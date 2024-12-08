Международный день чая в 2025 году: история праздника и интересные факты о напитке

Чай не зря считается одним из самых популярных напитков в мире. Помимо пользы для здоровья он также связан с определенными культурными традициями, а его производство играет важную роль для экономики. Именно поэтому Международный день чая в 2025 году будут отмечать во многих странах. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, об особенностях его отмечания, а также интересные факты об этом напитке.

Когда проходит Международный день чая 2025

Для празднования этого оригинального торжества установлена четко фиксированная дата – 15 декабря. О ее принятии проходили неоднократные обсуждения в организациях международного уровня. Торжество отмечают преимущественно страны, в которых производство этого напитка занимает значительную долю. К их числу относятся Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Индонезия, Китай, Малайзия, Вьетнам и другие государства. Стоит отметить, что существует еще одна дата для празднования Международного дня чая – 21 мая. Она была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2019 году.





История праздника

История появления напитка связана с именем китайского императора Шена Нунга, который в 2737 году до н.э. сделал уникальное открытие, погрузив в чашку с горячей водой листья чайного дерева. Рост популярности чая в Китае пришелся на 400–600 годы, когда были обнаружены его лечебные свойства. В Европе и России об этом напитке узнали лишь в первой половине 17 столетия. Современная история была отмечена таким событием как "Бостонское чаепитие", произошедшее 16 декабря 1773 года. Его суть заключалась в проведении акции протеста американскими колонистами, выбросившими в бостонской гавани целые ящики с чаем. Тем самым они выражали недовольство по поводу введения налога на чай в Великобритании.

Появление праздника произошло во время Всемирного общественного форума, который проходил в 2004 году в городе Мумбаи в Индии и в 2005 году в Порту-Алегри в Бразилии. Многочисленные обсуждения, в которых принимали участие международные организации, привели к тому, что было принято решение об учреждении данного торжества. Кроме этого также определились, когда праздновать Международный день чая, выбрав для этого дату 15 декабря. Она была приурочена к принятию Мировой Декларации Прав работников чайной индустрии в 1773 году.

Цель праздника была определена как привлечение внимания общественности и правительств к проблемам, возникающим в сфере продажи чая, к положению работников, задействованных в производстве данного напитка. Также уделялось внимание и его популяризации.





Традиции и особенности празднования

На сегодняшний день праздник чая широко отмечают во многих странах. Большая их часть – это азиатские государства. Во многих населенных пунктах в этот день организовывают мастер-классы по приготовлению этого напитка, выставки, на которых представлены его разновидности. Уделяется внимание и просветительским мероприятиям – семинарам, тематика которых тесно связана с чаем. Многие компании, занимающиеся продажей этого напитка, устраивают рекламные акции.





Интересные факты о чае

С популярным напитком связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку некоторых из них:

Чай – это один из самых древних напитков, при этом по количеству потребления он уступает лишь воде. Его разновидностей насчитывается огромное количество, их отличия заключается в степени окисления и способе ферментации. Численность сортов чая превышает 1500.

В основном употребление чая происходит в странах, занимающихся его производством, однако при этом он считается очень распространенным товаром. Его выращиванием занимаются не только крупные производители, но и мелкие фермеры, которых насчитываются миллионы.

Раньше выращивали только зеленый чай. Это происходило до середины 17 столетия, пока китайские производители не придумали новый способ ферментации. Полученный в результате черный чай дольше сохранял свой вкус и аромат, поэтому был более удобен для транспортировки в другие страны.

Чай, завезенный в Европу в 17 столетии, считался очень дорогим напитком. Для его хранения использовали ларцы, закрывающиеся на надежный замок, при этом ключи носили на цепочках, повесив на шею.

Холодный чай был изобретен совершенно случайно. Это произошло на Всемирной выставке, состоявшейся в Сент-Луисе в 1904 году. Один из торговцев демонстрировал посетителям образцы горячего напитка, раздавая их бесплатно. Однако в пик жары никто не хотел их пробовать. Тогда торговец придумал добавить лед в заваренный чай, и клиенты с удовольствием его пробовали.

Любители этого напитка прибегают к разнообразным способам его приготовления. Они подразумевают не только простое заваривание чая, но и добавление в него всевозможных специй и трав, цитрусовых, имбиря и даже лука. Пользуется популярностью и заваривание чая на молоке.

Каждую секунду любители чая в мире выпивают 15 тысяч чашек этого напитка. В день это составляет порядка 3,7 миллиардов чашек.





Подведем итог

Международный день чая в 2025 году – это оригинальный праздник, чтобы открыть для себя новые сорта этого напитка, а также приобщиться к культуре его потребления. Обязательно посетите в этот день выставки или мастер-класса, или проведите праздник в уютной домашней обстановке за чашечкой чая.