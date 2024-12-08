Международный день чая в 2025 году: история праздника и интересные факты о напитке

Узнайте, когда отмечается Международный день чая в 2025 году. Какие традиции связаны с праздником, как он появился и как можно отметить его дома и в компании.
Чай не зря считается одним из самых популярных напитков в мире. Помимо пользы для здоровья он также связан с определенными культурными традициями, а его производство играет важную роль для экономики. Именно поэтому Международный день чая в 2025 году будут отмечать во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, об особенностях его отмечания, а также интересные факты об этом напитке.
Когда проходит Международный день чая 2025
Для празднования этого оригинального торжества установлена четко фиксированная дата – 15 декабря. О ее принятии проходили неоднократные обсуждения в организациях международного уровня. Торжество отмечают преимущественно страны, в которых производство этого напитка занимает значительную долю. К их числу относятся Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие государства. Стоит отметить, что существует еще одна дата для празднования Международного дня чая – 21 мая. Она была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2019 году.
История праздника
История появления напитка связана с именем китайского императора Шена Нунга, который в 2737 году до н.э. сделал уникальное открытие, погрузив в чашку с горячей водой листья чайного дерева. Рост популярности чая в Китае пришелся на 400–600 годы, когда были обнаружены его лечебные свойства. В Европе и России об этом напитке узнали лишь в первой половине 17 столетия. Современная история была отмечена таким событием как "Бостонское чаепитие", произошедшее 16 декабря 1773 года. Его суть заключалась в проведении акции протеста американскими колонистами, выбросившими в бостонской гавани целые ящики с чаем. Тем самым они выражали недовольство по поводу введения налога на чай в Великобритании.
Появление праздника произошло во время Всемирного общественного форума, который проходил в 2004 году в городе Мумбаи в Индии и в 2005 году в Порту-Алегри в Бразилии. Многочисленные обсуждения, в которых принимали участие международные организации, привели к тому, что было принято решение об учреждении данного торжества. Кроме этого также определились, когда праздновать Международный день чая, выбрав для этого дату 15 декабря. Она была приурочена к принятию Мировой Декларации Прав работников чайной индустрии в 1773 году.
Цель праздника была определена как привлечение внимания общественности и правительств к проблемам, возникающим в сфере продажи чая, к положению работников, задействованных в производстве данного напитка. Также уделялось внимание и его популяризации.
Традиции и особенности празднования
На сегодняшний день праздник чая широко отмечают во многих странах. Большая их часть – это азиатские государства. Во многих населенных пунктах в этот день организовывают мастер-классы по приготовлению этого напитка, выставки, на которых представлены его разновидности. Уделяется внимание и просветительским мероприятиям – семинарам, тематика которых тесно связана с чаем. Многие компании, занимающиеся продажей этого напитка, устраивают рекламные акции.
Интересные факты о чае
С популярным напитком связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:
- Чай – это один из самых древних напитков, при этом по количеству потребления он уступает лишь воде. Его разновидностей насчитывается огромное количество, их отличия заключается в степени окисления и способе ферментации. Численность сортов чая превышает 1500.
- В основном употребление чая происходит в странах, занимающихся его производством, однако при этом он считается очень распространенным товаром. Его выращиванием занимаются не только крупные производители, но и мелкие фермеры, которых насчитываются миллионы.
- Раньше выращивали только зеленый чай. Это происходило до середины 17 столетия, пока китайские производители не придумали новый способ ферментации. Полученный в результате черный чай дольше сохранял свой вкус и аромат, поэтому был более удобен для транспортировки в другие страны.
- Чай, завезенный в Европу в 17 столетии, считался очень дорогим напитком. Для его хранения использовали ларцы, закрывающиеся на надежный замок, при этом ключи носили на цепочках, повесив на шею.
- Холодный чай был изобретен совершенно случайно. Это произошло на Всемирной выставке, состоявшейся в Сент-Луисе в 1904 году. Один из торговцев демонстрировал посетителям образцы горячего напитка, раздавая их бесплатно. Однако в пик жары никто не хотел их пробовать. Тогда торговец придумал добавить лед в заваренный чай, и клиенты с удовольствием его пробовали.
- Любители этого напитка прибегают к разнообразным способам его приготовления. Они подразумевают не только простое заваривание чая, но и добавление в него всевозможных специй и трав, цитрусовых, имбиря и даже лука. Пользуется популярностью и заваривание чая на молоке.
- Каждую секунду любители чая в мире выпивают 15 тысяч чашек этого напитка. В день это составляет порядка 3,7 миллиардов чашек.
Подведем итог
Международный день чая в 2025 году – это оригинальный праздник, чтобы открыть для себя новые сорта этого напитка, а также приобщиться к культуре его потребления. Обязательно посетите в этот день выставки или мастер-класса, или проведите праздник в уютной домашней обстановке за чашечкой чая.