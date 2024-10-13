Как подготовиться к первой встрече с психологом?

Обращение к психологу – это важный и ответственный шаг, который может кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Однако многие люди испытывают тревогу и неуверенность перед первой встречей с психологом. Что нужно знать и как подготовиться, чтобы получить максимальную пользу от консультации? Семейный, детский, клинический психолог Оксана Абашкина предлагает рассмотреть ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе и первом посещении психолога.





Первое и самое важное, что вам нужно сделать: выбрать правильного специалиста, профессионала.

Сейчас на рынке услуг довольно много предложений от психологов. Но по-настоящему им может называться только тот, кто имеет высшее психологическое академическое образование. Вся остальная помощь в формате консультаций – это просто беседа с элементами психологии.

Помимо наличия высшего образования, психолог должен:

развиваться в профессиональной среде;

регулярно посещать супервизии;

соблюдать профессиональную этику;





Этический кодекс психолога четко регламентирует правила в отношениях с клиентом:

наличие договора;

уважение личных границ;

соблюдение конфиденциальности;

осведомленность и добровольное согласие клиента;

Настоящий психолог не дает советов, не критикует, не осуждает. Он не имеет права давить на вас в принятии решения: "Разводись!", "Переезжай!".

Только вы знаете, что для вас хорошо и плохо. Психолог помогает взять ответственность за свою жизнь и обрести уверенность в принятии решений. Но действовать вам придется самим.





Один из принципов психологии - добровольность.

Когда вы идете к психологу, важно, чтобы вы были нацелены на получение помощи и отдавали себе отчет в том, что это будет работа 2-х сторон: ваша и психолога. Не тешьте себя надеждами, что достаточно будет просто прийти на прием, отсидеть положенное количество времени, и все само собой разрешится. Перед первым походом к психологу сразу настройте себя на вклад со своей стороны.

Задача профессионала – объяснить, какие результаты может дать психотерапия, и помочь вам к ним прийти.

Работа с психологом может быть в 2-х форматах.

Консультирование – точечное решение проблемы здесь и сейчас, по какому-либо запросу. Психотерапия – длительная работа с глубинными процессами психики.

В психологии существует более 500 направлений для работы со взрослыми и более 200 – с детьми и подростками. В зависимости от уровня проблем, к психологу могут подключаться другие специалисты.

Психолог работает со здоровой личностью и помогает справиться с жизненными трудностями, например:

Как преодолеть кризис?

Как разобраться в стрессовых ситуациях – развод / переезд / военные действия?

Чтобы справиться с тревожным расстройством, зависимостью, созависимостью подключается клинический психолог.





С детьми работает детский психолог и помогает решить проблемы с самооценкой, страхами, тревогой, адаптацией к школе и т.д.

Невротические состояния лечит клинический детский психолог совместно с другими специалистами.

Коррекционная детская психология занимается вопросами заикания, неврозами и т.д.

Помните, что когда вы выбираете психолога, не нужно стесняться – вы можете обсудить свой запрос, задать все интересующие вас вопросы и при необходимости попросить предоставить соответствующие документы. Грамотный специалист все разъяснит и подскажет.

Как понять, что психолог вам подходит?

Вам комфортно быть в контакте с ним и делиться своими переживаниями. Вы чувствуете, что вас понимают, на вас никто не давит и не склоняет к принятию определенных решений.

Очень важно найти своего человека, с которым вы будете ощущать себя легко и свободно.

Надеемся, материалы данной статьи помогут вам сделать правильный выбор.

Не бойтесь сделать первый шаг к счастливому будущему!

Выбирайте профессионала, и все обязательно получится!

