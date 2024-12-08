История 8 марта: от борьбы за права женщин до праздника весны

Международный женский день – это праздник, который любим женщинами по всему миру. У многих он ассоциируется с семейными ценностями и проявлениями любви со стороны сильной половины человечества. Однако история праздника 8 марта показывает, что изначально он прославлял женщину как активистку и передовика производства, а его возникновение было связано с борьбой за женские права. В этой статье Клео.ру предлагает разобраться с тем, как появился популярный праздник, и какие традиции с ним связаны в наше время.

История возникновения праздника

День борьбы за права женщин имеет американские корни. Первоначальной датой, с которой связан этот праздник, является 28 февраля 1908 года, когда произошла демонстрация в Нью-Йорке. 15 тысяч работниц собралась на демонстрацию и требовали сократить рабочий день, увеличить им заработную плату и дать право голоса. В 1909 году завершающее воскресенье февраля было обозначено как День трудящихся женщин.

Однако, если разобраться с тем, кто придумал 8 марта, то можно с уверенностью сказать, что заслуга в создании этого праздника принадлежит Кларе Цеткин, которая была знаменитой представительницей социал-демократии в Германии. В 1910 году Цеткин выступила на конференции с предложением об учреждении Международного дня борьбы за женское равноправие. Ее предложение получило единогласную поддержку, за него проголосовали около 100 участниц, представлявшие 17 стран.





8 марта в СССР и мире

В России 8 марта в 1917 году состоялась забастовка работниц-ткачих. Трудящиеся вышли с лозунгом "Хлеба и мира!", а впоследствии мероприятие привело к революции. По прошествии недели состоялось отречение императора от престола.

Когда пришла советская власть, ткачих, устроивших забастовку, прославляли как инициаторов свержения царизма. Позже Февральская революция уступила место Октябрьскому перевороту большевиков и осталась в тени. Обстоятельствам забастовки впоследствии не придавалось такое значение.

Сперва в день 8 марта в СССР было принято поздравлять работниц, занимающихся "мужскими" профессиями. Однако со временем это распространилось на всех женщин: учителей, врачей и даже домохозяек. Стало принято поздравлять женщин любого возраста, начиная от дошкольниц и заканчивая пенсионерками. В детском саду и на школьных уроках дети создавали поделки, чтобы порадовать своих мам, мальчики дарили символические подарки своим одноклассницам. На работе поздравляли сотрудниц, по инициативе профсоюзов устраивали концерты и другие развлекательные мероприятия. Дома бытовые обязанности в этот день брали на себя мужчины, мужья дарили женами цветы и подарки. Многие традиции этого праздника сохранились со времен СССР до наших дней.

В 1975 году произошло очередное историческое событие. Генассамблея ООН отметила значение 8 марта и провозгласила его как день протеста против пережитков, связанных с неравноправием женщин.





Традиции празднования в разных странах

8 марта празднуется по всему миру. В России это выходной день, когда преподносят подарки и цветы. Продажи последних возрастают в несколько раз уже за три-четыре дня перед праздником.

Мимозы особенно активно дарят женщинам в Италии, а сама традиция появилась в Риме.

В Китае принято сокращать продолжительность рабочего дня для женщин с восьми часов до четырех. Данная рекомендация дана Госсоветом КНР, однако не утверждена на законодательном уровне. Работодатели действуют по собственному усмотрению, и часть из них не придерживается рекомендации.

В США истории женщин посвящен целый месяц – март. Каждый год президент делает заявление, в котором отмечает достижения женщин этой страны.





Современное значение 8 марта

В настоящее время 8 марта считается праздником женственности и весны. Со стороны мужчин подчеркивается трепетное и любящее отношение. Неотъемлемыми атрибутами праздника остаются мимозы и другие цветы. В этот день мужчины могут порадовать своих любимых подарком, выбранным с учетом их вкусов и предпочтений, будь то конфеты, парфюм или ювелирное украшение.





Подведем итог

История праздника 8 марта тесно связана с борьбой за права женщин, но постепенно переросла в символ красоты и прихода весны. Традиции этого праздника приурочены к тому, чтобы отдать дань женственности представительниц прекрасного пола и подчеркнуть к ним особое отношение со стороны мужчин.