма выбирается определенная тема, оно должно быть написано от руки, а количество слов, содержащихся в нем, не должно превышать 1 тысячу. Каждый год конкурс привлекает порядка 1 млн детей. Принять в нем участие может любой желающий ребенок. Организаторы в каждой стране выбирают лучшее из писем, работа пересылается в международное бюро. Следующим этапом является оценивание писем по определенным критериям специальным жюри, в результате выигрывают три лучшие работы.





Итог

Всемирный день почты в 2025 году – это праздник, целью которого является повышение осведомленности людей о роли и значении почтовых служб. Воспользуйтесь уникальной возможностью принять участие в интересных мероприятиях, приуроченных к торжеству, а также не забудьте поздравить своих знакомых, задействованных в этой сфере.