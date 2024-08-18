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Как легко выучить английский: 7 советов от преподавателя

Как легко выучить английский: 7 советов от преподавателя

Эксперт рассказал лайфхаки, которые помогут быстрее овладеть языком.

Изучение иностранного языка у многих людей вызывает страх. Из-за сложности они пасуют и сдерживают себя в познании чего-то нового и интересного. Эксперт по английскому языку Ольга Сандина рассказала, как быстро, увлекательно и эффективно учить английский язык.

Ольга Сандина. Фото: личный архив эксперта

Перед изучением поставьте себе цель и сроки обучения. Важно соблюдать четкий режим, занимаясь каждый день – минимум 30 мин. Поставьте себе напоминание, в какое время вам удобно заниматься.

Переведите интерфейс телефона на английский язык. Мы проводим много времени в телефоне, слова будут запоминаться автоматически.

Ведите ежедневник на английском языке: подробно записывайте все дела и планы, так как именно эта лексика наиболее часто встречается у вас. Таким образом вы сможете в скором времени свободно говорить о своих планах.

Фото: freepik.com

Грамматика – это скелет по построению предложений, поэтому берите разные глаголы и по таблице времен составляйте предложения. Так вы научитесь говорить в настоящем, прошедшем и будущем временах.

Смотрите фильмы, адаптированные сериалы, слушайте подкасты на английском языке, чтобы ваш слух привык к английской речи. Вскоре вы будете запоминать разговорные фразы.

Читайте адаптированные книги на английском языке. Можно также использовать метод Ильи Франка, состоящий в чтении смеси текста на оригинальном языке и в переводе.

Заведите англоязычных друзей: переписка на английском языке – отличная практика.

Самое главное – начать говорить, практиковать, не зацикливаться на ошибках, преодолевая языковой барьер. Можно посещать разговорные клубы, вести дискуссии с преподавателем или же за границей.

18 августа 2024, 06:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Клео.ру✓ Надежный источник

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