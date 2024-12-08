Международный день отказа от курения 2025: история праздника и советы желающим бросить курить

Узнайте, когда будет Международный день отказа от курения в 2025 году. Почему его отмечают, как возник этот день и какие акции проходят.
Такая вредная привычка как табакокурение имеет весьма печальную статистику, заключающуюся в очень негативном влиянии на состояние здоровья человека, вплоть до возникновения онкологических заболеваний. В целях борьбы с этой пагубной привычкой был учрежден особый праздник – Международный день отказа от курения, который в 2025 году будет сопровождаться мероприятиями, направленными на повышение осведомленности людей в данном вопросе. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, его целях и значении, а также даст действенные советы тем, кто хочет бросить курить.
Когда отмечают Международный день отказа от курения в 2025 году
Для праздника установлена дата, выпадающая на третий четверг ноября. В 2025 году она приходится на 20-е число этого месяца. Как и в предыдущие годы, торжество будет сопровождаться всевозможными акциями, направленными на то, чтобы повысить осведомленность людей о связи курения и возникновения различных заболеваний.
История праздника
История появления Всемирного дня отказа от курения уходит своими корнями в 1970-е годы, когда употребление табака было очень распространенным явлением в обществе. Заслуга в учреждении данного праздника принадлежит Американскому онкологическому обществу, которое выступило с подобной инициативой в 1977 году. Впервые торжество отметили в этом году 16 ноября, событие состоялось в Сан-Франциско на площади Юнион-сквер.
Считается, что праздник эволюционировал из идеи, предложенной в 1970 году Артуром Маллани. Он провел акцию в городе Рандольф, расположенном в штате Массачусетс, предлагая людям бросить курить на протяжении одного дня. Деньги, сэкономленные в результате этого, были отданы в местную школу как благотворительные средства.
Цель и значение
Суть праздника состоит в попытке уменьшить распространенность табакокурения, обратить на эту проблему внимание представителей всевозможных общественных организаций и повысить осведомленность людей о вреде этой пагубной привычки. Уделяется внимание и вопросам незаконной продажи табачных изделий, необходимости введения строгих правил, касающихся рекламы табака и его реализации в торговых сетях.
Информация, представленная Всемирной организацией здравоохранения, носит весьма неутешительные данные. Летальные исходы в результате курения от онкологических заболеваний бронхов и легких составляют порядка 85 процентов, от ишемической болезни сердца – 16 процентов, от туберкулеза – 26 процентов, и от инфекций нижних дыхательных путей – 24 процента. Не радует и статистика в России, согласно которой численность заядлых курильщиков среди мужчин достигает 50-609 процентов, а каждая 10-я женщина в стране является курящей. О вреде курения свидетельствует и то, что количество вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, превышает 7 тысяч.
День отказа от курения в 2025 году будет сопровождаться многочисленными просветительскими мероприятиями. Это проведение лекций и тематических уроков в школах и высших учебных заведениях, обсуждение проблем курения в социальных сетях. Пользуются популярностью акции, направленные на то, чтобы оказать поддержку курильщикам и дать им советы, как отказаться от пагубной привычки.
Советы тем, кто хочет бросить курить
Справиться с пагубной привычкой – непростая задача, для этого придется приложить массу усилий. Однако ваши старания окупятся улучшением самочувствия и экономией средств, которые вы привыкли тратить на табак. Предлагаем вашему вниманию действенные советы, которые помогут отказаться от курения:
- Некоторым людям проще бросить курить сразу, однако это правило распространяется далеко не на всех. Возможно, вам будет легче, если вы определите для себя дату, когда откажетесь от курения, и будете готовиться к ней. Например, это может быть срок через 2-4 недели, в течение которого вы сможете настроить себя морально и принять решение. На протяжении подготовительного этапа постарайтесь изменить свои привычки. Вы можете не курить в привычных для себя ситуациях, например, сразу после употребления пищи. Это поможет вам снизить количество сигарет.
- Придумайте для себя хорошую мотивацию. Определите причины, которые важны для вас, чтобы бросить курить, запишите их на бумаге и периодически перечитывайте этот список.
- Продумайте план действий относительно того, как вы будете вести себя, когда у вас возникнет тяга к никотину. К примеру, при желании закурить вы можете совершать определенные отвлекающие действия: выпить стакан воды, прогуляться на свежем воздухе, сделать звонок другу.
- Как известно, при отказе от курения самыми трудными являются первые дни. Постарайтесь избегать ситуаций и мест, с которыми у вас связана вредная привычка, чтобы не поддаваться искушению.
- Позаботьтесь о достаточном употреблении жидкости, правильном питании, физической активности. Распространенная проблема, с которой сталкиваются бросающие курить – набор лишнего веса. Относитесь осознанно к тому, чем вы замещаете вредную привычку. При выборе напитков отдавайте предпочтение обычной воде, а не сладким или газированным напитком. Также нужно следить за употребление сахара. Питание в этот период должно быть полноценным, включать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Поможет и физическая активность, самым простым примером которой является быстрая ходьба.
- Используйте систему наград за отказ от курения. На сэкономленные деньги, которые вы ранее потратили бы на сигареты, купите себе что-нибудь желанное.
- При отказе от вредной привычки на помощь могут прийти лекарственные препараты. Если вы решите обратиться к этому методу, проконсультируйтесь со своим врачом.
Подведем итог
Международный день отказа от курения в 2025 году – это важный праздник, целью которого является борьба с вредной привычкой и оказание помощи людям, желающим от нее избавиться. Эта дата – прекрасный повод, чтобы задуматься о своем здоровье и принять взвешенное решение о том, чтобы отказаться от табакокурения или помочь своим близким справиться с данной проблемой.