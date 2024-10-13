Как подготовиться к первой встрече с психологом?

Психотерапия – это инвестиция в себя. Это работа над собой, которая приносит плоды всю жизнь.
Обращение к психологу – это важный и ответственный шаг, который может кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Однако многие люди испытывают тревогу и неуверенность перед первой встречей с психологом. Что нужно знать и как подготовиться, чтобы получить максимальную пользу от консультации? Семейный, детский, клинический психолог Оксана Абашкина предлагает рассмотреть ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе и первом посещении психолога.
Первое и самое важное, что вам нужно сделать: выбрать правильного специалиста, профессионала.
Сейчас на рынке услуг довольно много предложений от психологов. Но по-настоящему им может называться только тот, кто имеет высшее психологическое академическое образование. Вся остальная помощь в формате консультаций – это просто беседа с элементами психологии.
Помимо наличия высшего образования, психолог должен:
- развиваться в профессиональной среде;
- регулярно посещать супервизии;
- соблюдать профессиональную этику;
Этический кодекс психолога четко регламентирует правила в отношениях с клиентом:
- наличие договора;
- уважение личных границ;
- соблюдение конфиденциальности;
- осведомленность и добровольное согласие клиента;
Настоящий психолог не дает советов, не критикует, не осуждает. Он не имеет права давить на вас в принятии решения: "Разводись!", "Переезжай!".
Только вы знаете, что для вас хорошо и плохо. Психолог помогает взять ответственность за свою жизнь и обрести уверенность в принятии решений. Но действовать вам придется самим.
Один из принципов психологии - добровольность.
Когда вы идете к психологу, важно, чтобы вы были нацелены на получение помощи и отдавали себе отчет в том, что это будет работа 2-х сторон: ваша и психолога. Не тешьте себя надеждами, что достаточно будет просто прийти на прием, отсидеть положенное количество времени, и все само собой разрешится. Перед первым походом к психологу сразу настройте себя на вклад со своей стороны.
Задача профессионала – объяснить, какие результаты может дать психотерапия, и помочь вам к ним прийти.
Работа с психологом может быть в 2-х форматах.
- Консультирование – точечное решение проблемы здесь и сейчас, по какому-либо запросу.
- Психотерапия – длительная работа с глубинными процессами психики.
В психологии существует более 500 направлений для работы со взрослыми и более 200 – с детьми и подростками. В зависимости от уровня проблем, к психологу могут подключаться другие специалисты.
Психолог работает со здоровой личностью и помогает справиться с жизненными трудностями, например:
- Как преодолеть кризис?
- Как разобраться в стрессовых ситуациях – развод / переезд / военные действия?
Чтобы справиться с тревожным расстройством, зависимостью, созависимостью подключается клинический психолог.
С детьми работает детский психолог и помогает решить проблемы с самооценкой, страхами, тревогой, адаптацией к школе и т.д.
Невротические состояния лечит клинический детский психолог совместно с другими специалистами.
Коррекционная детская психология занимается вопросами заикания, неврозами и т.д.
Помните, что когда вы выбираете психолога, не нужно стесняться – вы можете обсудить свой запрос, задать все интересующие вас вопросы и при необходимости попросить предоставить соответствующие документы. Грамотный специалист все разъяснит и подскажет.
Как понять, что психолог вам подходит?
Вам комфортно быть в контакте с ним и делиться своими переживаниями. Вы чувствуете, что вас понимают, на вас никто не давит и не склоняет к принятию определенных решений.
Очень важно найти своего человека, с которым вы будете ощущать себя легко и свободно.
Надеемся, материалы данной статьи помогут вам сделать правильный выбор.
Не бойтесь сделать первый шаг к счастливому будущему!
Выбирайте профессионала, и все обязательно
получится!