День рождения Деда Мороза 2025: история праздника и как его отмечают

В ноябре 2025 года происходит событие, открывающее сезон зимних чудес – День рождения Деда Мороза. Этот относительно новый праздник уже успел стать символом добрых традиций, объединяя детей и взрослых со всей страны. Разберемся, как появилась традиция поздравлять главного зимнего волшебника и почему именно этот день стал началом новогоднего настроения.

Когда отмечают День рождения Деда Мороза в 2025 году

Дед Мороз отмечает свой день рождения ежегодно в одно и то же время – 18 ноября. В 2025 году торжественное событие выпадает на вторник. Этот праздник считается совсем молодым: официально он зародился лишь в 2005 году в Великом Устюге Вологодской области. С этого момента город считается родиной Деда Мороза.

По слухам, эта дата была выбрана не случайно: к середине месяца в регион приходят настоящие холода. Якобы природа сама намекает, что пора поздравить этого волшебника с таким событием.





История появления праздника

Праздник зародился в 2005 году в Великом Устюге, но образ Деда Мороза берет начало в славянской мифологии. Издревле мороз почитался как дух холода и зимы. Его представляли совсем не добрым дедушкой с белой бородой и подарками, а стариком, который приносит стужу и метели. Люди уважали его силу: зимой приглашали в гости, а летом просили не навредить урожаю.

С приходом православия языческое божество превратилось в доброжелательного персонажа народных сказок. В XIX веке в литературных произведениях он появляется под самыми разными именами: Мороз Иванович, Морозко, Святой Николай. Добрый старичок с бородой, дарящий подарки детям, перекочевал и в западную культуру. В странах Европы и за океаном с Рождеством поздравляет Санта-Клаус, прообразом которого является тот же святой Николай Чудотворец.

В начале XX века формируется тот самый Дед Мороз, который известен сегодня всем детям и взрослым. После 1917 года, когда традиции, связанные с религией, были запрещены, рождественский персонаж тоже оказался под запретом. Вернулся он лишь в 1930-х, но уже в роли советского символа Нового года.

С тех пор у Деда Мороза появились его неотъемлемые атрибуты: длинная борода, шуба, посох и мешок с подарками. Частью запоминающегося образа стала и внучка Снегурочка. К концу XX века образ Деда Мороза укрепился окончательно.

С 1998 года по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова был запущен туристический проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза", а сам праздник Дня рождения Деда Мороза был официально учрежден в 2005 году. С тех пор каждый ноябрь в Великий Устюг приезжают гости, артисты, волонтеры и сотни детей, чтобы больше узнать о сказочном персонаже. До этого времени лишь немногих интересовал вопрос, когда день рождения Деда Мороза. Истинный возраст волшебника никому не известен, но считается, что он живет столько, сколько существует сама зима.





Главное место празднования – Великий Устюг

Великий Устюг в Вологодской области – не просто красивый северный город, а место, где живет Дед Мороз. Именно здесь, среди заснеженных елей и деревянных теремов, начинается новогоднее чудо. Там же работает специальная почта, куда дети из любого уголка страны могут отправить свое письмо с просьбой или поздравлениями.

18 ноября на родине Деда Мороза начинаются массовые мероприятия, проходят утренние парады сказочных героев. На улицах можно увидеть нарядных костюмированных участников. Главный момент праздника – зажжение первой в России новогодней елки. Вечером проходят концерты, театрализованные представления и фейерверки.

Чтобы больше людей смогли посетить сказочное место, в 2021 году были запущены специальные прямые железнодорожные рейсы из Москвы, а в 2022 году открыто и авиасообщение.

Сейчас представительства Деда Мороза открываются во многих других городах и регионах – в Москве, Мурманске, Архангельске, на Урале, на Дальнем Востоке. Сказочный персонаж активно расширяет свои владения, но его родиной все равно считается Вологодская область и город Великий Устюг.





Как празднуют День рождения Деда Мороза в других городах России

Дед Мороз – узнаваемый и почитаемый всеми персонаж. Однако в фольклоре некоторых российских республик существуют схожие зимние герои, впрочем, обладающие собственными национальными особенностями.

Тол Бабай – Дед Мороз Удмуртии. Он предпочитает фиолетовую шубу и приносит детям подарки в берестовом коробе.

– Дед Мороз Удмуртии. Он предпочитает фиолетовую шубу и приносит детям подарки в берестовом коробе. Ямал Ири – Дед Мороз Ямала. Он одет в национальные ямальские наряды и носит с собой бубен и посох.

– Дед Мороз Ямала. Он одет в национальные ямальские наряды и носит с собой бубен и посох. Паккайне – новогодний дух Карелии. Его считают младшим братом Деда Мороза, и выглядит он совсем иначе: молодо и без бороды.

– новогодний дух Карелии. Его считают младшим братом Деда Мороза, и выглядит он совсем иначе: молодо и без бороды. Йушто Кугыза – Дед Мороз республики Марий-Эл. Имя волшебника переводится как Холодный старик. Его повсюду сопровождает спутница Лумудыр.

– Дед Мороз республики Марий-Эл. Имя волшебника переводится как Холодный старик. Его повсюду сопровождает спутница Лумудыр. Уэс Дадэ – Дед Мороз Кабардино-Балкарии. Главным атрибутом персонажа является не посох, а традиционный горский кинжал. Путешествует на коне.

– Дед Мороз Кабардино-Балкарии. Главным атрибутом персонажа является не посох, а традиционный горский кинжал. Путешествует на коне. Саган Убген – Дед Мороз Бурятии. Белый Старец имеет посох с головой дракона.

– Дед Мороз Бурятии. Белый Старец имеет посох с головой дракона. Хель Мучи – Дед Мороз Чувашии. У волшебника есть говорящий самовар, сундук, исполняющий желания, и внучка по имени Юр Пике.

– Дед Мороз Чувашии. У волшебника есть говорящий самовар, сундук, исполняющий желания, и внучка по имени Юр Пике. Кыш Бабай – Дед Мороз Татарстана и Башкортостана. Одет в синюю шубу и тюбетейку, обитает с внучкой Кар Кызы.





Подведем итог

В 2025 году День рождения Деда Мороза будет отмечаться 18 ноября, во вторник. Главные мероприятия будут происходить на родине сказочного персонажа – в Великом Устюге. Здесь зажжется первая елка, прозвучат поздравления от гостей со всего мира, а в воздухе появится то самое ощущение приближающегося Нового года.