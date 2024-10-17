Как реагировать на хамство

Жизнь была бы прекрасной, если бы люди ладили друг с другом. К сожалению, мы неизбежно сталкиваемся с теми, кто демонстрирует нетактичность и хамское поведение. Их негатив может испортить настроение и даже повлиять на нашу самооценку. Но, зная некоторые этикетные правила взаимодействия с хамами, вы сможете легко управлять отношениями с невежливыми людьми.

Никогда не отвечайте хамством на хамство

Когда человек хамит, он будто бы рассказывает вам и окружающим о себе. Он показывает, что не способен к конструктивному диалогу, транслирует свое неуважение к людям.

Если конфликт происходит в общественном месте, помните, что в эмоциональном споре со стороны не понятно кто не прав. Ваша задача – стать полной противоположностью оппонента и спокойно донести до него, что вы не будете поддерживать коммуникацию в таком ключе. Встречаясь с хамством, старайтесь выбирать именно такую модель поведения. Ведь если вы не дотрагиваетесь до грязи, она вас не марает.

Игнорирование – всегда ли это лучшая реакция?





Есть люди, которым нравится доводить других, они будто получают энергию от тех, кто реагирует на их хамские выпады. Это вид психического расстройства. Поэтому, если вы видите, что столкнулись с неадекватным человеком, не стоит отвечать на оскорбления или хамские комментарии, это только подливает масло в огонь.

Лучший методы нейтрализации таких неадекватных хамов – игнорирование. Иногда помочь может чувство юмора, саркастическая шутка. Но только не в ситуациях, когда применяется физическое насилие или наносится материальный ущерб. Тогда необходимо обращаться за помощью к третьим лицам (полиция, прохожие, обслуживающих персонал).

Ни в коем случае не взаимодействуйте с неадекватным хамом. Даже если вы вступите с ним в "бой", вы все равно проиграете: у вас все равно есть границы, ниже которых вы опуститься не сможете. А у неадекватного хама этих рамок нет.

Но бывает и так, что какая-то, казалось бы, рядовая ситуация, может стать триггером для вполне приличного человека. Секунда – и вот ваш приятный коллега срывается на вас из-за текущей рабочей проблемы. И вот в такой ситуации игнорирование может продемонстрировать слабую позицию. Лучшей реакцией с вашей стороны станет самоирония или комплимент в адрес такого взбеленившегося коллеги.

Сочувствующий взгляд – действенный способ

Довольно действенным способом осадить хама является сочувствующий взгляд. Особенно это касается подвыпивших людей, которые начинают выходить за рамки приличия, а также в некоторых случаях взаимодействия с нетактичными людьми. Так вы продемонстрируете свое великодушие по отношению к человеку, который губит свою репутацию на публике.

"Доктор философии, автор книг по эмоциональному интеллекту Кристин Порат как-то отметила, что невежливость – это вирус. Он заразен, и мы становимся его носителями, просто находясь рядом с ним. И подхватить этот вирус мы можем где угодно. Но зло может остановиться на вас – все зависит от того, какую стратегию поведения вы выберете для себя", – напомнила Ирина Ронина.