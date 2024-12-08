День российского кино 2025: история праздника

Праздники, посвященные искусству, имеют особое значение для людей, задействованных в этой сфере, и для поклонников их таланта. К числу таких торжеств относится День российского кино, который в 2025 году отметят, как и в предыдущие годы. В этой статье об истории этого праздника и его традициях.

Когда отмечается день российского кино в 2025 году

Людям, недавно узнавшим об этом празднике, интересно узнать, какого числа День российского кино. Дата является четко фиксированной, ее отмечают ежегодно 27 августа. В этот день принято поздравлять всех тех, кто имеет отношение к созданию фильмов, и увлекательно проводить время за просмотром киношедевров. Кроме того, существует и Международный день кино, для которого установлена дата 28 декабря.





История праздника

День рождения российского кино стали праздновать, начиная с 1980 года. Тогда он носил другое название – "День советского кино". Об его учреждении был принят соответствующий правительственный указ. Впоследствии праздник несколько раз менял свое наименование – в годы перестройки он был известен как "День кино", а позже как "День кино России". После того, как распался Советский Союз, торжество приобрело название, сохранившееся за ним по сегодняшний момент – "День российского кино".

Стоит упомянуть, что изначально для отмечания праздника была выбрана другая дата, совпадающая с международным торжеством – 28 декабря. Отдельно праздновать День кино в России решили в 2001 году, приурочив его к дате 27 августа.

Возникновение кино в России берет начало в 1896 году, когда в Санкт-Петербурге был продемонстрирован первый киносеанс. Выход на экраны первого фильма российского производства состоялся позже – в 1908 году. Это была картина Владимира Ромашкова, носившая название "Понизовая вольница". В основу ее сюжета легли мотивы известной народной песни, героем которой являлся Стенька Разин. В 1919 году было принято решение установить контроль над производством и демонстрацией кинокартин на государственном уровне. Данные полномочия были отведены Народному комиссариату просвещения.

Киноиндустрия стремительно развивалась в период Советского Союза, фильмам отводилась значительная роль в политической пропаганде. В 1926 году была создана картина "Броненосец Потемкин", которая стала известна на весь мир и пополнила золотой фонд кинематографа. Со временем звуковое кино сменило немое. Первой такой картиной стала "Путёвка в жизнь", вышедшая на экраны в 1931 году.

Кинофестивали в России стали проводиться, начиная с 1935 года, когда в Москве был организован Советский кинофестиваль. В 1959 году произошло его возобновление, но при этом ему была отведена роль международного. В настоящее время в стране свою деятельность осуществляют порядка 40 киностудий, а количество снятых фильмов ежегодно превышает отметку в 100 картин.





Как отмечают День российского кино

Хотя торжество относительно новое, активно отмечать его стали с недавних пор. Мероприятия проводятся в крупных населенных пунктах, где устраивают показы фильмов, проводят встречи с кинодеятелями, организовывают тематические выставки и экскурсии. Праздник можно провести и в уютной домашней обстановке, уделив время просмотру любимых картин.





Итог

День российского кино в 2025 году – это значимый праздник как для деятелей, проявивших себя в этой сфере, так и для поклонников данного вида искусства. Эта дата – отличная возможность приобщиться к прекрасному, уделив время просмотру любимых киношедевров.