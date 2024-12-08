Что посмотреть в марте 2025 года: новые фильмы и сериалы

Узнайте о самых ожидаемых премьерах фильмов и сериалов в марте 2025 года. Обзор новинок кино и телевидения, которые не стоит пропускать.
Выход новинок на экраны – ожидаемое событие для всех киноманов. Предлагаем вместе с Клео.ру узнать, что посмотреть в марте 2025 года. В статье представлен краткий обзор фильмов и сериалов, которые определенно заслуживают внимания. Многие из них можно отнести к категории потенциальных шедевров благодаря увлекательному захватывающему сюжету и удачно подобранному актерскому составу.
Киноновинки марта 2025
Начало весны ознаменуется выходом на экраны фильмов в самых разных жанрах. Среди них можно встретить и остросюжетные триллеры и боевики, и комедии с искрометным юмором, и увлекательные фэнтези. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор премьер фильмов марта 2025 года, которые дебютируют на экране, но имеют все шансы на продолжение.
"В потерянных землях" (In the Lost Lands)
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: фэнтези, боевик, приключения
- Режиссер: Пол У. С. Андерсон
- В ролях: Милла Йовович, Дэйв Батиста
- Дата премьеры: 6 марта 2025 года в России
Фильм, сочетающий сразу несколько жанров, снят по рассказу Джорджа Мартина. В центре сюжета находится волшебница Серая Элис, сражающаяся с монстрами. Ее основной целью является найти способ, позволяющий превращать человека в монстра. И режиссер, и актриса, сыгравшая главную роль – Мила Йовович, ранее были задействованы в съемках другого киношедевра – "Обители зла". Автор рассказа, Джон Мартин, обещал, что если экранизации истории окажется успешной, он подумает над ее продолжением.
"Бабушка на миллион" (Lahn Mah)
- Возрастной рейтинг: 16+
- Жанр: комедия, фильм для семейного просмотра
- Режиссер: Пат Буннитипат
- В ролях: Путтхипонг Ассаратанакул, Уша Сеамкхум, Саринрат Томас, Саня Кунакорн
- Дата премьеры: 6 марта 2025 года в России
Комедийная драма, определенно, заслуживает внимания, о чем свидетельствует ее зашкаливающий рейтинг IMDb – 8,0. Фильм поднимает темы семейных ценностей, а тайский колорит придает ему особый шарм. Сюжет повествует об истории парня М, основным жизненным приоритетом которого являются видеоигры и попытки заработать на стримах. Он узнает о том, что в свое время дедушка по отцовской линии завещал дом внучке, ухаживающей за ним. М принимает решение поступить аналогично и начать ухаживать за бабушкой по материнской линии. У пожилой женщины выявили рак в четвертой стадии. Внук переезжает к ней с целью заботиться, чтобы в итоге стать наследником и получить дом.
"Мелочи жизни" (Small Things Like These)
- Возрастной рейтинг: 16+
- Жанр: историческая драма
- Режиссер: Тим Милантс
- В ролях: Киллиан Мерфи, Патрик Райан, Питер Клэффи, Иэн О’Райли, Хэлен Биэн
- Дата премьеры: 27 марта 2025 года в России
Фильм представляет собой экранизацию одноименного романа Клэр Киган. Местом событий становится небольшой ирландский городок, действия происходят в 1985 году. Жители увлеченно готовятся к Рождеству. Главный герой, семьянин Билл Ферлонг, занимающийся торговлей углем, занят подготовкой к предстоящему сезону, который обещает быть насыщенным и напряженным. Он доставляет заказ в местный монастырь и становится свидетелем поистине шокирующих событий, которые неведомы окружающим людям. Герою открывается тайна "прачечных Магдалины", где проживают женщины с нелегкой судьбой. В итоге он предстает перед сложным выбором: бороться со злом или бездействовать и тем самым сохранить собственное благополучие.
"Тайна в её глазах"
- Возрастной рейтинг: 16+ для более зрелых и понимающих
- Жанр: триллер
- Режиссер: Сэм Йэтс
- В ролях: Шазад Латиф, Дэйзи Ридли, Матильда Анна Ингрид Лутс, Пиппа Беннетт-Уорнер, Алистэр Петри
- Дата премьеры: 20 марта 2025 года в России
В центре сюжета оказывается молодая домохозяйка Анетт, мать двоих детей, живущая в лондонском пригороде. Она состоит в браке с известным писателем Беном и занята заботой о новорожденном сыне. Старшая 8-летняя дочь Матильда получила роль в кино, где ей предстоит играть вместе с Алисией, известной итальянской звездой. Бен ежедневно отвозит Матильду на съемки. Анетт начинает подозревать мужа в измене с киноактрисой, но не намерена проигрывать, и собирается разыграть свою партию.
Новые сериалы и сезоны на стриминговых платформах
Любители продолжительных историй с нетерпением ожидают появление новых сериалов в марте 2025 года. Режиссеры в этом сезоне решили порадовать новыми и интересными историями. Жанры картин представлены на любой вкус: в фантазийном, комедийном, драматическом, историческом направлении.
"Граница миров"
- Возрастной рейтинг: 16+
- Жанр: фантастическая комедия
- Режиссер: Аскар Бисембин
- В ролях: Денис Нурулин, Даня Киселев, Николай Добрынин, Анна Снаткина, Илья Любимов, Александр Яцко
- Дата премьеры: 3 марта 2025 года в России
Главными героями сериала являются братья Серега и Леха Шиловы, которые случайно встретились с вампирами и выявили в себе сверхспособности. В старом здании они обнаружили портал в Темный мир и офис компании "Граница миров". Деятельность этой секретной организации посвящена тому, чтобы следить за ведьмами, русалками, оборотнями и прочими представителями потусторонних сил. Братья вступают в коллектив, а их жизнь становится наполненной приключениями.
"Сорвиголова: Рожденный заново"
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: фантастика, боевик, приключения
- Режиссеры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
- В ролях: Чарли Кокс, Винсент Д’Онофрио, Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева
- Дата премьеры: 4 марта 2025 года
Американский сериал станет продолжением знаменитого киношедевра "Сорвиголова". Он повествует о жизни Мэтта Мердока, который днем является обычным адвокатом, а ночью становится "Сорвиголовой", предпочитающим вести борьбу с преступностью, прибегая к радикальным методам. Особенность мужчины заключается в том, что он потерял зрение, но обладает уникальным слухом, являющимся его главными инструментом. Его главный противник – политик Уилсон Фиск, который тоже ведет двойную жизнь и по совместительству является главой мафии по прозвищу Кингпин.
"Эль Турко"
- Возрастной рейтинг: 18+
- Жанр: исторический, драма, боевик, приключения
- Режиссер: Улуч Байрактар
- В ролях: Джан Яман, Грета Ферро, Уилл Кемп, Дэвид Найкл
- Дата премьеры: 21 марта 2025 года
События картины происходят в 1683 году в Европе, когда очередная австро-турецкая война находится в самом разгаре. Янычар Хасан Балабан сталкивается с угрозой смертной казни в результате попадания в плен, однако ему удается сбежать. Мужчина тяжело ранен, но ему удается добраться до итальянских Альп. Там он попадает в небольшую деревушку и знакомится с девушкой по имени Глория, которая выхаживает его. Между героями завязывается роман, но им предстоит столкнуться с нелегкими испытаниями.
Подведем итог
Теперь вы знаете, что посмотреть в марте 2025 года, и сможете выбрать фильм или сериал в соответствии со своими предпочтениями. Комедии, драмы, остросюжетные триллеры, фэнтези, исторические – картины представлены в направлениях на любой вкус.