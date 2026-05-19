День сварщика 2026: история и традиции праздника

Профессия сварщика – это фундамент современной промышленности: от строительства небоскребов до создания сложной техники. В 2026 году День сварщика станет поводом поблагодарить профессионалов, чьи руки буквально скрепляют наш мир. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, традициях его празднования и особенностях профессии.

Когда отмечают День сварщика в 2026 году

Дата этого профессионального торжества плавающая, она выпадает на последнюю пятницу мая. В 2026 году День сварщика в России отпразднуют 29 числа данного месяца. Стоит отметить, что в преддверии лета сварочные работы проходят особенно интенсивно, однако это не мешает сварщикам принимать поздравления в свой адрес и отмечать профессиональный праздник.





История и традиции Дня сварщика

Возникновение профессии сварщика состоялось в 1802 году, когда Василий Петров, русский электротехник и физик сделал уникальное открытие. Оно заключалось в том, что температура электрической дуги, образующаяся между двумя угольными электродами, давала возможность осуществлять плавку металла. Таким способом и была изобретена электрическая сварка.

Впоследствии было сделано и другое выдающееся открытие – дуговая электросварка. Заслуга в ее изобретении принадлежала сразу двум ученым – Николаю Славянову и Николаю Бенардосу, которые совершили данное открытие вне зависимости друг от друга. Кроме того, Славянов создал электросварочный цех на Пермском заводе, который стал первым в мире.

С целью внедрения электросварки в 1895 году в Петербурге учредили такую организацию как "Русское товарищество электрической обработки металлов". К 1940‑м годам на предприятиях в Советском Союзе было задействовано более 50 тысяч сварочных аппаратов. Конечно же, для обеспечения их работы требовалось значительное количество специалистов. Чтобы обеспечить их необходимую численность, людей отправляли получать соответствующее образование, для этого создавались профильные училища. Профессия приобретала все большую популярность. Чтобы отдать дань уважения ее представителям, в 1990 году был учрежден особый праздник. Тогда же определились, какого числа отмечать День сварщика, выбрав для этого последнюю пятницу мая.

Стоит отметить, что до настоящего времени торжество не обзавелось устоявшимися традициями празднования. Распространено проведение корпоративов, которые организовывают на предприятиях. Данное мероприятие может сопровождаться вручением премий и почетных наград особо отличившимся сварщикам. В крупных компаниях могут устраивать соревнования, где сотрудники состязаются в скорости сварки или демонстрируют созданные ими арт‑объекты.

Уделяется внимание и просветительским мероприятиям: мастер‑классов и лекций по лазерной сварке и разным новым технологиям. Зачастую их устраивают на базе производств либо в высших учебных заведениях.

В последние годы пользуется популярностью обмен поздравлениями или фотографиями в социальных сетях. Средства массовой информации активно занимаются подготовкой тематических репортажей. Не обходится и без отмечания праздника в узком кругу близких людей. В таком приятном обществе сварщики могут отправиться на рыбалку либо на пикник.





Кто такой сварщик и чем он занимается

Профессия сварщика заключается в том, что эти специалисты обеспечивают соединение различных деталей из металлов, пластмасс, сплавов путем их нагрева до температуры плавления. После этого шов застывает, а полученная конструкция становится неразъемной. Работа таких специалистов неизменно востребована в строительной отрасли, в промышленности, сельском хозяйстве, нефтепереработке, энергетике.

Труд сварщиков сопряжен с высокой ответственностью, ведь именно благодаря их стараниям конструкции становятся прочными, при этом они используются и при возведении жилых зданий. Исходя из этого, можно сказать, что от работы таких специалистов зависит, в том числе, и жизнь людей. Стоит отметить, что труд сварщика относится к категории опасных, поскольку ему приходится осуществлять свою работу в разных, порой тяжелых условиях и сталкиваться с высокими температурами.





Интересные факты о сварке

В праздник сварщика будет не лишним узнать интересные факты, связанные с этой профессией:

Каждый из сварщиков хотя бы раз в жизни "ловил зайчика". На профессиональном сленге это означает получение ожога глаз ультрафиолетом. Люди, которым приходилось столкнуться с этим явлением, отмечают, что ощущение далеко не из приятных. Оно характеризуется жжением и дискомфортом, чувством песка в глазах, а уснуть ночью после этого крайне тяжело.

Температура при электросварке в столбе сварочной дуги достигает показателя 7000–8000 °C. При таком сильном нагреве возможно размягчить тугоплавкие сплавы.

Древнейшие сварное сооружение – это железный столб, расположенный в Индии в Дели, достигающий семи метров в высоту и имеющий массу порядка 5,4 тонны. Его создали около 17 веков тому назад.

Первой разновидностью сварки стала кузнечная. Мастеров кузнечного дела по праву можно назвать предшественниками современных сварщиков. Они не только пользовались уважением в обществе, но также им приписывали и магические свойства.





Итог

День сварщика в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Если они есть среди ваших знакомых, обязательно порадуйте их теплыми поздравлениями и дайте понять, насколько ценной является их работа.