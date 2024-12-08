День работников ЗАГСа в 2025 году: история праздника и интересные факты о профессии

Вступление в брак – одно из самых важных событий в жизни каждого человека. Закрепить его на официальном уровне помогают работники органов регистрации актов гражданского состояния. Помимо этого они имеют и другой широкий круг обязанностей, начиная от фиксирования факта рождения человека и заканчивая последней записью в его жизни. В их честь был учрежден особый праздник – День работников ЗАГСа, который в 2025 году направлен на то, чтобы почтить труд этих людей и отдать им дань уважения. В этой статье Клео.ру расскажет об истории его появления, традициях празднования, а также интересные факты, связанные с данной сферой деятельности.

Когда отмечают День работников ЗАГСа 2025

Для празднования этого профессионального торжества установлена четко фиксированная дата. День работника ЗАГСа в России ежегодно отмечают 18 декабря. Именно в этот день в 1917 году были учреждены органы регистрации актов гражданского состояния. В настоящее время их сотрудники в эту дату принимают поздравления и отмечают свой профессиональный праздник.





История праздника

В наше время для людей, желающих вступить в брак, зарегистрировать его в ЗАГСе стало обычной традицией. Однако так было не всегда. В период правления Петра I правителем было принято решение об обязательной регистрации актов гражданского состояния в церковных приходах. В храмах появились особые книги, в которых фиксировались факты рождения человека, заключение им брака и смерти.

Переломный момент в истории произошел с приходом Октябрьской революции 1917 года. На правительственном уровне был подписан декрет "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния". Событие состоялось 18 декабря, и именно эта дата впоследствии была принята за основу при решении вопроса, когда праздновать День работников ЗАГСа. Сами же отделы появились в 20-х годах ХХ столетия. При этом изначально их предназначением было фиксировать факт рождения человека и его смерти. Не так просто обстояло дело с регистрацией бракосочетаний. Дело в том, что в тот период этому вопросу не придавалось особое значение, легитимными признавали и фактические браки.

Решение о введении обязательной регистрации заключения и расторжения браков было принято позже, в связи со снижением рождаемости в стране. На государственном уровне было определено поощрять регистрацию браков, и при этом усложнить процедуру разводов. Открытие первого Дворца бракосочетания в Советском Союзе состоялось 1 ноября 1959 года в Ленинграде. Впоследствии подобные организации были образованы и в других населенных пунктах.

В 2018 году система органов ЗАГС претерпела кардинальные изменения. Они были объединены в единую информационную сеть, при этом связь между ними доступна в режиме онлайн.





Традиции празднования

Торжество до настоящего момента так и не закреплено на официальном уровне, поэтому не празднуется масштабно. Работники ЗАГСов отмечают его в узком кругу коллег и принимают поздравления от членов семьи и близких людей. Особый акцент при этом делается не только на профессиональных, но и на человеческих качествах этих людей. Работников ЗАГСов отличают такие черты как способность к сопереживанию, а их труд подразумевает личное обаяние и душевную теплоту. В этот день на определенных телеканалах происходит трансляция тематических сюжетов.





Интересные факты

С деятельностью сотрудников ЗАГСа связано множество интересных фактов. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми из них:

Перед тем, как тому или иному сотруднику доверят вести торжественную церемонию бракосочетания, ему приходится заниматься рутинной работой с документами. Единого стандарта поздравлений для молодоженов не существует, поэтому у многих работников предусмотрено несколько их вариантов. Они выбирают их, исходя из общей атмосферы, которая создается на церемонии. Специалисты даже периодически принимают участие в профессиональных конкурсах "красноречия".

Работник ЗАГСа должен быть наделен артистичностью, знать правовые нормы и иметь черты психолога. При этом таких специалистов не готовят на специальных факультетах, для этой должности необходимо иметь высшее образование в принципе. Конечно же, такой сотрудник должен иметь приятный вид и следить за своей внешностью. В некоторых случаях среди регистраторов можно встретить мужчин, но это происходит довольно редко.

Интересным фактом является то, что в России разрешается сыграть во второй, а то и в третий раз, с тем же человеком и в том же самом ЗАГСе. Это возможно, если супруги прожили вместе минимум 25 лет. Это отличная возможность для тех, кто хочет устроить для себя дополнительный праздник. В некоторых регионах предусмотрена выплата юбилярам, решившим сыграть подобное торжество, в размере до 50 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни.

В настоящее время разрешается проводить костюмированные свадьбы на определенную тематику. Единственное условие – лица молодоженов должны оставаться открытыми, церемония в масках не предусмотрена.

В определенном моменте работа сотрудников ЗАГСа сродни врачам. Они должны соблюдать тайну о сведениях о личной жизни граждан, ставших им известными при регистрации брака или другого акта гражданского состояния. Так, запрещено разглашать информацию о несовершеннолетних, вступивших в брак из-за рождения ребенка, об установлении отцовства, о смене пола или фамилии, имени, отчества. Данные правила предусмотрены в Конституции Российской Федерации.





Итог

День работников ЗАГСа в 2025 году – это значимый профессиональный праздник для сотрудников этих органов. Если такие есть среди ваших знакомых, не забудьте поздравить их и подчеркнуть важность их работы.