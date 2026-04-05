Международный день супа 2026: история и популярные виды

Первые блюда – это неотъемлемая составляющая нашего ежедневного рациона. Их польза – это общеизвестный факт, поэтому их обязательно следует включать в меню. В честь таких блюд даже учрежден особый праздник – Международный день супа, который в 2026 году будет направлен на то, чтобы напомнить о важности и пользе этих блюд. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного кулинарного торжества, о том, почему суп полезен, и о популярных видах супов в мире.

Когда отмечают Международный день супа в 2026 году

Праздник отмечают 5 апреля, эта дата является четко фиксированной и не меняется из года в год. Эта разновидность первого блюда имеет давнюю историю. Слово "суп" имеет французское происхождение, которое звучит как "soupe" и в свою очередь произошло от латинского "suppa". В переводе это слово означает хлеб, размоченный в бульоне либо отваре.

При этом суп, к которому мы привыкли в сегодняшнем понимании, появился около пяти столетий назад, когда стали изготавливать достаточно крепкую посуду, способную выдерживать высокую температуру, необходимую для готовки данного блюда. Однако в регионах, где преобладает холодная температура, суп начали готовить намного раньше. К примеру, известно, что в Древнем Китае подобное блюдо варили уже за 100 лет до н. э.

В 18 столетии к приготовлению супов стали массово прибегать как в России, так и в Европе. Впоследствии это блюдо завоевало популярность по всему миру. Интересным фактом является то, что жидкие блюда на Руси изначально имели другое название – "похлебка". Также в давние времена бульоны, в состав которых входили овощи, мясо или рыба, называли отварами. Слово "суп" в России стали применять лишь со времен правления Петра I.





Почему суп полезен

В День супа будет не лишним узнать о его пользе. Рецепты данной разновидности первого блюда имеются в национальной кухне любой страны. Их готовка распространена как в холодное, так и в теплое время года. Это неудивительно, учитывая многочисленные полезные свойства супа, к которым относятся следующие:

способность супа вызвать чувство сытости, повысить общий тонус организма;

супы восстанавливают силы, в этом их свойстве уверены врачи, которые рекомендуют врачам употреблять легкие овощные или куриные бульоны;

медики утверждают, что супы обязательно должны присутствовать в детском рационе, учитывая, что они легко усваиваются организмом и имеют в составе порядка 50 процентов жидкости;

благотворное влияние супов на работу желудочно-кишечного тракта. Это обусловлено тем, что данное блюдо стимулирует выработку желудочного сока и ферментов;

регулярное употребление супов является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит учитывать, что при включении супов в рацион следует знать определенные моменты. Так, блюда, приготовленные на основе грибных, рыбных, мясных бульонов нужно с осторожностью употреблять людям, у которых диагностирована повышенная кислотность желудочного сока, а также тем, у кого имеется склонность к подагре, образованию камней в почках.





Популярные виды супов в мире

Всего в мире насчитывается порядка 150 типов супов. В свою очередь, они имеют подразделение на более чем тысячу видов и разнообразные варианты приготовления. Данная разновидность первого блюда имеет условную классификацию по таким показателям:

температура подачи – супы могут быть как горячими, так и холодными;

по включаемым в состав ингредиентам – супы подразделяются на постные и на имеющие компоненты животного происхождения;

по калорийности – наваристые и легкие;

по вкусовым качествам – соленые, сладкие либо нейтральные;

по технологии приготовления, во время которого прибегают к термической обработке или оставляют ингредиенты сырыми.

В национальных кухнях встречаются характерные "представители" этого блюда. Среди самых популярных вариаций, известных по всему миру, можно упомянуть следующие:

в России пользуются популярностью щи, борщ, уха, солянка, рассольник, окрошка;

в Грузии распространено приготовление супа харчо;

Испания славится гаспачо;

фирменным блюдом Франции является луковый суп;

в Дании популярна такая разновидность блюда как гороховый суп с копченостями;

яркими представителями восточной кухни являются японский суп мисо, вьетнамский фо, китайский хого.

Помимо таких распространенных вариантов встречаются и необычные супы. К примеру, в Японии готовят суп из лапши и шоколада, в Польше – с добавлением пива. Экзотическими разновидностями являются карибский суп из игуаны, африканский суп, в состав которого добавляют бананы, кофе и грязь с подножья Килиманджаро.





Итог

Международный день супа в 2026 году – это вкусный кулинарный праздник, который по достоинству оценят любители этого первого блюда. Торжество можно отметить, освоив новые рецепты и устроив их дегустацию в домашней обстановке, или отправившись в ресторан, чтобы открыть для себя новую палитру вкусов.