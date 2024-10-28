Подборка лучших фильмов для семейного просмотра в 2024 году

Совместный просмотр фильмов не только является хорошим и веселым времяпровождением, но также может стать отличной семейной традицией. Каждый вечер будет настоящим праздником, если правильной выбрать киноленту. Клео.ру познакомит Лучшие фильмы для семейного просмотра, которые вышли в 2024 году.

Топ-7 лучших семейных фильмов 2024 года

«Мой дикий друг»

Страна: Россия.

Добрый и немного наивный фильм о дружбе человека и животного. Мать главного героя Саши очень часто находится в разъездах, и мальчик находится на воспитании у родственников. Уезжая в очередную командировку, она снова оставляет сына в небольшом городке у тетки.

Саша ходит в местную школу, но отношения с ровесниками у главного героя не складываются, поэтому он предпочитает быть наедине с собой и часто гуляет по лесу. Во время одной из таких прогулок мальчик встречает лисенка, попавшего в капкан. Саша помогает животному выбраться из западни, а взамен обретает настоящего друга.





«Невоспетый герой»

Страна: США.

Дэвид Смоллбон – преуспевающий владелец крупной музыкальной корпорации. Однако в 1991 году он терпит крах и лишается всех своих привилегий. Решив начать жизнь с самого начала, главный герой вместе со своей семьей решает переехать в США.

Но даже за океаном семейству не удается добиться благополучия: им постоянно не хватает денег, а небольшие заработки не предвещают никаких улучшений в ближайшем будущем. И в самую сложную минуту супруги раскрывают уникальные музыкальные таланты в своих детях.





«Мой пингвин»

Страна: Бразилия/США.

В число лучших семейных фильмов 2024 года входит бразильско-американская кинолента, снятая по мотивам реальных событий. Сюжет повествует о рыбаке Жоау, живущем вместе со своей супругой на бразильском острове Илья-Гранди. В прошлом сын главного героя погиб, и рыбак никак не может перестать винить себя в произошедшем.

В один из дней Жоау находит раненого пингвина, спасает и выхаживает его. За это время Диндим (такое имя дали пингвину) успевает стать настоящим членом семьи. Вернувшись в нормальное состояние, Диндим уплывает, но через несколько дней возвращается, так как тоже считает людей своей семьей.





«Смотри на меня!»

Страна: Россия.

В 2024 году список фильмов для всей семьи пополнился кинолентой «Смотри на меня!». Сюжет картины преподносится в виде воспоминаний взрослого мужчины о своем детстве в послевоенные годы. Рассказчик вспоминает, как его мать с четырьмя детьми решается на переезд из Свердловска в Москву.

Причиной такого путешествия стала пропажа главы семейства: отца вызвали в столицу по неизвестной причине, и после отъезда он пропал. Взяв с собой пианино и корову, супруга отправляется на поиски мужа. Но это приключение не будет легкой прогулкой, а впереди семейство ждут очень серьезные испытания.





«Воображаемые друзья»

Страна: США.

«Воображаемые друзья» – это семейное кино 2024 года о приключениях 12-летней девочки по имени Беа. У ее отца серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он вынужден все время находиться в больницы. В его отсутствие воспитанием маленькой Беа занимается бабушка, которая большую часть времени спит в своей квартире. Главная героиня предоставлена сама себе и может заниматься тем, что хочет.

Однажды вечером, по дороге в магазин, Беа замечает необычную бабочку, которая заходила в ее подъезд. Девочка решает проследить за неизвестным существом и обнаруживает компанию мультяшных персонажей, которые живут на верхнем этаже бабушкиного дома. Ими оказываются воображаемые друзья детей, которых повзрослевшие ребята перестали видеть. Беа же, в отличие от других, прекрасно видит и слышит этих необычных существ и решает с ними подружиться.





«Гарольд и волшебный мелок»

Страна: США.

Сюжет этого семейного фильма повествует о приключениях Гарольда, его двоих его друзей и невидимого Рассказчика, которые живут в вымышленном мире. Главный герой обладает магическим предметом – фиолетовым мелком. Все, что нарисует Гарольд с помощью этого мелка, становится реальным. И он даже умеет создавать живых существ.

Однажды голос Рассказчика исчезает, и обеспокоенная троица отправляется в реальный мир, чтобы выяснить причину. В этом приключении герои находят новых друзей, но также сталкиваются и со злодеем, желающим заполучить силу фиолетового мелка.





«Вуди Вудпекер в летнем лагере»

Страна: США.

Продолжение приключений непоседливого дятла Вуди, который создает множество неприятностей для окружающих. Из-за очередной выходки мультяшного героя выгоняют из родного леса, и теперь ему придется искать себе новое место. Во время своих поисков Вуди Вудпекер находит детский летний лагерь, в котором и решает временно остановиться.

На новом месте непоседливый дятел знакомится с девочкой по имени Мэгги и даже успевает с ней подружиться. Внезапно в том же месте появляется и старый враг Вуди – антропоморфный гриф Базз Баззард. Он ищет древнее сокровище, которое по счастливой случайности находится на территории лагеря. Чтобы перехитрить грифа и спасти детский лагерь от закрытия Вуди и Мэгги должны объединить усилия.





Заключение

Ничто так не укрепляет отношения, как совместное времяпровождение с близкими. И хорошим занятием для всех будет просмотр лучших семейных фильмов 2024 года. Добрые, трогательные и интересные истории не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.