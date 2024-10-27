Лучшие детективные сериалы последних лет: что посмотреть?

Детективы всегда занимали особое положение, и сериалы являются одним из наиболее удачного формата для этого жанра. Они дарят не просто интересную и интригующую историю, но и оставляют после себя целый лабиринт из вопросов и ответов. Клео.ру предлагает познакомиться с лучшими детективными сериалами, которые вышли в последние годы и обрели большую популярность.

Топ-7 лучших детективных сериалов последних лет

«Босх»

Рейтинг: IMDb – 8.5, Кинопоиск – 8.0.

Сериал основан на серии детективных романов Майкла Коннелли. В центе истории этого захватывающего сериала находится детектив полиции Лос-Анджелеса Гарри Босх. Ему доводится расследовать сложные и очень часто мрачные криминальные преступления. В попытках добиться правды и справедливости, Босху приходится сталкиваться с опасными преступниками, а отношения с близкими и коллегами лишь еще больше накаляют обстановку.

Первый сезон вышел на экраны в 2014 года и оставался на пике популярности до своего завершения в 2021 года. Но история на этом не заканчивается: в 2022 году режиссеры запустили продолжение проекта под названием «Босх: Наследие», который сразу стал популярным у поклонников жанра.





«Меморист»

Рейтинг: IMDb – 7.6, Кинопоиск – 7.9.

Южнокорейский сериал повествует о Донг Бэка, который в школьные годы обрел способность читать мысли и воспоминания людей при прикосновении. Используя свой талант, он пытается построить карьеру детектива и преуспевает в поимке опасных преступников. Расследуя одно из дел, Донг Бэка сталкивается с деятельностью неуловимого маньяка, который держит в напряжении весь город. Для поимки преступника детективу требуется помощь, и он начинает сотрудничать со штабом специальных расследований.

Сериал вышел в 2020 году и длился на протяжении одного сезона.





«Тайны Салфер-Спрингс»

Рейтинг: IMDb – 7.6, Кинопоиск – 8.2.

«Тайны Салфер-Спрингс» – это один из тех детективных сериалов последних лет, которые рекомендованы для семейного просмотра. Он повествует о 12-летнем Гриффине Кэмпбелле, который вместе со своей семьей переезжает из привычного ему города в Салфер-Спрингс. Отец мальчика становится владельцем местного отеля, который имеет спорную репутацию. В школе Гриффин заводит новых друзей, которые и рассказывают ему мрачную историю. Исследуя старое здание, мальчик с друзьями находят портал, который переносит их в прошлое. В ходе приключения героям предстоит выяснить все тайны этого места.

Впервые американский сериал вышел на экраны в 2021 года, и на сегодняшний день вышло 3 полных сезона.





«Болтун»

Рейтинг: IMDb – 7.8, Кинопоиск – 8.3.

Любителям дорам, ищущим, что посмотреть из детективов последних лет, следует обратить внимание на сериал «Болтун». Главный герой – посредственный адвокат, который не имеет успехов в своей профессии. Единственное, что у него получается хорошо – это красноречиво говорить. Однажды главный герой попадает в криминальную историю, и его принимают за афериста. Чтобы сохранить жизнь себе и своей семье, адвокату придется примерить на себя новую роль, чтобы раскрыть заговор людей из высшего общества.

Южнокорейский детектив вышел в 2022 году, единственный сезон включает в себя 16 эпизодов, которые обязательно заинтересуют поклонников такого формата.





«Совершенно другой»

Рейтинг: IMDb – 8.8, Кинопоиск – 8.0.

В 2023 году в топ детективных сериалов неожиданно для всех залетел турецкий проект «Совершенно другой». Согласно сюжету, молодой прокурор Лейла Гидиз переезжает в Стамбул поближе к родителям и пытается начать жизнь заново. Оказавшись на новом месте, она сразу же приступает к работе и берется за расследование убийства влиятельного бизнесмена. По мере изучения информации прокурор знакомится с телеведущим Кенаном Озтюрком, страдающим психическими отклонениями. В ходе сериала герои раскрывают масштабный заговор, а между ними самими завязывается роман.

Сериал состоит из 16 эпизодов, которые вышли в 2023-2024 годах.





«Настоящий детектив» – четвертый сезон

Рейтинг: IMDb – 8.9, Кинопоиск – 8.6.

После длительного перерыва захватывающий детективный сериал-антология «Настоящий детектив» вернулся на телеэкраны. Следуя заложенным принципам, в четвертом сезоне зрителей ожидает новая история и новыми персонажами. Действия происходят на Аляске, где две женщины-полицейские занимаются расследованием исчезновения группы ученых. Главные героини совершенно разные и к тому же не ладят между собой, что доставляет им дополнительных проблем.

Работ над четвертым сезоном были начаты еще в 2021 году, но премьерный показ состоялся лишь в начале 2024 года.





«Смертельная игра»

Рейтинг: IMDb – 8.7, Кинопоиск – 8.4.

Необычный детективный сериал из Китая. Линь Цзюши работает геймдизайнером VR-игр в крупной компании. Столкнувшись с профессиональными проблемами, он решает сменить работу. В это же время ему приходит версия редкой игры, с которой Линь решает сразу же ознакомиться. Надев VR-очки, парень попадает в длинный коридор со множеством дверей, из каждой из них таятся опасности и испытания. Понимая, что выйти из игры можно лишь пройдя ее полностью, Линь решает идти до конца. Однако гибель в виртуальном мире означает смерть и в реальной жизни.

Единственный сезон сериала вышел в 2024 году и включает в себя 78 эпизодов.





Заключение

В последние годы кинематограф активно развивается по всем направлениям. За это время лучшие детективные сериалы дополнились очень интересными проектами и как классической западной школы, так и новинками из дорам. Увлекательные истории, необычные сюжетные повороты и загадки не оставят равнодушными поклонников этого жанра.