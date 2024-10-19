Как распознать эмоциональное насилие в отношениях: 7 признаков

В кинематографе и на телевидении часто изображаются сцены физического насилия и криков как проявление абьюза. Однако эмоциональное насилие может быть не так очевидно и маскироваться под "нормальное" поведение. Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт и коуч Григорий Мисютин рассказал о признаках эмоционального насилия и дал советы о том, как защититься себя от него.





Говоря об эмоциональном насилии, следует обратить внимание на несколько ключевых признаков:

1. Контроль. Партнер пытается управлять вашими действиями, словами или внешним видом, используя манипуляции и запугивание.

Возможно, вы знаете о более очевидных вариантах такого контроля, например, о том, что человек следит за вашими финансами или постоянно негативно высказывается о ваших "слишком откровенных" нарядах.

Пытаясь контролировать ваши слова и поступки, абъюзеры заставляют вас чувствовать себя без сил и в зависимости от них.

2. Неуважение границ. Ваши личные границы игнорируются, что может проявляться в давлении на вас или нарушении личного пространства.

3. Вина за независимость. Вас заставляют чувствовать вину за время, проведенное без партнера, используя манипуляции.

Допустим, у вас с партнером были планы на вечер. Вы задержались на работе и не сообщили об этом своему партнеру. Его/ее реакция: "Жаль, что ты не сказал(а) мне раньше, потому что я мог/могла бы изменить планы на вечер" – вполне ожидаема и приемлема. Но партнер говорит: "Не могу поверить, что ты меня бросаешь. Ты должен/должна чувствовать себя ужасно из-за того, что оставил(а) меня одного/одну" – это, скорее, попытка заставить вас почувствовать себя плохо и "спасать" автора манипуляции.





4. Использование личной информации. Конфиденциальные данные, которыми вы делитесь, используются против вас.

Например, если вы поделились, что вам изменял бывший партнёр, текущий партнер может попытаться выиграть спор, сказав: «Видишь, вот почему он/она тебе изменил». Вы делитесь личным с человеком, которому доверяете и ждёте от него поддержки. Поэтому, если ваш текущий партнер намеренно использует личные подробности как оружие для того, чтобы ударить вас по больному месту и заставить чувствовать себя плохо – это серьезный тревожный знак.

5. Уничижительные "шутки". Партнер унижает вас под видом шуток, и это подрывает вашу самооценку.

6. Критика и обвинения. Партнер реагирует гневом или обвинениями, когда вы выражаете беспокойство за отношения.

7. Маскировка иррациональных требований под нормальные границы. Определенные правила и ограничения могут быть основаны на защите благополучия человека, но есть большая разница между: "Ты не против присылать мне смс, когда возвращаешься домой с пробежки, чтобы я знал(а), что ты в безопасности?" и "Мне нужно, чтобы ты звонила мне каждые 15 минут, чтобы я знал(а), что с тобой все в порядке".





Здоровые границы расширяют права и возможности человека, устанавливающего их, а нездоровые (и потенциально жесткие) – это диктат над другими, ограничение их независимости и оправдание пагубного поведения. Общее у этих действий то, что они могут разрушить ваше чувство ценности как человека. Это может происходить тихо, медленно и даже без вашего осознания.

Границы – у каждого они свои, будь то потребность побыть наедине в выходные или нежелание делиться паролями. Независимо от того, каковы ваши конкретные потребности, партнер должен уважать ваши потребности, если они касаются вас, а не контроля над кем-то другим.