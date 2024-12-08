Международный день отказа от курения 2025: история праздника и советы желающим бросить курить

Такая вредная привычка как табакокурение имеет весьма печальную статистику, заключающуюся в очень негативном влиянии на состояние здоровья человека, вплоть до возникновения онкологических заболеваний. В целях борьбы с этой пагубной привычкой был учрежден особый праздник – Международный день отказа от курения, который в 2025 году будет сопровождаться мероприятиями, направленными на повышение осведомленности людей в данном вопросе. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, его целях и значении, а также даст действенные советы тем, кто хочет бросить курить.

Когда отмечают Международный день отказа от курения в 2025 году

Для праздника установлена дата, выпадающая на третий четверг ноября. В 2025 году она приходится на 20-е число этого месяца. Как и в предыдущие годы, торжество будет сопровождаться всевозможными акциями, направленными на то, чтобы повысить осведомленность людей о связи курения и возникновения различных заболеваний.





История праздника

История появления Всемирного дня отказа от курения уходит своими корнями в 1970-е годы, когда употребление табака было очень распространенным явлением в обществе. Заслуга в учреждении данного праздника принадлежит Американскому онкологическому обществу, которое выступило с подобной инициативой в 1977 году. Впервые торжество отметили в этом году 16 ноября, событие состоялось в Сан-Франциско на площади Юнион-сквер.

Считается, что праздник эволюционировал из идеи, предложенной в 1970 году Артуром Маллани. Он провел акцию в городе Рандольф, расположенном в штате Массачусетс, предлагая людям бросить курить на протяжении одного дня. Деньги, сэкономленные в результате этого, были отданы в местную школу как благотворительные средства.





Цель и значение

Суть праздника состоит в попытке уменьшить распространенность табакокурения, обратить на эту проблему внимание представителей всевозможных общественных организаций и повысить осведомленность людей о вреде этой пагубной привычки. Уделяется внимание и вопросам незаконной продажи табачных изделий, необходимости введения строгих правил, касающихся рекламы табака и его реализации в торговых сетях.

Информация, представленная Всемирной организацией здравоохранения, носит весьма неутешительные данные. Летальные исходы в результате курения от онкологических заболеваний бронхов и легких составляют порядка 85 процентов, от ишемической болезни сердца – 16 процентов, от туберкулеза – 26 процентов, и от инфекций нижних дыхательных путей – 24 процента. Не радует и статистика в России, согласно которой численность заядлых курильщиков среди мужчин достигает 50-609 процентов, а каждая 10-я женщина в стране является курящей. О вреде курения свидетельствует и то, что количество вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, превышает 7 тысяч.

День отказа от курения в 2025 году будет сопровождаться многочисленными просветительскими мероприятиями. Это проведение лекций и тематических уроков в школах и высших учебных заведениях, обсуждение проблем курения в социальных сетях. Пользуются популярностью акции, направленные на то, чтобы оказать поддержку курильщикам и дать им советы, как отказаться от пагубной привычки.





Советы тем, кто хочет бросить курить

Справиться с пагубной привычкой – непростая задача, для этого придется приложить массу усилий. Однако ваши старания окупятся улучшением самочувствия и экономией средств, которые вы привыкли тратить на табак. Предлагаем вашему вниманию действенные советы, которые помогут отказаться от курения:

Некоторым людям проще бросить курить сразу, однако это правило распространяется далеко не на всех. Возможно, вам будет легче, если вы определите для себя дату, когда откажетесь от курения, и будете готовиться к ней. Например, это может быть срок через 2-4 недели, в течение которого вы сможете настроить себя морально и принять решение. На протяжении подготовительного этапа постарайтесь изменить свои привычки. Вы можете не курить в привычных для себя ситуациях, например, сразу после употребления пищи. Это поможет вам снизить количество сигарет.

Придумайте для себя хорошую мотивацию. Определите причины, которые важны для вас, чтобы бросить курить, запишите их на бумаге и периодически перечитывайте этот список.

Продумайте план действий относительно того, как вы будете вести себя, когда у вас возникнет тяга к никотину. К примеру, при желании закурить вы можете совершать определенные отвлекающие действия: выпить стакан воды, прогуляться на свежем воздухе, сделать звонок другу.

Как известно, при отказе от курения самыми трудными являются первые дни. Постарайтесь избегать ситуаций и мест, с которыми у вас связана вредная привычка, чтобы не поддаваться искушению.

Позаботьтесь о достаточном употреблении жидкости, правильном питании, физической активности. Распространенная проблема, с которой сталкиваются бросающие курить – набор лишнего веса. Относитесь осознанно к тому, чем вы замещаете вредную привычку. При выборе напитков отдавайте предпочтение обычной воде, а не сладким или газированным напитком. Также нужно следить за употребление сахара. Питание в этот период должно быть полноценным, включать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Поможет и физическая активность, самым простым примером которой является быстрая ходьба.

Используйте систему наград за отказ от курения. На сэкономленные деньги, которые вы ранее потратили бы на сигареты, купите себе что-нибудь желанное.

При отказе от вредной привычки на помощь могут прийти лекарственные препараты. Если вы решите обратиться к этому методу, проконсультируйтесь со своим врачом.





Подведем итог

Международный день отказа от курения в 2025 году – это важный праздник, целью которого является борьба с вредной привычкой и оказание помощи людям, желающим от нее избавиться. Эта дата – прекрасный повод, чтобы задуматься о своем здоровье и принять взвешенное решение о том, чтобы отказаться от табакокурения или помочь своим близким справиться с данной проблемой.