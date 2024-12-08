Что посмотреть в марте 2025 года: новые фильмы и сериалы

Выход новинок на экраны – ожидаемое событие для всех киноманов. Предлагаем вместе с Клео.ру узнать, что посмотреть в марте 2025 года. В статье представлен краткий обзор фильмов и сериалов, которые определенно заслуживают внимания. Многие из них можно отнести к категории потенциальных шедевров благодаря увлекательному захватывающему сюжету и удачно подобранному актерскому составу.

Киноновинки марта 2025

Начало весны ознаменуется выходом на экраны фильмов в самых разных жанрах. Среди них можно встретить и остросюжетные триллеры и боевики, и комедии с искрометным юмором, и увлекательные фэнтези. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор премьер фильмов марта 2025 года, которые дебютируют на экране, но имеют все шансы на продолжение.

"В потерянных землях" (In the Lost Lands)

Возрастной рейтинг: 18+

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста

Дата премьеры: 6 марта 2025 года в России

Фильм, сочетающий сразу несколько жанров, снят по рассказу Джорджа Мартина. В центре сюжета находится волшебница Серая Элис, сражающаяся с монстрами. Ее основной целью является найти способ, позволяющий превращать человека в монстра. И режиссер, и актриса, сыгравшая главную роль – Мила Йовович, ранее были задействованы в съемках другого киношедевра – "Обители зла". Автор рассказа, Джон Мартин, обещал, что если экранизации истории окажется успешной, он подумает над ее продолжением.





"Бабушка на миллион" (Lahn Mah)

Возрастной рейтинг: 16+

Жанр: комедия, фильм для семейного просмотра

Режиссер: Пат Буннитипат

В ролях: Путтхипонг Ассаратанакул, Уша Сеамкхум, Саринрат Томас, Саня Кунакорн

Дата премьеры: 6 марта 2025 года в России

Комедийная драма, определенно, заслуживает внимания, о чем свидетельствует ее зашкаливающий рейтинг IMDb – 8,0. Фильм поднимает темы семейных ценностей, а тайский колорит придает ему особый шарм. Сюжет повествует об истории парня М, основным жизненным приоритетом которого являются видеоигры и попытки заработать на стримах. Он узнает о том, что в свое время дедушка по отцовской линии завещал дом внучке, ухаживающей за ним. М принимает решение поступить аналогично и начать ухаживать за бабушкой по материнской линии. У пожилой женщины выявили рак в четвертой стадии. Внук переезжает к ней с целью заботиться, чтобы в итоге стать наследником и получить дом.





"Мелочи жизни" (Small Things Like These)

Возрастной рейтинг: 16+

Жанр: историческая драма

Режиссер: Тим Милантс

В ролях: Киллиан Мерфи, Патрик Райан, Питер Клэффи, Иэн О’Райли, Хэлен Биэн

Дата премьеры: 27 марта 2025 года в России

Фильм представляет собой экранизацию одноименного романа Клэр Киган. Местом событий становится небольшой ирландский городок, действия происходят в 1985 году. Жители увлеченно готовятся к Рождеству. Главный герой, семьянин Билл Ферлонг, занимающийся торговлей углем, занят подготовкой к предстоящему сезону, который обещает быть насыщенным и напряженным. Он доставляет заказ в местный монастырь и становится свидетелем поистине шокирующих событий, которые неведомы окружающим людям. Герою открывается тайна "прачечных Магдалины", где проживают женщины с нелегкой судьбой. В итоге он предстает перед сложным выбором: бороться со злом или бездействовать и тем самым сохранить собственное благополучие.





"Тайна в её глазах"

Возрастной рейтинг: 16+ для более зрелых и понимающих

Жанр: триллер

Режиссер: Сэм Йэтс

В ролях: Шазад Латиф, Дэйзи Ридли, Матильда Анна Ингрид Лутс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Алистэр Петри

Дата премьеры: 20 марта 2025 года в России

В центре сюжета оказывается молодая домохозяйка Анетт, мать двоих детей, живущая в лондонском пригороде. Она состоит в браке с известным писателем Беном и занята заботой о новорожденном сыне. Старшая 8-летняя дочь Матильда получила роль в кино, где ей предстоит играть вместе с Алисией, известной итальянской звездой. Бен ежедневно отвозит Матильду на съемки. Анетт начинает подозревать мужа в измене с киноактрисой, но не намерена проигрывать, и собирается разыграть свою партию.





Новые сериалы и сезоны на стриминговых платформах

Любители продолжительных историй с нетерпением ожидают появление новых сериалов в марте 2025 года. Режиссеры в этом сезоне решили порадовать новыми и интересными историями. Жанры картин представлены на любой вкус: в фантазийном, комедийном, драматическом, историческом направлении.

"Граница миров"

Возрастной рейтинг: 16+

Жанр: фантастическая комедия

Режиссер: Аскар Бисембин

В ролях: Денис Нурулин, Даня Киселев, Николай Добрынин, Анна Снаткина, Илья Любимов, Александр Яцко

Дата премьеры: 3 марта 2025 года в России

Главными героями сериала являются братья Серега и Леха Шиловы, которые случайно встретились с вампирами и выявили в себе сверхспособности. В старом здании они обнаружили портал в Темный мир и офис компании "Граница миров". Деятельность этой секретной организации посвящена тому, чтобы следить за ведьмами, русалками, оборотнями и прочими представителями потусторонних сил. Братья вступают в коллектив, а их жизнь становится наполненной приключениями.





"Сорвиголова: Рожденный заново"

Возрастной рейтинг: 18+

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссеры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

В ролях: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева

Дата премьеры: 4 марта 2025 года

Американский сериал станет продолжением знаменитого киношедевра "Сорвиголова". Он повествует о жизни Мэтта Мердока, который днем является обычным адвокатом, а ночью становится "Сорвиголовой", предпочитающим вести борьбу с преступностью, прибегая к радикальным методам. Особенность мужчины заключается в том, что он потерял зрение, но обладает уникальным слухом, являющимся его главными инструментом. Его главный противник – политик Уилсон Фиск, который тоже ведет двойную жизнь и по совместительству является главой мафии по прозвищу Кингпин.

"Эль Турко"

Возрастной рейтинг: 18+

Жанр: исторический, драма, боевик, приключения

Режиссер: Улуч Байрактар

В ролях: Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Дэвид Найкл

Дата премьеры: 21 марта 2025 года

События картины происходят в 1683 году в Европе, когда очередная австро-турецкая война находится в самом разгаре. Янычар Хасан Балабан сталкивается с угрозой смертной казни в результате попадания в плен, однако ему удается сбежать. Мужчина тяжело ранен, но ему удается добраться до итальянских Альп. Там он попадает в небольшую деревушку и знакомится с девушкой по имени Глория, которая выхаживает его. Между героями завязывается роман, но им предстоит столкнуться с нелегкими испытаниями.





Подведем итог

Теперь вы знаете, что посмотреть в марте 2025 года, и сможете выбрать фильм или сериал в соответствии со своими предпочтениями. Комедии, драмы, остросюжетные триллеры, фэнтези, исторические – картины представлены в направлениях на любой вкус.