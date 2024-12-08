Праздники на 1 марта: что отмечают в России и мире

Начало весны – время, которое ассоциируется с приходом тепла и хорошим настроением. Начало этого сезона – это повод провести его по-особенному и связать с какой-либо памятной датой. Если вам интересно, какой праздник можно отметить 1 марта, ознакомьтесь с этой статьей Клео.ру, где вашему вниманию предлагается множество таких мероприятий. Некоторые из них относятся к международным, в то время как другие связаны исключительно с Россией. Также этот день отмечен и народными праздниками, появлению которых предшествовали давние традиции.

Международные праздники 1 марта

Конечно же, особого внимания заслуживают праздники, которые отмечают по всему миру в разных странах. Если вас интересует, что празднуют 1 марта в международном масштабе, изучите эту подборку мероприятий от Клео.ру:

Праздник прихода весны – международное мероприятие, которое связано не с христианством, а со старинной легендой. Она гласит о том, что в какой-то момент Солнце появилось на земле в облике красивой девушки. Однако ее выкрал Змей и запер у себя во дворце. Жизнь на земле померкла, люди перестали испытывать веселье и находились в печали. Ситуацию спас храбрый юноша, который отправился во дворец к Змею и долго сражался с ним. Солнце было освобождено и поднялось на небо, осветив собой все. Земля прогрелась, природа ожила, и пришла весна.





Всемирный день комплимента – отличный повод, чтобы порадовать близких, знакомых и улучшить настроение. Одна из версий говорит, что его начали впервые отмечать в Нидерландах в 2001 году. Основная идея этого праздника – сделать этот день особенно теплым в эмоциональном плане, улучшить настроение окружающим и сблизиться с ними.





Всемирный день гражданской обороны. Появлению этого праздника предшествовали определенные исторические события. В 1931 году в Париже была образована "Ассоциация Женевских зон". Путем международных соглашений должны были создаваться локальные зоны безопасности во всех государствах. Позже произошло переименование в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). В состав организации входят 60 стран-членов, 16 стран-наблюдателей, 20 государств ассоциированных членов. Праздник был установлен в 1990 году. Его целью является чествование сотрудников служб гражданской защиты, повышение готовности населения к своевременному реагированию в случае аварий или бедствий. Дата 1 марта была приурочена к вступлению в силу Устава МОГО.





Российские и народные праздники

В России праздники 1 марта отмечают во множестве регионов. Некоторые из них связаны с особенностями той или иной территории страны и менталитетом местных жителей. К числу наиболее запоминающихся праздников относятся следующие:

Шагаа – тывинский Новый Год. В республике Тыва этот праздник отмечают дважды. Первая дата является официальной – с 31 декабря на 1 января. Вторая постоянно меняется из года в год и связана с лунным календарем. В 2025 году Шаага припадает на 1 марта. Точная дата определяется ламами, а празднование принято проводить на восходе, а не в полночь как государственный Новый год.





День Забайкальского края. Данный праздник появился в связи с появлением в России нового региона. Это произошло 1 марта 2008 года. Административным центром Забайкальского края является город Чита.





День экспертно-криминалистической службы системы МВД России. Этот профессиональный праздник был утвержден приказом МВД России от 24.11. 2008 года № 1010.





День хостинг-провайдера в России. Праздник был учрежден в 2011 году. Его целью было отдать дань уважения профессионалам в данной сфере. Инициатива в его создании принадлежит руководителю фирмы "ХостОбзор" и начальник отделов группы компаний ФИЛАНКО.





День джигита – праздник, который отмечают в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Он посвящен традиционным ценностям этих регионов, согласно которым мальчики, достигшие юношеского возраста, становились "джигитами". Этому способствовало соответствующее воспитание, направленное на то, чтобы развить мужественность. В этот день в республиках проводятся всевозможные спортивные соревнования и турниры.





День кошек в России – отличный повод для любителей домашних животных уделить особое внимание своим питомцам. Праздник был основан в 2004 году по инициативе Московского музея кошек.





1 марта отмечается такой народный праздник как День Кикиморы, считающейся потворницей Марены. Последняя представляет собой злое божество смерти и зимы, а Кикимора – ее помощница. Несмотря на грозное значение, с этим праздником связаны различные поверья, по которым можно определить, какой будет предстоящая весна. По приметам, если этот день солнечный, то весна будет ранняя, если же пасмурный – то поздняя. Много снега, выпавшего 1 марта, предвещает богатый урожай зерновых.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какой праздник 1 марта можно отметить, и сможете выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Это и торжества, празднуемые в международном масштабе, и российские праздники и те, что связаны с определенными традициями и поверьями.